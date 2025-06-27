الغوص وتناول الطعام والاكتشاف - رحلة استكشافية للثقافة والمأكولات عبر راجا أمبات مع تايت ميلر

تخيل أنك تقوم بجولة في المياه المتنوعة بيولوجيًا في راجا أمبات على متن سفينة شراعية جميلة، وتبحث عن الطعام في الجزر المغطاة بالغابات، وتتعلم أساليب الطبخ القديمة، وتنام تحت النجوم - كل هذا أثناء التواصل مع التقاليد الغنية وشعب إندونيسيا.

هذا هو بالضبط ما يمكن للضيوف توقعه في رحلة الثقافة والمطبخ الإندونيسي الحصرية الجديدة التي تقدمها Emperor Adventure والتي ينظمها الطاهي البري والمغامر تايت ميلر، والتي تنطلق في أكتوبر/تشرين الأول هذا العام.

تستمر هذه الرحلة الاستكشافية الفريدة من نوعها على متن السفينة الشراعية الجميلة Emperor Raja Laut لمدة تسع ليالٍ من 26 أكتوبر 2025، وتقتصر على 12 ضيفًا فقط، وتجمع بين الغوص على مستوى عالمي والمأكولات المحلية والانغماس الثقافي في قلب راجا أمبات.

تيت ميلر يستكشف شلالًا محليًا

يوضح ميلر، الذي ألهمت رحلته الخاصة عبر المنطقة تصميم الرحلة: "مهمتنا هي استكشاف راجا أمبات بعمق - اكتشاف أفضل مغامراتها ونكهاتها وروحها - وصياغة تجربة الجولة المثالية.

بالنسبة لي، السفر هو انغماسٌ كامل. لا يقتصر الأمر على زيارة المعالم السياحية فحسب، بل يشمل أيضًا الاستيقاظ على إيقاع البحر، والغوص في مياهه الصافية، والطبخ مع السكان المحليين، والتواصل مع الطبيعة ومع نفسك.

أتطلع بشوق لأخذك في رحلة العمر هذه. سواءً كنت غواصًا، أو من عشاق الطعام، أو مغامرًا، أو روحًا فضولية تبحث عن معنى في السفر، فإن راجا أمبات لديها ما يناسبك.

تيت ميلر يبحث عن الطعام في البرية

ستتضمن أبرز فعاليات الرحلة الغوص في جزيرة ميسول في بعض من أكثر الشعاب المرجانية تنوعًا بيولوجيًا في العالم، والطهي البري بالمكونات التي جمعتها من الغابة، واستكشاف القرى والمجتمعات المحلية، وزيارة المشاريع المخصصة لضمان الاستدامة البيئية في المنطقة.

مع ١٢ مقعدًا فقط، ستكون تجربة حميمة وشخصية ستخلّد ذكريات لا تُنسى. "الثقافة والمطبخ الإندونيسي مع تايت ميلر" أكثر من مجرد رحلة، إنها رحلة حسية إلى راجا أمبات الحقيقية، رحلة تُنعش الجسد والعقل والروح.

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