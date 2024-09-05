جزر المالديف تتراجع عن صيد الأسماك بالصنارة الطويلة بعد إعفاء أسماك القرش من الصيد

لقد تبددت المخاوف بشأن استعداد جزر المالديف للتخلي عن سمعتها التي اكتسبتها بشق الأنفس في مجال حماية أسماك القرش والشفنين من خلال إعادة فرض عقوبات على صيد الأسماك بالخيوط الطويلة المدمر.

وبعد حملة شنها علماء دوليون وعامة الناس بدعم من مصايد أسماك التونة المستدامة في المالديف، قيل إن الرئيس محمد معزو تدخل شخصياً. وقرر عدم المضي قدماً في إعادة إصدار تراخيص الصيد بالخيوط الطويلة التي قد تهدد فرص بقاء الأنواع المستهدفة والمعرضة للخطر.

في منتصف أغسطس ديفرنت لقد نشر المقال خطط الصيد بالخيوط الطويلة في جزر المالديف تعرض سمعة مؤيدي أسماك القرش للخطروأوضح أن العلماء والمحافظين على البيئة يطالبون حكومة وجهة الغوص الرئيسية بإعادة النظر في مشروع لائحة كان من شأنه أن يسمح بإنزال أسماك القرش والشفنين العرضية. كما اقترحت أن الغواصين قد يفكرون في التوقيع على عريضة بشأن قضية.

من المحتمل أن يؤدي صيد الأسماك بالخيوط الطويلة إلى زيادة الضغوط على أسماك التونة التي يعتمد عليها الصيادون المحليون على نطاق صغير في جزر المالديف.

يقول كالوم روبرتس، أستاذ الحفاظ على البيئة البحرية في جامعة إكستر وباحث في الشعاب المرجانية في جزر المالديف: "إن صيد أسماك التونة واحدًا تلو الآخر يمثل تقليدًا ماليفيًا فخورًا يعود تاريخه إلى مئات السنين. وقليلة هي الأماكن التي يمكنها إثبات مثل هذه الاستدامة غير العادية على المدى الطويل.

"من خلال رفض أساليب الصيد الأكثر كفاءة وتدميراً، تظهر جزر المالديف للدول الأخرى طريقاً أفضل لتحقيق التوازن بين دخل الصيد وصحة المحيط وحماية الطبيعة."

التأثيرات الضارة

بدأت السفن الأجنبية صيد الأسماك بالخيوط الطويلة في جزر المالديف في عام 1985. وتم حظر هذه الممارسة في عام 2010 ولكن أعيد فتحها في العام التالي قبل أن تتوقف الحكومة عن إصدار تراخيص جديدة في عام 2019 ردًا على المزيد من المخالفات.

وقد أثيرت مخاوف عندما أعلنت وزارة الثروة السمكية وموارد المحيطات مؤخرا أنها، نظرا لاعتقادها بأن صيد الأسماك ذات الزعانف الصفراء وسمك التونة ذات العيون الكبيرة وسمك أبو سيف باستخدام الخيوط الطويلة يمكن أن يولد إيرادات كبيرة لمصايد الأسماك المحلية دون التسبب في أي آثار سلبية، فإنها تستعد لإعداد إرشادات جديدة لتنظيم هذه الممارسة.

أعربت الهيئات البيئية داخل وخارج المالديف عن مخاوفها بشأن التأثيرات الضارة الناجمة عن مثل هذه الخطوة على البيئة والاقتصاد على حد سواء - وأثارت احتمال اتخاذ الاتحاد الأوروبي لإجراءات في هذا الصدد.

كما أن أسماك الراي معرضة للخطر بسبب العودة إلى الصيد بالصنارة الطويلة (سايمون هيلبورن / بنك صور المحيط)

"أيد أكثر من 100 عالم دولي حملة تقودها منظمات غير حكومية محلية ودولية معنية بالحفاظ على البيئة، وصيادون محليون ومجموعات سياحية، وشاركوا في التوقيع على رسالة إلى الحكومة للتعبير عن القلق بشأن التحركات لإعادة إصدار التراخيص"، كما تقول منظمة خيرية بريطانية للحفاظ على المحيطات. مؤسسة بلو مارين"لقد حركت الحملة الجمهور على نطاق أوسع، حيث جمعت 30,000 ألف توقيع على عريضة خلال أسبوعين فقط."

"التدخل الحكيم"

"لقد كان الصيد بالخيوط الطويلة سيؤدي إلى موت عدد لا يحصى من الكائنات البحرية القيمة، بما في ذلك أسماك القرش والسلاحف والشفنين والطيور البحرية، مما يضر بالعلامة التجارية السياحية لجزر المالديف وسمعة مصايد التونة فيها"، وفقًا لما ذكره موقع "بزنس إنسايدر". تحالف المحيط المالديفي من الهيئات البيئية المحلية.

وارتبطت منظمة الزراعة والأسماك باتحاد صيادي سمك التونة ذات الزعانف الصفراء في جزر المالديف لإطلاق العريضة، التي دعت المجتمع الدولي إلى توعية الحكومة بالعواقب البيئية والاقتصادية والسمعة المترتبة على صيد الأسماك بالخيوط الطويلة.

"نهنئ الرئيس على تدخله الحكيم"، صرحت وزارة الزراعة. "إن ممارسات الصيد المدمرة مثل الصيد بالصنارة الطويلة لا تساهم فقط في الإفراط في الصيد بل إنها ستدمر أيضًا هوية واستقرار الصيادين وأسرهم اقتصاديًا. نشكر الرئيس على الاستماع إلى مخاوفنا وإلغاء هذا القرار لصالح العديد من المجموعات المؤثرة، بدلاً من قِلة من المجموعات المؤثرة".

وتقول مؤسسة بلو مارين: "لقد حان الوقت لكي يعترف المجتمع الدولي بشكل نشط بالتزام جزر المالديف تجاه شعبها وطبيعتها، ودعم الصيادين المالديفيين من خلال شراء أسماك التونة المستدامة التي يتم اصطيادها بالصنارة والخيط، ومراجعة الحكومات الدولية لاتفاقيات التجارة في ضوء أخلاقيات الاستدامة العالية في جزر المالديف".

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