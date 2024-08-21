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يعثر فريق الغوص على سفينة حربية بارزة من الحرب العالمية الأولى على ارتفاع 1 أمتار

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الفريق الذي عثر على سفينة HMS Hawke على متن سفينة Clasina (Lost In Waters Deep)
الفريق الذي عثر على سفينة HMS Hawke على متن سفينة Clasina (Lost In Waters Deep)

حطام الطراد HMS هوك، غرقت بواسطة الغواصة الألمانية U-9 في وقت مبكر من الحرب العالمية الأولى، مع فقدان 524 ضابطًا وطاقمًا، يبدو أنه تم اكتشافه قبالة الساحل الشمالي الشرقي لاسكتلندا من قبل باحثي حطام Lost in Waters Deep وفريق الغوص الفني Gasperados. 

وينتظر الغواصون أن تؤكد البحرية الملكية رسميًا هوية الحطام من خلال اللقطات التي التقطوها. سفينة حربية هوك كانت واحدة من أقدم السفن الحربية البريطانية التي غرقت في الحرب العالمية الأولى، بعد حوالي 1 أسابيع من الصراع.

انطباع فني ألماني عن غرق السفينة للفنان ويلي ستوير عام 1914
انطباع معاصر عن الغرق للفنان الألماني ويلي ستوير

هوك سقطت في أقل من ثماني دقائق بعد أن أصيبت بطوربيد واحد في 15 أكتوبر 1914، بينما كانت تقوم بدورية في بحر الشمال من أبردين.

بعد البحث الشامل الذي أجراه صائد الحطام كيفن هيث من Lost in Waters Deep ومقره سترومنيس، تم تحديد مكان الحطام من سفينة دعم الغوص Halton Charters. كلاسينا على عمق 110 متراً، على بعد حوالي 70 ميلاً شرق فرازربورغ. 

قام هيث بتمشيط سجلات جميع السفن البريطانية الأخرى التي معها هوك ربما تواصلت قبل الغرق، كذلك U-9سجلات، مما ساعد على إعطاء فكرة عن المكان هوك ربما كان ذلك عندما تم إطلاق الطوربيد. 

قام الفريق في البداية بفحص عائق أبلغ عنه الصيادون في الثمانينيات ولم يعثروا على شيء هناك سوى حطام المركب. هوك تبين أنها تكذب على بعد حوالي نصف ميل فقط.

صورة سونار للمسح الجانبي للحطام (Lost In Waters Deep)
صورة سونار للمسح الجانبي للحطام (Lost In Waters Deep)

وصل فريق الغوص إلى الموقع في 11 أغسطس، وأفادوا بأنهم فوجئوا بالحالة الجيدة للحطام، على الرغم من تعرض مقدمة السفينة للتلف عندما اصطدمت بقاع البحر. كانت السفينة مستلقية على جانبها الأيمن، مع وجود حد أدنى من النمو البحري على سطحها.

هوك حملت مدفعين عيار 234 ملم وعشرة مدفع عيار 152 ملم، بالإضافة إلى اثني عشر مدفعًا عيار 6 رطل وأربعة عيار 3 رطل، بالإضافة إلى أربعة أنابيب طوربيد عيار 457 ملم. تم وصف الأسلحة بأنها كثيرة وبكر، حتى أن بعضها بدا وكأنه لا يزال عاكسًا في بعض الأماكن.

أحد البنادق عيار 234 ملم (سايمون كاي)
أحد البنادق عيار 234 ملم (سايمون كاي)

ظلت أجهزة الجسر في مكانها، وكذلك ممر القبطان في المؤخرة وبقايا أسطح خشب الساج. ظلت العديد من الفتحات السليمة مفتوحة، مما يعكس الطبيعة المفاجئة للغرق، حيث كشفت الغرف الموجودة بداخلها عن كميات كبيرة من الأواني الفخارية التابعة للبحرية الملكية.

هوك كانت طرادًا محميًا بطول 118 مترًا من فئة إدغار (تتميز بدرع مقوى)، يقودها زوج من المحركات ثلاثية الأسطوانات ثلاثية التمدد. تم تكليفها في عام 1893 في تشاتام دوكيارد، واستمرت في الخدمة في أسطول البحر الأبيض المتوسط ​​والسرب الدولي. 

إتش إم إس هوك
HMS هوك

في 1907 هوك انضمت إلى الأسطول المنزلي وفي سبتمبر 1911 تحطمت قوسها في تصادم في سولنت مع جبارالسفينة الشقيقة للبطانة RMS اوليمبيك، والتي تعرضت لأضرار جسيمة في بدن السفينة - على الرغم من عدم إلقاء اللوم على قبطان السفينة البحرية في الحادث.

هوكتم سحق القوس الأصلي المقلوب من خلال الاصطدام بهيكل أولمبيك، وتم استبداله بقوس مستقيم.

هوك الاصطدام الأولمبي
عثر فريق الغوص على سفينة حربية بارزة من الحرب العالمية الأولى على ارتفاع 1 مترًا مربعًا

في بداية الحرب العالمية الأولى، HMS هوك انضم إلى سرب الطرادات العاشر، وشارك في مهام الحصار بين جزر شيتلاند والنرويج. في أكتوبر 10، تم نشر السرب جنوبًا في بحر الشمال لحماية قافلة القوات الكندية من الهجوم الألماني.

توقف الطراد لالتقاط البريد من Endymion قبل المضي قدمًا، دون تعرج، لاستعادة مكانتها. كانت لا تزال بعيدة عن أنظار بقية السرب عندما U-9 شنت غارتها القاتلة في الساعة 10.30 مساءً. 

متى هوك تم الإبلاغ عن فقدان المدمرة سويفت تم إرسالها من Scapa Flow للعثور عليها ولكن صادفت 22 طاقمًا فقط على طوف. وفي الوقت نفسه، التقطت سفينة بخارية نرويجية 49 رجلاً آخرين وتوفي أحد الناجين متأثراً بجراحه، تاركاً إجمالي 70 ناجياً.

عودة كلاسينا إلى الميناء (ضائع في المياه العميقة)
كلاسينا العودة إلى الميناء (ضائع في المياه العميقة)

HMS هوك سيتم نشر القصة على فقدت في المياه العميقة الموقع، حيث يمكن العثور على العديد من قصص غرق السفن الأخرى.

يحب فريق Gasperados مشاركة تفاصيل رحلاتهم الاستكشافية في مؤتمرهم السنوي للغوص الفني Guz.tech. ستقام الجلسة التالية في جامعة بليموث في 30 نوفمبر ويمكن حجزها الآن مقابل 30 جنيهًا إسترلينيًا.

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
00:52 سكوبا.كوم
02:09 العناية بالقدمين قبل الغوص
08:20 العناية بالقدمين بعد الغوص

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