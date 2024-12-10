صاحب متجر غوص يحكم عليه بالسجن 27 عامًا بتهمة الاعتداء الجنسي

حكم على مالك متجر للغوص في كورنوال بالسجن لمدة 27 عامًا بعد إدانته بارتكاب 16 جريمة اعتداء جنسي على أطفال.

كما حُكم على مارك بير، 38 عامًا، بتمديد رخصة القيادة لمدة عام، وأمر بمنع الأذى الجنسي، وسيوقع على سجل مرتكبي الجرائم الجنسية مدى الحياة. وعند مثوله للحكم في محكمة ترو كراون في 5 ديسمبر، أخبره القاضي كار أنه سيشكل خطرًا على الأطفال لبقية حياته.

كان بير يدير متجر One Stop Dive-Shop في لونسيستون. وقد تم تأسيس الشركة في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، وكان قد تنحى عن منصبه كمدير لها في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني بعد انتهاء المحاكمة التي أدانته فيها هيئة المحلفين بارتكاب 10 تهم اغتصاب، واثنتين من الاعتداء الجنسي، واثنتين من التسبب في أو تحريض طفل على الانخراط في نشاط جنسي، واثنتين من التسبب في انخراط شخص في نشاط جنسي.

كما تمت تبرئة المتهم من جريمتي التسبب في أو تحريض طفل على الانخراط في نشاط جنسي، وتهمة الاغتصاب وتهمة الاعتداء الجنسي.

وبعد إدانته في نوفمبر/تشرين الثاني، حُذر بير من أنه يواجه عقوبة بالسجن، لكنه حصل على إفراج بكفالة للاستعداد. وقد فر هارباً، لكن تم العثور عليه في اليوم التالي في سومرست، وبعد ذلك أخبره القاضي أن إخلاء سبيله بكفالة "أخبرني بكل ما أحتاج إلى معرفته عن شخصيتك".

وقال ضابط التحقيق تيم باربيري من شرطة مقاطعة لاس فيغاس: "كانت هذه حالة مزعجة للغاية حيث استغل الجاني ضعف الشباب لإشباع رغباته الجنسية، وأنا أرحب بالحكم الذي أصدره القاضي". شرطة ديفون وكورنوالوحدة الحماية العامة.

"لقد استغرق هذا التحقيق وقتاً طويلاً نظراً لطبيعة الجرائم، ولقد كان للقوة والشجاعة التي أظهرها الضحايا في دعمهم لقضية الشرطة دور حاسم في هذا الأمر. وآمل أن توفر لهم النتيجة التي تم التوصل إليها اليوم عنصراً صغيراً من التهدئة حتى يتمكنوا من البدء في المضي قدماً".

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