يحتاج مزارعو الأعشاب البحرية إلى المساعدة في تحديد المواقع الكورنوالية

تطلب مؤسسة كورنوال للحياة البرية (CWT) من المتطوعين المساعدة في استعادة مروج الأعشاب البحرية المحلية بين المد والجزر - وقد يعني هذا ببساطة قيام الغواصين بمراقبة المواقع الساحلية المحتملة عند انخفاض المد، أو سؤال السكان عن ذكرياتهم عن المنطقة.

أظهرت الأبحاث أن أعشاب البحر الموحلة في مصبات الأنهار تحتوي على ما يصل إلى أربعة أضعاف كمية الكربون الموجودة في المياه العميقة. بدعم وتمويل من شركة تصنيع الملابس سيزالت كورنوال على مدى السنوات الثلاث الماضية، قامت CWT بتجريب طرق مختلفة لإعادة زراعة الأعشاب البحرية بين المد والجزر على مصبي Fal-Ruan وHelford.

أصبحت المنهجية الآن جاهزة للتنفيذ في جميع أنحاء المقاطعة، ولكن لا يزال يتعين تحديد المواقع الجديدة الواعدة للترميم. وتوضح CWT أن هذه المهمة قد تكون صعبة، لأن السجلات التاريخية لمواقع الأعشاب البحرية السابقة محدودة للغاية.

مرج الأعشاب البحرية بين المد والجزر على مصب نهر هيلفورد (مات سلاتر)

وتقول بيث فورد، مساعدة مشروع الأعشاب البحرية في CWT: "نريد أن نمد يد المساعدة للطبيعة من خلال استعادة المواقع في كورنوال حيث كان عشب البحر بين المد والجزر موجودًا ذات يوم ولكنه اختفى الآن".

وتضيف مسؤولة مشروع الأعشاب البحرية كلوي جيمس: "إن ذكريات السكان المحليين يمكن أن تساعد في بناء صورة من شأنها أن تساعد في عمليات الترميم النشطة ودعم التعافي"، لذلك قد يكون الأمر مجرد الاستفادة من ذكريات السكان القدامى لمعرفة ما إذا كانت تشمل الأعشاب البحرية التي نمت ذات يوم ولكنها اختفت منذ ذلك الحين من شواطئهم المحلية.

يمكن نقل أي معلومات قد تكون مفيدة للمشروع إلى صندوق كورنوال للحياة البرية عن طريق الاتصال على الرقم 07966 581046 أو إرسال بريد إلكتروني إلى beth.ford@cornwallwildlife.org.uk

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