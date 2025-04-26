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ترامب يواجه انتقادات بسبب أمره بـ"التعدين القراصنة" في أعماق البحار

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عقيدات المنغنيز قبالة سواحل جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية (مكتب استكشاف المحيطات والبحوث التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي)
عقيدات المنغنيز الموجودة في أعماق جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية (مكتب استكشاف المحيطات والأبحاث التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي)

أصدر الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يوجه الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة الأمريكية بمنح تصاريح للتعدين في أعماق البحار من قبل الشركات الأمريكية.

وتتجاوز هذه الخطوة سلطة الهيئة الدولية لقاع البحار، وهي الوكالة التابعة للأمم المتحدة التي تدرس وضع معايير لتنظيم أي محاولات دولية للتعدين في نظام بيئي هش مثل أعماق المحيط.

وقد أدان النشطاء البيئيون هذا الإجراء الأحادي الجانب باعتباره يستند إلى قضية تجارية معيبة وغير محدثة - حيث زعم البعض أن الصين هي التي ستستفيد أكثر من هذا القرار.

لا يوجد تعدين تجاري في أعماق البحار في الوقت الحاضر، ولكن من المعروف أن قاع البحر العميق خارج المياه الإقليمية، وخاصة في المحيط الهادئ، يشكل مصدراً محتملاً للمعادن مثل النيكل والكوبالت والمنجنيز والنحاس. 

"من خلال هذا الأمر التنفيذي، يمهد الرئيس الطريق لمرونة سلسلة التوريد وصناعة التصنيع المحلية المزدهرة"، كما زعم إريك نوبل، نائب مساعد وزير التجارة الأول في نوا، وهي جزء من وزارة التجارة الأمريكية.

"ستكون الولايات المتحدة رائدة العالم في استخراج المعادن من أعماق البحار، وتعتبر الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي رأس الحربة في هذا الصدد حيث نتعاون مع الوكالات الفيدرالية والصناعة الخاصة لدعم اكتشاف وجمع المعادن الهامة في قاع البحر."

جدول المحتويات
جدول المحتويات

فتح بوابات الفيضان

وفقًا الحفاظ على المحيطومع ذلك، فإن أمر ترامب يفتح الباب أمام التعدين غير المنظم في قاع البحر في تحد للإجماع الدولي - و"يتعارض مع مهمة الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي".

وعلق جيف واترز، نائب رئيس الشؤون الخارجية في مجموعة الدفاع عن البيئة الأميركية، قائلاً: "تتولى الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي مسؤولية حماية المحيط وفوائده الاقتصادية، بما في ذلك الصيد والسياحة، وليس تعريضها للخطر؛ ويتفق العلماء على أن التعدين في أعماق البحار هو مسعى خطير للغاية بالنسبة لمحيطنا وجميعنا الذين نعتمد عليه".

قال: "مناطق قاع البحر الأمريكي التي شهدت تعدينًا تجريبيًا قبل أكثر من 50 عامًا لم تتعاف تمامًا بعد". وأضاف: "لا يقتصر الضرر الناجم عن التعدين في أعماق البحار على قاع المحيط، بل سيؤثر على كامل عمود الماء، من أعلاه إلى أسفله، وعلى كل من يعتمد عليه". 

"تشير الأدلة إلى أن المناطق المستهدفة بالتعدين في أعماق البحار تتداخل غالبًا مع مصائد الأسماك المهمة، مما يثير مخاوف جدية بشأن التأثيرات على صناعة صيد الأسماك التي تبلغ قيمتها 321 مليار دولار في البلاد."

المصلحة الوطنية

وتزعم إدارة ترامب أن السماح بالتعدين في أعماق البحار أمر ضروري لتأمين المعادن الحيوية لإنتاج البطاريات والإلكترونيات وأنظمة الدفاع، كما زعمت أن ذلك من الممكن أن يولد 300 مليار دولار للاقتصاد الأميركي ويخلق 100,000 ألف فرصة عمل على مدى عقد من الزمان. 

وقد أطرت أيضا قضية إن استراتيجية الولايات المتحدة في مجال التعدين هي استراتيجية تهدف إلى الحد من الاعتماد على المصادر الأجنبية ــ وتستهدف بشكل رئيسي الصين، التي تهيمن على سلسلة التوريد العالمية لمثل هذه المعادن ــ ووضع الولايات المتحدة كقائدة لصناعة ناشئة. 

