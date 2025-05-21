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اكتشافات الغواصين: سن ميج في فلوريدا، وقنابل في المملكة المتحدة

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كريستينا سكوت وكريس تيدويل مع أسنان ميج
كريستينا سكوت وكريس تيدويل مع أسنان ميج

كتب الزوجان كريستينا سكوت وكريس تيدويل المقيمان في فلوريدا دليلاً للغواصين الباحثين عن أسنان أسماك القرش التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ في خليج المكسيك، وخلال رحلة بالقارب المستأجر قبالة البندقية في 14 مايو، عثرا على ما اعتبراه مثالاً ضخمًا حتى بمعايير ميغالودون. 

كانت الرؤية ضعيفة في ذلك اليوم، ولكن على عمق حوالي 9 أمتار، تعرّف سكوت على شكل جذر سنّ مغطى بقشرة بحرية، وتمكّن من انتشاله سليمًا من الرواسب. وتبيّن أن طوله حوالي 16 سم. 

على الرغم من الاعتقاد بأن أسماك قرش الميغالودون قد نمت ليصل طولها إلى 18 مترًا، وأن اكتشاف الأسنان ليس بالأمر النادر في المنطقة، إلا أن وجود عينات بهذا الحجم نادر، وفقًا للزوجين. وخلال الثمانية عشر عامًا التي عمل فيها قارب التأجير الذي استخدموه، قال سكوت إنه لم يُعثر إلا على ثلاثة أسنان بهذا الحجم قبل هذا الاكتشاف الأخير.

انقرضت أسماك القرش الميجالودون منذ حوالي 3.6 مليون سنة، مع أن أقدم الأحافير المكتشفة تعود إلى حوالي 20 مليون سنة. تشير الأبحاث الحديثة إلى أن هذه القروش القديمة كانت أقرب إلى أسماك قرش الليمون منها إلى أسماك القرش البيضاء الكبيرة التي جرت مقارنتها بها تقليديًا.

شارك سكوت وتيدويل في تأليف الكتيب دليل الغواص للعثور على أسنان ميغالودون في فينيس، فلوريداسكوت، المقيم في سانت بطرسبرغ، متخصص في الرعاية الصحية ولكنه ينتج أيضًا مرساة المرجان سجلات الغواصين وغيرها من البضائع المصممة بشكل أساسي للنساء.

قنبلة هاون في البحيرات

قنبلة الهاون
العثور على قنبلة هاون في ويندرمير

وفي الوقت نفسه، في المملكة المتحدة، تم اكتشاف قنبلة هاون من الحرب العالمية الثانية في بحيرة ويندرمير بواسطة الغواص الحر مايكل ماكجولدريك، وهو جزء من الفريق الذي ظهر في برنامج بي بي سي الأخير. المفقودات والموجودات في البحيرات مسلسل نهاري، يحاول فيه الغواصون المحليون العثور على الممتلكات المفقودة تحت الماء.

تم استدعاء الرجل البالغ من العمر 40 عامًا من بارو مع غواصين آخرين من قبل فريق الإنتاج التلفزيوني أثناء صيده بالرمح قبالة ساحل كمبريا في 11 مايو، وقاد سيارته إلى البحيرة وهو لا يزال يرتدي بذلة

مايكل ماكجولدريك في مهمة
مايكل ماكجولدريك في مهمة

كانت القنبلة الصغيرة اكتشافًا عرضيًا قرب نقطة كوكشوت على الجانب الشرقي من البحيرة، ولم تكن جزءًا من سعي صُنّاع البرنامج لمسلسلهم الثاني القادم. وتأكّد عدم وجود أي خطر بعد أن تأكدت شركة إبطال مفعول المتفجرات من أنها فارغة من الداخل.

تمكن ماكغولدريك لاحقًا من تحديد طراز الجهاز والحصول على شهادة خلوه من المتفجرات (FFE) ليحتفظ به ضمن مجموعته من الاكتشافات تحت الماء. ويعتقد أنه من المحتمل العثور على المزيد من قذائف الهاون المماثلة في المنطقة.

يتم تحذير الغواصين من عدم لمس أي أجهزة متفجرة مشتبه بها والإبلاغ عن مثل هذه الاكتشافات للشرطة.

كانت القنبلة لا تزال مسلحة

القنبلة السليمة في Ure (RC Xploration)
القنبلة السليمة في Ure (RC Xploration)

عُثر مؤخرًا على قنبلة أخرى أكبر بكثير من الحرب العالمية الثانية، على يد غواص سابق اضطر إلى ترك هذه الرياضة بسبب اعتلال صحته. وعلى عكس ما عُثر عليه في ويندرمير، ظل هذا الجهاز مُجهزًا لأكثر من 2 عامًا.

يستكشف آدم ماكويل من ريبون أنهار شمال يوركشاير مع ابنه كاميرون البالغ من العمر 14 عامًا باستخدام مركبة تعمل بالتحكم عن بعد وأحيانًا قارب صغير، ويشاركون تجاربهم على YouTube as استكشاف RC.

