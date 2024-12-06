بطلة مجتمع الغوص البلاتينية لعام 2024 من مؤسسة Diveheart DEMA الخيرية للغوص

حصلت Diveheart، وهي منظمة غير ربحية معترف بها دوليًا ومخصصة لتمكين الأفراد من جميع القدرات من خلال الغوص، على جائزة مرموقة جائزة أبطال مجتمع الغوص البلاتيني في معرض جمعية معدات الغوص والتسويق (DEMA) لعام 2024. هذا التكريم تقدير لمساهمات Diveheart المتميزة في الشمولية والابتكار والتعليم في صناعة الغوص.

تعترف الجائزة بالمبادرات الرائدة التي أطلقتها Diveheart، بما في ذلك برامج الغوص التكيفية التي تعمل على تحويل حياة الأشخاص من ذوي الإعاقة من خلال مساعدةهم على اكتشاف إمكاناتهم تحت السطح، منذ أن بدأت في عام 2001. إن تفاني Diveheart الدؤوب في تعزيز إمكانية الوصول وتدريب المدربين وتعزيز المجتمع الداعم لا يزال يلهم الغواصين وغير الغواصين على حد سواء.

قال جيم إليوت، مؤسس ورئيس شركة Diveheart: "إنه لشرف عظيم أن يتم تكريمنا من قبل DEMA باعتبارنا بطل مجتمع الغوص البلاتيني. هذه الجائزة تؤكد على مهمتنا وتشجعنا على الاستمرار في كسر الحواجز في عالم الغوص".

كما شهد معرض DEMA في لاس فيجاس في نوفمبر ندوة Diveheart، بناء إحاطة غوص تكيفية أفضلاستقطبت الندوة جمهورًا كبيرًا ومتفاعلًا. وقد قدمت الندوة، التي أشرف عليها مدربون خبراء، أدوات واستراتيجيات عملية لتكييف جلسات الغوص مع الاحتياجات الفريدة للغواصين المتكيفين.

قال إليوت: "يسلط نجاح ندوتنا الضوء على الوعي المتزايد والطلب على تعليم الغوص التكيفي في الصناعة". "نحن سعداء برؤية المجتمع يتبنى أفضل الممارسات التي تجعل الغوص أكثر سهولة للجميع".

جائزة DEMA Diving Community Champion

وبينما تحتفل Diveheart بهذا الإنجاز، تتطلع المنظمة إلى توسيع نطاقها من خلال البرامج المبتكرة والشراكات والمرافق مثل مشروع Deep Therapy Pool القادم، والذي تم تصميمه لتعزيز فرص الغوص التكيفي.

لمزيد من المعلومات حول Diveheart وبرامجها أو كيفية دعم المهمة، يرجى زيارة موقع المنظمة موقع الكتروني.