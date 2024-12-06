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بطلة مجتمع الغوص البلاتينية لعام 2024 من مؤسسة Diveheart DEMA الخيرية للغوص

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قلب الغوص

حصلت Diveheart، وهي منظمة غير ربحية معترف بها دوليًا ومخصصة لتمكين الأفراد من جميع القدرات من خلال الغوص، على جائزة مرموقة جائزة أبطال مجتمع الغوص البلاتيني في معرض جمعية معدات الغوص والتسويق (DEMA) لعام 2024. هذا التكريم تقدير لمساهمات Diveheart المتميزة في الشمولية والابتكار والتعليم في صناعة الغوص. 

تعترف الجائزة بالمبادرات الرائدة التي أطلقتها Diveheart، بما في ذلك برامج الغوص التكيفية التي تعمل على تحويل حياة الأشخاص من ذوي الإعاقة من خلال مساعدةهم على اكتشاف إمكاناتهم تحت السطح، منذ أن بدأت في عام 2001. إن تفاني Diveheart الدؤوب في تعزيز إمكانية الوصول وتدريب المدربين وتعزيز المجتمع الداعم لا يزال يلهم الغواصين وغير الغواصين على حد سواء. 

قال جيم إليوت، مؤسس ورئيس شركة Diveheart: "إنه لشرف عظيم أن يتم تكريمنا من قبل DEMA باعتبارنا بطل مجتمع الغوص البلاتيني. هذه الجائزة تؤكد على مهمتنا وتشجعنا على الاستمرار في كسر الحواجز في عالم الغوص". 

فيديو يوتيوب

كما شهد معرض DEMA في لاس فيجاس في نوفمبر ندوة Diveheart، بناء إحاطة غوص تكيفية أفضلاستقطبت الندوة جمهورًا كبيرًا ومتفاعلًا. وقد قدمت الندوة، التي أشرف عليها مدربون خبراء، أدوات واستراتيجيات عملية لتكييف جلسات الغوص مع الاحتياجات الفريدة للغواصين المتكيفين.

قال إليوت: "يسلط نجاح ندوتنا الضوء على الوعي المتزايد والطلب على تعليم الغوص التكيفي في الصناعة". "نحن سعداء برؤية المجتمع يتبنى أفضل الممارسات التي تجعل الغوص أكثر سهولة للجميع". 

قلب الغوص
جائزة DEMA Diving Community Champion

وبينما تحتفل Diveheart بهذا الإنجاز، تتطلع المنظمة إلى توسيع نطاقها من خلال البرامج المبتكرة والشراكات والمرافق مثل مشروع Deep Therapy Pool القادم، والذي تم تصميمه لتعزيز فرص الغوص التكيفي. 

لمزيد من المعلومات حول Diveheart وبرامجها أو كيفية دعم المهمة، يرجى زيارة موقع المنظمة موقع الكتروني.

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استمتع بتجربة Freebreathe، أول جهاز من نوعه لاستكشاف ما تحت الماء. جهاز غطس شخصي محمول يمنحك إمكانية الوصول إلى إمداد غير محدود من الهواء حتى عمق 15 قدمًا تحت سطح الماء من خلال قوة حركة جسمك.
#الغوص #الغوص #الغوص

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الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5GMzY4RDIwMjU1MkMwOTRB

مجموعة الغطس تحت الماء Freebreathe في #DEMA

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رابط الشركة التابعة لـ Scuba.com:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/ktsa

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مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
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مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:20 سكوبا.كوم
02:20 ربط شريط الكاميرا
04:15 خط القوس
06:42 إزالة أحزمة الزعانف
08:19 انزلاق الرصاص
10:16 سحابات الظهر
12:56 طي القواعد
14:26 الرقبة الرطبة

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FN0MwOEIwNDJFMDI5RDhB

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غلاف هاتف ذكي للبث المباشر تحت الماء من Divolk #scuba #scubadiving #scubadiver كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، التلميحات والنصائح، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، التلميحات والنصائح، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستجرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

غلاف الهاتف الذكي Divolk للبث المباشر تحت الماء
#الغوص #الغوص #الغوص

كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join

مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4yQUYyOTAwNjkwNDE5QjlE

غلاف Divolk للهاتف الذكي الذي يبث مباشرة تحت الماء في #DEMA

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