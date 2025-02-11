أطلقت DAN برنامج "DANcast"، وهو بودكاست لإلهام الغوص الأفضل والأكثر أمانًا

يقدم DANcast، البودكاست الرسمي الجديد لشبكة Divers Alert Network، رؤى حول السلامة من خلال محادثات جذابة مع الغواصين من مختلف أنحاء الصناعة.

تجمع السلسلة بين المعرفة العملية والقصص الشخصية لإعلام وإلهام المستمعين. بناءً على المهمة التعليمية لـ DAN، يهدف البودكاست إلى تعزيز معرفة المستمعين وتمكينهم من اتخاذ قرارات أكثر أمانًا وذكاءً أثناء مغامراتهم الخاصة.

يجمع المعرض مجموعة متنوعة من الأصوات - خبراء السلامة والطب، والباحثين، ومصنعي المعدات، والمصورين تحت الماء وصانعي الأفلام، ومشغلي الغوص، وغيرهم من المهنيين المتحمسين - الذين يؤمنون بمهمة DAN.

تتناول الحلقات مواضيع من المؤكد أنها ستلقى صدى لدى الغواصين المخضرمين والجدد على حد سواء. ويمكن للمستمعين توقع مناقشات متعمقة حول البحث العلمي وممارسات التدريب والابتكارات التكنولوجية وجهود الحفاظ على البيئة والتصوير تحت الماء وغير ذلك الكثير.

ستصدر DAN حلقات جديدة كل أسبوعين. لمزيد من المعلومات حول The DANcast، بما في ذلك أحدث الحلقات وروابط الاشتراك في البودكاست على Spotify YouTube، زيارة DAN.org/بودكاست.