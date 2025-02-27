تعرض شركة DiveLogs كتابًا كبيرًا الحجم لأفضل وجهات الغوص في معرض GO Diving Show

أنتجت شركة DiveLogs كتابًا خاصًا بحجم كبير لأفضل وجهات الغوص التي لا يمكنك رؤيتها إلا إذا أتيت إلى عرض GO Diving في نهاية هذا الاسبوع!

قبل عشرين عاما ، سجلات الغوص تم إطلاق برنامج Big Blue Planet. في البداية كان عبارة عن مورد لتبادل المعلومات، ثم تطور إلى برنامج متقدم online يمكنك الوصول إلى سجل الغوص اليوم. لكنه لا يزال صالحًا لغرضه الأصلي: يمكن للغواصين ترك تعليقات لمساعدة الغواصين الآخرين في العثور على معلومات حول وجهة الغوص التالية.

تم إنشاؤه لإظهار العمق الفريد للتفاصيل التي يمكن العثور عليها في online سجل الغوص، يحتوي هذا الكتاب على 60 وجهة فقط من بين أكثر من 1,000 وجهة متاحة. بعضها شهير وبعضها أقل شهرة، وقد تم اختيارها جميعًا كوجهات مثيرة للاهتمام من قبل الغواصين الذين ذهبوا من قبل. كل وجهة عبارة عن خريطة جميلة لموقع الغوص مع مخططات للظروف المتوقعة والتقييم العام ومواقع الغوص المفضلة وتعليقات المراجعة المختارة.

تفضل بزيارة الجناح 456 لرؤية هذا الإبداع الرائع عن قرب.