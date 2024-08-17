اليابان "الانتقامية" تريد واتسون في تهم القنابل النتنة عام 2010  

أبلغت محكمة دنماركية في جرينلاند الكابتن بول واتسون بأنه يجب أن يبقى في السجن لأنه يعتبر معرضًا لخطر الطيران، لكن المؤيدين يقولون إن الناشط المخضرم في مكافحة صيد الحيتان "حُرم من الحق الأساسي في الدفاع عن نفسه بالأدلة". بينما يتحمل المعاملة المهينة التي تناسب مجرمًا مدانًا أكثر من رجل لم يحضر يومه بعد إلى المحكمة”.

واتسون اعتقل عندما سفينته جون بول ديجوريا توقفت للتزود بالوقود في جرينلاند، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي في الدنمارك، في 21 يوليو، كما ورد سابقًا ديفرنت. وظل في مركز احتجاز بعيد منذ ذلك الحين.

كان متوجها مع طاقمه و25 متطوعا إلى شمال المحيط الهادئ في حملته لاعتراض أحدث سفينة يابانية لصيد الحيتان، وهي سفينة صيد الحيتان. كانجي مارو.

وقالت الدنمارك إن الاعتقال جاء بناءً على مذكرة اعتقال دولية أصدرتها اليابان ضد واتسون بسبب حملته ضد أنشطة صيد الحيتان في محمية الحيتان في المحيط الجنوبي. وإذا امتثلت وزارة العدل الدنمركية لطلب اليابان الرسمي بتسليم واتسون، فقد يواجه حكماً بالسجن لمدة طويلة هناك.

تم إحضار واتسون إلى جلسة المحكمة وهو مكبل اليدين، في أ الفيديو الذي أدلى به مؤسسة الكابتن بول واتسون (CPWF)، يبدو أنه يسبب له الألم. وعلى الرغم من أن جلسة الاستماع عقدت باللغة الدنماركية، فقد قيل إن واتسون قد حُرم من خدمات المترجم، وهو ما يشكل انتهاكًا للقانون الدنماركي.

"من الواضح بالنسبة لي أن اليابان تسعى للانتقام من الإهانة الدولية التي سببتها الحرب حروب الحيتان قال واتسون في بيان للمحكمة: "مسلسل تلفزيوني يحكي عن أعمالنا ضد صيد الحيتان غير القانوني". "لكن طفلاي الصغيران يحتاجان إليّ أكثر مما تحتاج اليابان إلى انتقامها."

حروب الحيتان تم إنتاجه بواسطة Animal Planet وجمعية Sea Shepherd Conservation Society، التي كان واتسون مؤسسها ومديرها التنفيذي، لتأريخ نشاطهم ضد رحلات صيد الحيتان اليابانية. استمر لمدة ستة مواسم اعتبارًا من عام 2008 ولا يزال من الممكن مشاهدته تدفق الخدمات.

وقيل إن القاضي رفض السماح للمحكمة بمشاهدة مقاطع من المسلسل تزعم أن اليابانيين قاموا بتلفيق أدلة ضد واتسون.

"هذا الدليل، إذا سمح به، يمكن أن يقوض بشكل كبير القضية المرفوعة من قبل السلطات اليابانية"، كما يقول اتحاد CPWF، لكن القاضي ذكر أن المحكمة تنظر فقط في طلب التسليم، وليس الاتهامات الأساسية.

وقدم فريق واتسون القانوني استئنافًا فوريًا ضد حكم القاضي الذي يقضي ببقاء واتسون في السجن حتى الخامس من سبتمبر/أيلول، بينما قررت وزارة العدل الدنماركية ما إذا كان ينبغي تسليمه.

الاصطدام والغرق

يبدو أن مذكرة اعتقال واتسون تدور حول حادثة حظيت بتغطية إعلامية جيدة في المحيط المتجمد الجنوبي في أوائل عام 2010 عندما كان يركض البحر الراعي، وهي منظمة لم يعد مرتبطًا بها.

راعي البحر تريماران آدي جيل، التي يقودها الناشط النيوزيلندي المناهض لصيد الحيتان بيتر بيثون، كانت متورطة في حادث تصادم مع سفينة صيد الحيتان اليابانية شونان مارو 2. وانتهت الحادثة ب آدي جيل الغرق أثناء السحب.

صعدت بيثون لاحقًا على متن السفينة شونان مارو 2 لاتهام قبطانها بمحاولة القتل ومحاسبته على خسارة آدي جيلووجهت إليه تهمة إلقاء محتويات زجاجة من حمض البيوتريك - تشبه القنبلة الكريهة - على أحد أفراد الطاقم.

ادعى بيثون لاحقًا أنه دبر غرق السفينة آدي جيل بناءً على أوامر واتسون لكسب الدعاية، وهو ادعاء نفاه واتسون.

احتجاج لدعم بول واتسون في نيويورك المدينة هذا الشهر (CPWF)

وبعد قضاء خمسة أشهر في السجن في اليابان، أدين بيثون بالاعتداء وعرقلة سفن صيد الحيتان، ولكن تم تعليق عقوبة السجن لمدة عامين وتم ترحيله. واتسون، الرجل الذي قيل أنه متورط، تم إدراجه من قبل الإنتربول كشخص محل اهتمام.

وقال محاميا القبطان جولي ستيدج وجوناس كريستوفرسن في محكمة جرينلاند: "إن الاتهامات الموجهة ضد بول واتسون تستند إلى حقائق أوجدتها السلطات اليابانية لوقف حملة بول واتسون".

"بول واتسون متهم بالتآمر مع بيتر بيثون لإصابة أحد أفراد طاقم السفينة شونان مارو، الذي ادعى اليابانيون أنه كان على سطح السفينة عندما ضربت القنبلة الكريهة السفينة.

"فيديو يُظهر أن أحد أفراد الطاقم لم يكن على سطح السفينة عندما ضربت القنبلة الكريهة السفينة، خلافًا للادعاءات اليابانية. ما تظهره الصور أيضًا هو أن اليابانيين استخدموا، قبل وقت قصير، كميات كبيرة من غاز الفلفل، مما أصاب طاقمهم في الوجه.

"تُظهر مقاطع الفيديو هذه أن اليابان اختلقت حقائق للحصول على تسليم وإدانة. سيقوم فريقنا بإصدار مقاطع فيديو لـ Animal Planet، حتى يتمكن الجمهور من فهم حقيقة هذه القضية.

تشديد الثغرة

استمر برنامج "البحث العلمي" الياباني لصيد الحيتان في القطب الجنوبي في العمل في انتهاك لحكم محكمة العدل الدولية حتى عام 2016. ويستمر في صيد الحيتان في مياهه الخاصة، وتشعر المؤسسة بالقلق من أنها تعتزم استئناف عملياتها في المياه الجنوبية.

"في عام 2016 اللجنة الدولية لصيد الحيتان في اجتماعها، قادت أستراليا هذه الحملة بقرار تاريخي، وافقت عليه 88 دولة، يهدف إلى تضييق الثغرة التي تسمح للدول بقتل الحيتان بحجة البحث العلمي.

"على الرغم من أن اللجنة الدولية لصيد الأسماك قد خطت خطوات كبيرة في سد هذه الثغرة، إلا أنها لا تزال موجودة. ومن المؤسف أن اليابان اصطادت أكثر من 15,000 ألف حوت في المحيط الجنوبي ومياه القطب الجنوبي تحت ستار الأبحاث.

حوالي 69,000 شخص لديهم الآن وقعت على عريضة CPWF دعوة الدنمارك إلى الأمر بالإفراج عن بول واتسون.

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