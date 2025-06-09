السير ديفيد يتذكر تجربة خوذة الغوص المرعبة

لا يزال السير ديفيد أتينبورو، الذي يبلغ من العمر 99 عامًا، يتمتع بأهمية كبيرة كما كان دائمًا من خلال فيلمه الوثائقي الجديد القوي Ocean البث في نفس الوقت مع مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات تنطلق فعاليات البطولة في مدينة نيس اليوم (9 يونيو).

ومع ذلك، يبدو أن خبير الحياة البرية المخضرم والمدافع عن البيئة ربما لم يكن ليتمتع بمسيرته المهنية المرموقة لو أن برنامجه الخارجي المبكر اتخذ منعطفاً مختلفاً.

في محادثة مسجلة مؤخرا مع ويليام، أمير ويلز، في قاعة المهرجانات الملكية في لندن للترويج للفيلم، أظهر أتينبورو ما حدث قبل ما يقرب من 70 عاما عندما حاول لأول مرة ارتداء خوذة الغوص أمام الكاميرا - على الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا لصالح هيئة الإذاعة البريطانية.

وبينما كان يحاول ارتداء خوذة على شكل وعاء سمكة تم تقديمها له، حذره الأمير من أنه ربما لا يتمكن من خلعها مرة أخرى.

أتينبورو مع محاوره الأمير ويليام

"إنه أمر غريب"، وافق السير ديفيد وهو يخلع الخوذة، "وعندما ارتديتها للمرة الأولى شعرت فجأة بالماء يتدفق إلى هنا"، أضاف وهو يشير إلى فمه.

فكرتُ: "لا يُمكن أن يكون هذا صحيحًا". وعندما وصل إلى هناك [منخريه]، فكرتُ: "أنا بالتأكيد هذا ليس صحيحًا. وبالطبع، إذا كان هذا الشيء فوقك، فلن تستطيع التنفس، ولن تستطيع حتى رفع صوتك - كما تعلم، ابتعد عني!

ولحسن الحظ أنه تمكن من إبلاغ المسؤولين عن حالته في الوقت المناسب، لكن المخرج غير المتعاطف طالب بعد ذلك أتينبورو بإعطائه الخوذة حتى يتمكن من إظهار استخدامها بشكل صحيح.

قلتُ: "إنه خطأ". قال: "لا، انظر، هيا!" ارتداه، ويسعدني أن أقول إنه غرق تحت الماء وخرج أسرع مني، لأنه... وكان "في الواقع خطأ في الشيء."

عالم جديد

وأشار الأمير ويليام إلى أنه كان من الرائع بالنسبة لأتينبورو أن يغوص في وقت لم يكن معروفًا فيه الكثير عن العالم تحت الماء، وأن يكون من أوائل الأشخاص الذين تمكنوا من رؤيته والتحدث عنه.

"بمجرد أن اخترع كوستو جهاز التنفس تحت الماء والوجه،قناع"كانت تلك اللحظة التي انتقلت فيها فجأةً إلى عالم جديد"، وافق أتينبورو. "كنت تحلق بجانب الأسماك، وكانت تجربةً استثنائية، وبالطبع لم تُبدِ الأسماك أي رد فعل تجاهك لأنها لم ترَ شيئًا مثلك من قبل.

المصورون تحت الماء رائعون. أعتقد أن هناك من هم أسعد تحت الماء منهم على اليابسة.

عندما سأل الأمير ويليام أتينبورو عن حالة المحيطات، أجاب: "الشيء الرهيب هو أنها مخفية عنك وعنّي وعن معظم الناس.

ما أذهلني عندما رأيتُ اللقطات المأخوذة لهذا الفيلم لأول مرة هو ما فعلناه بقاع المحيط العميق. إنه أمرٌ فظيعٌ لا يُوصف.

لو حدث شيءٌ يُشبه ذلك على الأرض، لاستشاط الجميع غضبًا. لو أحدث هذا الفيلم أي تغيير، ولو كان بسيطًا في الوعي العام، فسيكون بالغ الأهمية. آمل فقط أن يُدرك من يشاهده ضرورة اتخاذ إجراء قبل تدمير هذا الكنز العظيم.

Ocean يمكن مشاهدته في دور السينما وهو متاح الآن للبث على Disney+ وHulu وNational Geographic.

أيضا على ديفرنيت: الأمير ويليام "متفائل" بشأن مستقبل المحيطات, فيلم لاذع من إنتاج أتينبورو يدين صيد الأسماك بشباك الجر في المناطق البحرية المحمية, الحدائق الورقية: "ثلثا المناطق البحرية المحمية غير فعالة"