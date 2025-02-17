العلاج بالهرمونات – الطريق إلى الأمام

كما يعلم الكثيرون في مجتمع الغوص، أغلقت مؤسسة Deptherapy & Deptherapy Education كمؤسسة خيرية في 31 أغسطس 2023، بعد ما يقرب من عشر سنوات من العمل مع قدامى المحاربين في القوات المسلحة البريطانية وبعض العاملين في خدمات الطوارئ الذين عانوا من تحديات عقلية و/أو جسدية غيرت حياتهم نتيجة لخدمتهم في Sovereign and Country.

وقد امتد هذا العمل ليشمل أولئك الذين كانوا على النموذج العصبي المتباين أو الذين يعانون من احتياجات التعليم الأساسية والاحتياجات التعليمية الخاصة، ولكن عمل الجمعية الخيرية تم تقليصه جزئيًا بسبب كوفيد، وانخفاض التبرعات الخيرية للقطاع "العسكري"، وانخفاض طلبات المستفيدين الجدد.

عندما أغلق الفريق المؤسسة الخيرية، التزموا بالحفاظ على الموقع الإلكتروني: www.deptherapy.co.uk وصفحة الفيسبوك: Deptherapy & Deptherapy Education تبث على الهواء مباشرة لمدة عامين.

قرر ريتشارد وفريقه الآن الحفاظ على الموقع وصفحة الفيسبوك لفترة طويلة.

لقد تم اعتبار Deptherapy بحق رائدًا عالميًا في التدريس التكيفي، وتم اعتماد البحث الذي تم إجراؤه باعتباره أفضل ممارسة من قبل العديد من العلماء في مجال إعادة التأهيل "بالمساحة الخضراء والزرقاء"، ولا يزال الفريق يتلقى طلبات متكررة للحصول على دعم ونصائح التدريس التكيفي.

المستفيدون من العلاج بالصدمة النفسية توم أوتس (اضطراب ما بعد الصدمة) ومايكل هاولي (التصلب المتعدد) في برنامج RAID IDP الخاص بهم في Roots Red Sea

دور جديد

قرر فريق Deptherapy السابق، والذي أصبح الآن عبارة عن مجموعة من الأصدقاء المهتمين بشدة بالتدريس التكيفي، التركيز على نشر أفضل الممارسات فيما يتعلق بالتقنيات التكيفية والعمل كمستودع للمعرفة عبر هذا المجال المتخصص في الغوص والذي يساء فهمه ويساء تمثيله إلى حد كبير.

وسوف يسعون إلى قيادة الطريق في الضغط من أجل معايير ISO و WRSTC فيما يتعلق بالتدريس التكيفي / الغوص والرقابة الفعالة للتخصص، وبالتالي منع الادعاءات غير المؤكدة أو المبالغ فيها من قبل الأفراد / الوكالات حول فوائد الغوص لأولئك الذين يعانون من تحديات عقلية / جسدية أو على النموذج العصبي المتباين.

وعلى مدى الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة، سوف يتغير الموقع ليعكس هذا الدور الجديد، مع الحفاظ على الفخر بدوره الخيري السابق.

وعلى المدى الأطول، يتطلع الفريق - الذي احتفظ بمدربيه ذوي الخبرة ومستشاريه الطبيين المتفانين (طب الغوص والصحة العقلية) - إلى تطوير برنامج تعليمي متكيف يتجاوز الوكالات ويضع احتياجات الغواص المتكيف في المقدمة.

يظل مركز Deptherapy مركزًا للغوص RAID، ويرغب الفريق في تقديم شكر خاص لشركة Roots Red Sea لعملها كراعٍ مؤسسي في صيانة الموقع الإلكتروني، ولـ Dave Hubber وSimon MacKay، اللذين سيستمران في رعاية الموقع الإلكتروني، كما فعلا منذ عام 2014.

قال ريتشارد كولين: "إن الصناعة بحاجة إلى قبول معايير التدريس التكيفي التي لا تتفق مع الوكالات، ويجب أن تتوقف الادعاءات غير المثبتة حول الفوائد التأهيلية والصحية العقلية للغوص. يجب أن تكون هناك بيئة تضمن الصدق والنزاهة، ولا تهيمن عليها التجارة".