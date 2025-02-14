أظهر القليل من الحب لشاطئ كورنيش

يتم تنسيق عطلة نهاية الأسبوع لتنظيف "حب شاطئك" من قبل Cornwall Wildlife Trust (CWT) من 14 إلى 16 فبراير للتزامن مع عيد الحب. يتم إدارة الأحداث بواسطة شبكة الشاطئ الخاصة بك من بين 18 مجموعة للحفاظ على البيئة البحرية في جميع أنحاء المقاطعة.

تم إطلاق حملات تنظيف الشاطئ السنوية في عام 2018، CWT وتقول إنها أصبحت حدثًا رئيسيًا في تقويم الحفاظ على البيئة في كورنوال، حيث تجمع مئات المتطوعين من جميع الأعمار لمعالجة القمامة البحرية، وخاصة البلاستيك، على طول الساحل خلال أشهر الشتاء.

في سانت ايفز (CWT)

تقول كاتي بيلمان، مسؤولة المشاركة المجتمعية في CWT: "تتمثل حملة Love Your Beach في نشر الحب - ليس فقط لساحلنا الخاص، ولكن أيضًا لروح المجتمع التي تكمن في قلب الحفاظ على البيئة في كورنوال".

"عامًا بعد عام، نشعر بالدهشة من تفاني المتطوعين المحليين ومجموعات Your Shore Network المذهلة التي تجعل هذه الأحداث ممكنة.

"إن عطلة نهاية الأسبوع هذه هي فرصة رائعة لأي شخص - سواء كانت هذه هي المرة الأولى أو كنت من عمال تنظيف الشاطئ - للخروج والتواصل مع الطبيعة ومجتمعك والمساعدة في حماية الأماكن التي نعتز بها جميعًا."

حبيبات بلاستيكية تم جمعها أثناء عملية التنظيف (CWT)

تقول مؤسسة CWT إن كل فعل صغير، سواء كان بالانضمام إلى حدث منظم أو جمع القمامة في نزهة ساحلية منفردة، يضيف قيمة كبيرة. وتشجع المؤسسة المشاركين على إنشاء شكل قلب باستخدام مواد موجودة ومشاركة صورة له على وسائل التواصل الاجتماعي، ووضع علامة @yourshorenetwork واستخدام الوسم #SpreadLoveNotLitter و#LoveYourBeach.

ومن أبرز المعالم السياحية هذا العام حملة Silent Disco Beach Clean في ميناء سانت آيفز. اكتشف ما يحدث وأين.

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