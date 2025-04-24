تايلاند تمنع استخدام الكاميرات تحت الماء للغواصين المبتدئين

تم تقديم قواعد وطنية جديدة في تايلاند لتقييد استخدام الكاميرات تحت الماء للغواصين ذوي الخبرة، كوسيلة للمساعدة في حماية الشعاب المرجانية المعرضة للخطر.

وقد أمرت وزارة الموارد الطبيعية والبيئة، التي اتخذت هذه الإجراءات، بأن الغواصين المعتمدين فقط على مستوى المياه المفتوحة المتقدم أو ما يعادله أو أعلى، أو غواصي المياه المفتوحة الذين لديهم سجل يثبت أنهم قاموا بما لا يقل عن 40 غوصة "عميقة"، يمكنهم الآن حمل الكاميرات تحت الماء.

سيُطلب من المصورين تحت الماء تقديم شهاداتهم أو سجلاتهم للمسؤولين في حال وجود أي اعتراض. دخلت اللوائح الجديدة حيز التنفيذ أمس (23 أبريل).

وتلقي هذه الخطوة قدراً من اللوم على سياحة الغوص في الأضرار التي لحقت بالشعاب المرجانية، حيث ذكرت الوزارة أن هذه الخطوة جاءت بسبب الحاجة الملحة لحماية النظم البيئية البحرية.

يُعتقد أن الغواصين عديمي الخبرة أكثر عرضة لصعوبة الحفاظ على الطفو المحايد أو عدم القدرة على توزيع انتباههم بين ممارسة الغوص الجيدة والتقاط الصور. يُحظر الآن في تايلاند استخدام المبتدئين للكاميرات تحت الماء أثناء غوصاتهم التدريبية والاختبارية، أو بمجرد حصولهم على تأهيل غواصي المياه المفتوحة.

قيود الغطس

يُستهدف الغواصون أيضًا، بشرط أن يسبحوا فقط في المناطق التي يكون فيها سطح البحر أعلى من أي شعاب مرجانية بمترين على الأقل، لتقليل خطر الاضطراب. كما يُطلب منهم الآن ارتداء سترات النجاة ما لم يكملوا دورات غوص سكوبا أو غوصًا حرًا.

طُلب من مشغلي ومُدرّبي ومرشدي الغوص التدخل فورًا في حال ملاحظة أي غواص أو غواص يخالف القواعد. وفي حال عدم القيام بذلك، أو عدم تحذير السائحين المسؤولين عنهم بشأن اللوائح، فقد تُسحب تراخيصهم، وقد يواجهون عقوبات قصوى تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامة تصل إلى 200,000 بات (4,500 جنيه إسترليني) أو كليهما.

لا ينطبق الحظر على أنشطة الغوص المرخصة التي يتم إجراؤها لأغراض البحث الأكاديمي أو التعليم أو مشاريع الحفاظ على البيئة البحرية واستعادتها والتي تخضع للإشراف المناسب.

ورغم أن هذه الخطوة قد تثني بعض الغواصين المحتملين أو الأقل تأهيلا عن زيارة تايلاند، فإنها قد تشجع أيضا الغواصين الحاصلين على شهادات جديدة على الانتقال بشكل أسرع إلى مستويات أعلى من التأهيل.

إعادة افتتاح جزيرة في في

كو في في (دييغو ديلسو)

لطالما أبدت تايلاند استعدادها لاتخاذ تدابير صارمة لحماية البيئة البحرية التي تعتبرها ثروةً ثمينة. فقد أعادت مؤخرًا فتح عشرة مواقع غوص في جزر في في بعد إغلاق دام قرابة عام، بهدف منح الشعاب المرجانية المتضررة وقتًا للتعافي من التبييض الشديد.

تم فرض الإغلاق في هات نوبفارات ثارا مو كو في في الحديقة الوطنية في مقاطعة كرابي غرب بوكيت، وهي منطقة اشتهرت بالفيلم شاطئوقال رئيس الحديقة سينجسيري تشونغثونغ إن التقييمات الأخيرة أشارت إلى أن الشعاب المرجانية تظهر علامات قوية على التعافي.

لا يزال الجانب الغربي من جزيرة واحدة فقط، وهي جزيرة كو جاي، مغلقا، وحثت سلطات المتنزه السياح والمشغلين على الالتزام باللوائح الصارمة ضد إلقاء القمامة، وإلقاء نفايات الطعام، والرسو بالقرب من الشعاب المرجانية أو لمس الحياة البحرية.

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