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صاحب متجر غوص يحكم عليه بالسجن 27 عامًا بتهمة الاعتداء الجنسي

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أدار مارك بير متجر One Stop Dive-Shop في لونسيستون
أدار مارك بير متجر One Stop Dive-Shop في لونسيستون

حكم على مالك متجر للغوص في كورنوال بالسجن لمدة 27 عامًا بعد إدانته بارتكاب 16 جريمة اعتداء جنسي على أطفال.

كما حُكم على مارك بير، 38 عامًا، بتمديد رخصة القيادة لمدة عام، وأمر بمنع الأذى الجنسي، وسيوقع على سجل مرتكبي الجرائم الجنسية مدى الحياة. وعند مثوله للحكم في محكمة ترو كراون في 5 ديسمبر، أخبره القاضي كار أنه سيشكل خطرًا على الأطفال لبقية حياته.

كان بير يدير متجر One Stop Dive-Shop في لونسيستون. وقد تم تأسيس الشركة في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، وكان قد تنحى عن منصبه كمدير لها في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني بعد انتهاء المحاكمة التي أدانته فيها هيئة المحلفين بارتكاب 10 تهم اغتصاب، واثنتين من الاعتداء الجنسي، واثنتين من التسبب في أو تحريض طفل على الانخراط في نشاط جنسي، واثنتين من التسبب في انخراط شخص في نشاط جنسي.

كما تمت تبرئة المتهم من جريمتي التسبب في أو تحريض طفل على الانخراط في نشاط جنسي، وتهمة الاغتصاب وتهمة الاعتداء الجنسي.

وبعد إدانته في نوفمبر/تشرين الثاني، حُذر بير من أنه يواجه عقوبة بالسجن، لكنه حصل على إفراج بكفالة للاستعداد. وقد فر هارباً، لكن تم العثور عليه في اليوم التالي في سومرست، وبعد ذلك أخبره القاضي أن إخلاء سبيله بكفالة "أخبرني بكل ما أحتاج إلى معرفته عن شخصيتك".

وقال ضابط التحقيق تيم باربيري من شرطة مقاطعة لاس فيغاس: "كانت هذه حالة مزعجة للغاية حيث استغل الجاني ضعف الشباب لإشباع رغباته الجنسية، وأنا أرحب بالحكم الذي أصدره القاضي". شرطة ديفون وكورنوالوحدة الحماية العامة. 

"لقد استغرق هذا التحقيق وقتاً طويلاً نظراً لطبيعة الجرائم، ولقد كان للقوة والشجاعة التي أظهرها الضحايا في دعمهم لقضية الشرطة دور حاسم في هذا الأمر. وآمل أن توفر لهم النتيجة التي تم التوصل إليها اليوم عنصراً صغيراً من التهدئة حتى يتمكنوا من البدء في المضي قدماً".

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رابط الشركة التابعة لـ Scuba.com:
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الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
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نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:20 سكوبا.كوم
02:20 ربط شريط الكاميرا
04:15 خط القوس
06:42 إزالة أحزمة الزعانف
08:19 انزلاق الرصاص
10:16 سحابات الظهر
12:56 طي القواعد
14:26 الرقبة الرطبة

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غلاف الهاتف الذكي Divolk للبث المباشر تحت الماء
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الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4yQUYyOTAwNjkwNDE5QjlE

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