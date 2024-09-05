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جزر المالديف تتراجع عن صيد الأسماك بالصنارة الطويلة بعد إعفاء أسماك القرش من الصيد

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قرش النمر في جزر المالديف (فنسنت كنيفيل / بنك صور المحيط)
قرش النمر في جزر المالديف (فنسنت كنيفيل / بنك صور المحيط)

لقد تبددت المخاوف بشأن استعداد جزر المالديف للتخلي عن سمعتها التي اكتسبتها بشق الأنفس في مجال حماية أسماك القرش والشفنين من خلال إعادة فرض عقوبات على صيد الأسماك بالخيوط الطويلة المدمر.

وبعد حملة شنها علماء دوليون وعامة الناس بدعم من مصايد أسماك التونة المستدامة في المالديف، قيل إن الرئيس محمد معزو تدخل شخصياً. وقرر عدم المضي قدماً في إعادة إصدار تراخيص الصيد بالخيوط الطويلة التي قد تهدد فرص بقاء الأنواع المستهدفة والمعرضة للخطر.

في منتصف أغسطس ديفرنت لقد نشر المقال خطط الصيد بالخيوط الطويلة في جزر المالديف تعرض سمعة مؤيدي أسماك القرش للخطروأوضح أن العلماء والمحافظين على البيئة يطالبون حكومة وجهة الغوص الرئيسية بإعادة النظر في مشروع لائحة كان من شأنه أن يسمح بإنزال أسماك القرش والشفنين العرضية. كما اقترحت أن الغواصين قد يفكرون في التوقيع على عريضة بشأن قضية

من المحتمل أن يؤدي صيد الأسماك بالخيوط الطويلة إلى زيادة الضغوط على أسماك التونة التي يعتمد عليها الصيادون المحليون على نطاق صغير في جزر المالديف.

يقول كالوم روبرتس، أستاذ الحفاظ على البيئة البحرية في جامعة إكستر وباحث في الشعاب المرجانية في جزر المالديف: "إن صيد أسماك التونة واحدًا تلو الآخر يمثل تقليدًا ماليفيًا فخورًا يعود تاريخه إلى مئات السنين. وقليلة هي الأماكن التي يمكنها إثبات مثل هذه الاستدامة غير العادية على المدى الطويل. 

"من خلال رفض أساليب الصيد الأكثر كفاءة وتدميراً، تظهر جزر المالديف للدول الأخرى طريقاً أفضل لتحقيق التوازن بين دخل الصيد وصحة المحيط وحماية الطبيعة."

التأثيرات الضارة

بدأت السفن الأجنبية صيد الأسماك بالخيوط الطويلة في جزر المالديف في عام 1985. وتم حظر هذه الممارسة في عام 2010 ولكن أعيد فتحها في العام التالي قبل أن تتوقف الحكومة عن إصدار تراخيص جديدة في عام 2019 ردًا على المزيد من المخالفات. 

وقد أثيرت مخاوف عندما أعلنت وزارة الثروة السمكية وموارد المحيطات مؤخرا أنها، نظرا لاعتقادها بأن صيد الأسماك ذات الزعانف الصفراء وسمك التونة ذات العيون الكبيرة وسمك أبو سيف باستخدام الخيوط الطويلة يمكن أن يولد إيرادات كبيرة لمصايد الأسماك المحلية دون التسبب في أي آثار سلبية، فإنها تستعد لإعداد إرشادات جديدة لتنظيم هذه الممارسة.

أعربت الهيئات البيئية داخل وخارج المالديف عن مخاوفها بشأن التأثيرات الضارة الناجمة عن مثل هذه الخطوة على البيئة والاقتصاد على حد سواء - وأثارت احتمال اتخاذ الاتحاد الأوروبي لإجراءات في هذا الصدد. 