مركبة ROV Deep Discoverer فوق حقل منجنيز الحديد (NOAA)
مركبة ROV Deep Discoverer فوق حقل منجنيز الحديد (NOAA)

في المقابل، يقول الدكتور دوغلاس ماكولي، الأستاذ في جامعتي كاليفورنيا، سانتا باربرا وبيركلي: "يُعدّ هذا الأمر التنفيذي هبةً عظيمةً للاقتصاد الصيني. فحتى اليوم، كانت معظم الدول تجلس على طاولة واحدة في الهيئة الدولية لقاع البحار، وتتفاوض بعنايةٍ حول لوائح التعدين المُلزمة لضمان التقاسم العادل لفوائد الموارد المُستخرجة من المياه الدولية. أما الولايات المتحدة، فتسعى إلى تقويض هذه العملية المُنظّمة.

لقد تقدمت الولايات المتحدة لتصبح أول عملية تعدين قرصنة في المياه الدولية. بوجود قواعد، كان بإمكاننا السيطرة على المعادن التي قد تستخرجها الصين أو أي دولة أو شخص من هذا الجزء من المحيط. لكن بدون قواعد، ستكون الصين، ببساطة، أكثر قدرة على الفوز.

جبل مشع

على سبيل المثال، اكتُشف مؤخرًا أن هذه المعادن في قاع المحيط مشعة، كما يقول ماكولي. "من الصعب تخيّل أي مجتمع في الولايات المتحدة يرغب في معالجة جبل من هذه المعادن المشعة في حديقته الخلفية. قد تكون الدول الأخرى أقل تحفظًا تجاه مثل هذه الأمور.

المفارقة الكبرى هي أننا أطلقنا للتو حمى الذهب - لكنها حمى ذهب زائفة. في غمرة شغفنا بالحصول على معادن المحيطات، يبدو أن الولايات المتحدة أهملت إجراء الحسابات. 

سيكون الكوبالت والنيكل اللذان يمكن استخراجهما من قاع المحيط أغلى أنواع الكوبالت والنيكل المستخرجة في العالم... الكوبالت والنيكل متوفران بكثرة اليوم، ويمكن شراؤهما بنقرة زر في أسواق المعادن العالمية بسعر زهيد. لقد وقّعت الولايات المتحدة للتو على اتفاقية اقتصادية سيئة للغاية.

"عواقب وخيمة"

دونكان كوري من تحالف الحفاظ على أعماق البحار ووصفت هذه الخطوة بأنها "انتهاك للقانون الدولي وله عواقب وخيمة على كل دولة وشخص يستفيد من المحيط باعتباره تراثنا المشترك".

ويقول إن هذا القرار "يقلب أكثر من 40 عامًا من السوابق القانونية في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ويهدد بزعزعة استقرار حوكمة المحيطات على مستوى العالم، ويشكل إهانة للشعوب والدول في جميع أنحاء المحيط الهادئ التي ستتأثر بشكل أكبر بهذه الخطوة".

بينما تدرس الولايات المتحدة الأمريكية الدفع نحو التعدين في أعماق البحار، هل انتهت قضية التعدين في أعماق البحار؟ (جرينبيس)
كانت جماعات الحملة تستعد للتطورات (جرينبيس)

"ليس للحكومة الأمريكية الحق في السماح لصناعة من جانب واحد بتدمير التراث المشترك للبشرية، وتمزيق أعماق البحار من أجل تحقيق أرباح لعدد قليل من الشركات"، علق غرينبيس، في حين أن مركز التنوع البيولوجي صرح: "إن تسريع التعدين في أعماق البحار يُمثل كارثة بيئية في طور التكوين. يحاول ترامب تعريض أحد أكثر النظم البيئية هشاشةً وأقلها فهمًا للاستغلال الصناعي المتهور".

تقول الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) إنها وشركاءها من الوكالات الفيدرالية سيعملون "على فهم أعمق البحار من خلال التقدم في رسم الخرائط، وتوصيفها، وجمع البيانات البيئية، وتقييم الموارد. بالإضافة إلى ذلك، ستنفذ NOAA إجراءات امتثال بيئي تتوافق مع القانون المعمول به".

أيضا على ديفرنيت: "حمى الذهب الأحمق": خبراء يحذرون من أن التعدين في أعماق البحار أصبح عتيقًا, أمة صيد الحيتان أول من مكّن التعدين في أعماق البحار, معظم الحياة في المنطقة المستهدفة لعمال المناجم العميقة جديدة على العلم

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@سيناتشر
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كيف تعمل الصمامات في الأسطوانات المزدوجة؟ #askmark
@مصطفى_والي1
#askmark مرحبًا مارك. هل يمكنك عمل فيديو عن كيفية التعامل مع الصمامات ومجمع الأسطوانات المزدوجة؟ من الصعب تذكر طريقة فتح الصمامات، ومن السهل ارتكاب أخطاء، خاصةً في حالات الطوارئ. شكرًا.
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