أثناء اختبار بعض الأضواء الجديدة على نهر يور بالقرب من بيشوب مونكتون، عثر كاميرون على ما اعتقد أنه خزان بروبان.

أرسل والده مركبته التي تعمل عن بُعد، فأدرك أن الجسم، الذي كان على عمق حوالي أربعة أمتار، كان قنبلة. ومن المعروف أن المهندسين الملكيين استخدموا ذلك الجزء من النهر للغوص. السلامه اولا أثناء الحرب.

البحث الأولي لفريق التخلص من الذخائر المتفجرة التابع للبحرية (RC Xploration)
البحث الأولي لفريق التخلص من الذخائر المتفجرة التابع للبحرية في نهر يور (RC Xploration)

أُبلغت الشرطة بالاكتشاف، وشاهد فريق من البحرية الملكية البريطانية للتخلص من الذخائر المتفجرة لقطات الرجلين، وأرسل فريقًا من غلاسكو. ولما لم يتمكنا من تحديد موقع القنبلة، استدعيا عائلة ماكويل للمساعدة، ولكن نظرًا لضعف الرؤية الناجم عن الأمطار الغزيرة، لم يتمكنا من تحديد موقعها.

عاد فريق إبطال الذخائر المتفجرة لاحقًا بمعدات تحديد مواقع أكثر تطورًا، وعثر على العبوة التي تزن 500 كيلوغرام، والتي تبيّن أنها تحتوي على حوالي 200 كيلوغرام من المتفجرات الحية. ولأنها كانت قريبة من منطقة مأهولة، استخدموا عبوة ناسفة لكسر غلاف العبوة وتفكيكها.

تم نقل الغلاف لإجراء فحص إضافي، على الرغم من أنه قد ينتهي به الأمر في متحف محلي.

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الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
@jaketarren #askmark أهلاً! كنت أتعلم عن الغوص الجانبي، وأجد صعوبة في إيجاد مثال واضح لكيفية تجهيز الخزانات. أعلم أنه سيتم شرحه في التدريب، لكنني أحتاج لمعرفة ما يجب شراؤه قبل بدء الدورة، فلا يوجد متجر جيد لمعدات الغوص الجانبي بالقرب مني. هل يمكنك توضيح كيفية تجهيز خزانات الغوص الجانبي وخزانات الديكور/المنصة من فضلك؟ تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني لمزيد من أخبار الغوص، والتصوير تحت الماء، والنصائح والإرشادات، وتقارير السفر: https://divernet.com/ ✅ روابط تسويقية هامة للمتابعة 🔗 احصل على خصم 15% على عرض eSIM الدولي! استخدم الكود: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 تسوق معدات الغوص هنا: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔احصل على خصم 1% على معدات الغوص من SCUBADIVERMAG تابعونا على youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=0 🔗 ابق على اتصال معنا. فيسبوك: https://www.facebook.com/DivernetUK/ إنستجرام: https://www.instagram.com/diver_magazine/ سلاسل: https://www.threads.net/@diver_magazine تويتر (X): https://x.com/DiverNetUK/ تيك توك: https://www.tiktok.com/@scubadivermag الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/ الموقع الإلكتروني: https://godivingshow.com/ الموقع الإلكتروني: https://rorkmedia.com/ 📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com ============================== 🎬 مقاطع فيديو مقترحة لك: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T1e64UkNqC2 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck38t86 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh4OTI7 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi71RP0Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk7dB4AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB8pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF4LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu7EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F5MfATRd6Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y48wIOKde1 ==================================== ✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر. مرحبًا بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم ما تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار غوص السكوبا، بدءًا من وجهات سفر الغوص الرائعة ومراجعات المعدات الصادقة إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة تحت الماء. سواء كنت غواصًا متمرسًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن محتوانا مصمم لإبقائك على اطلاع وإلهام وجاهزًا لغوصتك القادمة. انضم إلينا، استكشف، وابقَ على تواصل مع عالم الغوص! انضم إلينا ولا تفوّت أي مغامرة! للاستفسارات التجارية، يُرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه: 📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com 🔔 هل تحب الغوص؟ اشترك الآن للحصول على نصائح سفر الغوص، ومراجعات المعدات، ونصائح الغوص، وغوصات رائعة، وأخبار الغوص، وقصص تحت الماء! https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=XNUMX

@جاكتارين
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كيف تقوم بتجهيز الأسطوانة الجانبية؟

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◀️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
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◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
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رون
رون
ثواني 36 منذ

Just one 500 kg bomb? what about the wreck of the SS Richard Montgomery off Sheerness, Kent, with 1400 tonnes of high explosive still aboard, some of it live.
Plus, live unknown type of munitions scattered around the wreck?
https://www.ssrichardmontgomery.com

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