كما أن أسماك الراي معرضة للخطر بسبب العودة إلى الصيد بالصنارة الطويلة (Ocean Image Bank / Simon Hilbourne)
كما أن أسماك الراي معرضة للخطر بسبب العودة إلى الصيد بالصنارة الطويلة (سايمون هيلبورن / بنك صور المحيط)

"أيد أكثر من 100 عالم دولي حملة تقودها منظمات غير حكومية محلية ودولية معنية بالحفاظ على البيئة، وصيادون محليون ومجموعات سياحية، وشاركوا في التوقيع على رسالة إلى الحكومة للتعبير عن القلق بشأن التحركات لإعادة إصدار التراخيص"، كما تقول منظمة خيرية بريطانية للحفاظ على المحيطات. مؤسسة بلو مارين"لقد حركت الحملة الجمهور على نطاق أوسع، حيث جمعت 30,000 ألف توقيع على عريضة خلال أسبوعين فقط." 

"التدخل الحكيم"

"لقد كان الصيد بالخيوط الطويلة سيؤدي إلى موت عدد لا يحصى من الكائنات البحرية القيمة، بما في ذلك أسماك القرش والسلاحف والشفنين والطيور البحرية، مما يضر بالعلامة التجارية السياحية لجزر المالديف وسمعة مصايد التونة فيها"، وفقًا لما ذكره موقع "بزنس إنسايدر". تحالف المحيط المالديفي من الهيئات البيئية المحلية.

وارتبطت منظمة الزراعة والأسماك باتحاد صيادي سمك التونة ذات الزعانف الصفراء في جزر المالديف لإطلاق العريضة، التي دعت المجتمع الدولي إلى توعية الحكومة بالعواقب البيئية والاقتصادية والسمعة المترتبة على صيد الأسماك بالخيوط الطويلة.

"نهنئ الرئيس على تدخله الحكيم"، صرحت وزارة الزراعة. "إن ممارسات الصيد المدمرة مثل الصيد بالصنارة الطويلة لا تساهم فقط في الإفراط في الصيد بل إنها ستدمر أيضًا هوية واستقرار الصيادين وأسرهم اقتصاديًا. نشكر الرئيس على الاستماع إلى مخاوفنا وإلغاء هذا القرار لصالح العديد من المجموعات المؤثرة، بدلاً من قِلة من المجموعات المؤثرة".

وتقول مؤسسة بلو مارين: "لقد حان الوقت لكي يعترف المجتمع الدولي بشكل نشط بالتزام جزر المالديف تجاه شعبها وطبيعتها، ودعم الصيادين المالديفيين من خلال شراء أسماك التونة المستدامة التي يتم اصطيادها بالصنارة والخيط، ومراجعة الحكومات الدولية لاتفاقيات التجارة في ضوء أخلاقيات الاستدامة العالية في جزر المالديف".  

أيضا على ديفرنيت: جزر المالديف تنفي وجود خطط لتعريض أسماك القرش للخطر, منطقة الاصطياد: مقصف غامض لأسماك القرش في جزر المالديف, عودة مانتا المالديف من الموت, باتي كضفدع على الدراجات

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
@ValTaylor7 #askMark مرحبًا مارك، أنا غواص معتمد حديثًا وقمت بعشر غطسات (جميعها بمعدات مستأجرة) وفي غطستين انغلق فكي. يحدث هذا أيضًا في بعض الأحيان عند الغطس لفترة طويلة، لذا أتساءل ما إذا كان هذا بسبب وزن المرحلة الثانية أو قطعة الفم غير المريحة. إذا كانت قطعة الفم جيدة وتناسبني جيدًا (هل لديك أي توصيات؟) فهل تقوم مراكز الغوص بشكل عام بتبديلها عند استئجار المعدات؟ شكرًا على أي نصيحة فال #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا روابط كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل. 10:2 المقدمة 00:00 السؤال 00:50 الإجابة

@فال تايلور7
#askMark مرحبًا مارك، أنا غواص معتمد حديثًا وقمت بعشر غطسات (جميعها بمعدات مستأجرة) وفي غطستين انغلق فكي. يحدث هذا أيضًا في بعض الأحيان عند الغطس لفترة طويلة، لذا أتساءل عما إذا كان هذا بسبب وزن المرحلة الثانية أو قطعة الفم غير المريحة. إذا كانت قطعة الفم جيدة وحصلت على واحدة تناسبني جيدًا (هل لديك أي توصيات؟) فهل تقوم مراكز الغوص عمومًا بتبديلها عند استئجار المعدات؟ شكرًا على أي نصيحة
فال
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
00:50 سؤال
01:19 الإجابة

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كيف أمنع إجهاد الفك؟ #askmark #scubadiving #scuba

@lyudmilbozadzhiev5169 #askmark عند الغوص بجهاز إرسال AI وSPG، مع استخدام جهاز إرسال AI لمنفذ HP فوق كتفك الأيسر بحيث يكون على نفس جانب جهاز كمبيوتر الغوص الخاص بك، كيف تقوم بتوجيه الخرطوم لجهاز SPG؟ هل هناك مشكلة في أن خرطوم SPG قادم من منفذ HP الأيمن ولكنه لا يزال بحاجة إلى وضعه على حلقة D على الفخذ الأيسر؟ أم هل توصي بوضع جهاز كمبيوتر الغوص الخاص بك على اليد اليمنى؟ #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا روابط كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل.

@lyudmilbozadzhiev5169
#askmark عند الغوص بجهاز إرسال AI وجهاز SPG، مع استخدام جهاز إرسال AI لمنفذ HP فوق كتفك الأيسر بحيث يكون على نفس جانب جهاز كمبيوتر الغوص الخاص بك، كيف تقوم بتوجيه الخرطوم لجهاز SPG؟ هل هناك مشكلة في أن خرطوم SPG قادم من منفذ HP الأيمن ولكن لا يزال يتعين وضعه على حلقة D على الفخذ الأيسر؟ أم هل تنصح بوضع جهاز كمبيوتر الغوص الخاص بك على اليد اليمنى؟
#الغوص #الغوص #الغوص
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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هل يمكنني تركيب جهاز إرسال على الجانب البعيد من جهاز كمبيوتر الغوص الخاص بي؟ #AskMark @lyudmilbozadzhiev5169

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، تبرع جيمس بوند بإصدار محدود من الدراجات النارية إلى مؤسسة إنقاذ البحار الملكية الوطنية (RNLI)، ويطلب نادي الغوص البريطاني من الغواصين الاستعداد لتنظيف محيطاتنا في سبتمبر. وعلى ما يبدو، نحن جميعًا من محبي الرياضات الخطرة، حيث احتلت رياضة الغوص المرتبة الأولى في استطلاع للرأي حول الرياضات الخطرة التي يرغب الناس في تجربتها، ولكنهم لا يعتقدون أنهم سيحظون بفرصة تجربتها أبدًا. https://www.scubadivermag.com/daniel-craig-donates-limited-edition-motorcycles-to-rnli/ https://www.scubadivermag.com/bsacs-great-british-underwater-litter-pick-to-clean-up-our-seas/ https://www.scubadivermag.com/scuba-tops-fear-factor-extreme-sports-list/ https://www.scubadivermag.com/zombie-whaling-commission-should-disband-says-ex-chair/ https://www.garmin.com/en-GB/p/1228171/pn/010-02905-11 https://www.garmin.com/en-US/newsroom/press-release/outdoor/garmin-adds-amoled-displays-to-fenix-8-series-its-most-capable-lineup-of-premium-multisport-gps-smartwatches-with-something-for-everyone/ https://www.scuba.com/p-scpstpbk/scubapro-s-tek-laptop-backpack-black كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، التلميحات والنصائح، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، نصائح وإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، تبرع جيمس بوند بدراجات نارية محدودة الإصدار إلى مؤسسة إنقاذ الحياة الملكية الوطنية، ويطلب نادي الغوص البريطاني من الغواصين الاستعداد لتنظيف محيطاتنا في سبتمبر. ومن الواضح أننا جميعًا من محبي الرياضات الخطرة، حيث احتل الغوص المرتبة الأولى في استطلاع للرأي يصنف الرياضات الخطرة التي يرغب الناس في تجربتها، لكنهم لا يعتقدون أنهم سيحظون بفرصة تجربتها أبدًا.


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https://www.scubadivermag.com/bsacs-great-british-underwater-litter-pick-to-clean-up-our-seas/
https://www.scubadivermag.com/scuba-tops-fear-factor-extreme-sports-list/
https://www.scubadivermag.com/zombie-whaling-commission-should-disband-says-ex-chair/


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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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الغوص هو الرياضة رقم 1 في قائمة الرياضات الخطرة #غوص #أخبار #بودكاست

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