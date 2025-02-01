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يحتاج مزارعو الأعشاب البحرية إلى المساعدة في تحديد المواقع الكورنوالية

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لقطة مقربة لأعشاب البحر بين المد والجزر (كات وايلدينج)
لقطة مقربة لأعشاب البحر بين المد والجزر (كات وايلدينج)

تطلب مؤسسة كورنوال للحياة البرية (CWT) من المتطوعين المساعدة في استعادة مروج الأعشاب البحرية المحلية بين المد والجزر - وقد يعني هذا ببساطة قيام الغواصين بمراقبة المواقع الساحلية المحتملة عند انخفاض المد، أو سؤال السكان عن ذكرياتهم عن المنطقة.

أظهرت الأبحاث أن أعشاب البحر الموحلة في مصبات الأنهار تحتوي على ما يصل إلى أربعة أضعاف كمية الكربون الموجودة في المياه العميقة. بدعم وتمويل من شركة تصنيع الملابس سيزالت كورنوال على مدى السنوات الثلاث الماضية، قامت CWT بتجريب طرق مختلفة لإعادة زراعة الأعشاب البحرية بين المد والجزر على مصبي Fal-Ruan وHelford. 

أصبحت المنهجية الآن جاهزة للتنفيذ في جميع أنحاء المقاطعة، ولكن لا يزال يتعين تحديد المواقع الجديدة الواعدة للترميم. وتوضح CWT أن هذه المهمة قد تكون صعبة، لأن السجلات التاريخية لمواقع الأعشاب البحرية السابقة محدودة للغاية.

مرج الأعشاب البحرية بين المد والجزر على مصب نهر هيلفورد (مات سلاتر)
مرج الأعشاب البحرية بين المد والجزر على مصب نهر هيلفورد (مات سلاتر)

وتقول بيث فورد، مساعدة مشروع الأعشاب البحرية في CWT: "نريد أن نمد يد المساعدة للطبيعة من خلال استعادة المواقع في كورنوال حيث كان عشب البحر بين المد والجزر موجودًا ذات يوم ولكنه اختفى الآن".

وتضيف مسؤولة مشروع الأعشاب البحرية كلوي جيمس: "إن ذكريات السكان المحليين يمكن أن تساعد في بناء صورة من شأنها أن تساعد في عمليات الترميم النشطة ودعم التعافي"، لذلك قد يكون الأمر مجرد الاستفادة من ذكريات السكان القدامى لمعرفة ما إذا كانت تشمل الأعشاب البحرية التي نمت ذات يوم ولكنها اختفت منذ ذلك الحين من شواطئهم المحلية.

يمكن نقل أي معلومات قد تكون مفيدة للمشروع إلى صندوق كورنوال للحياة البرية عن طريق الاتصال على الرقم 07966 581046 أو إرسال بريد إلكتروني إلى beth.ford@cornwallwildlife.org.uk

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الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، نتناول تقريرًا مدمرًا عن سلطات البحر الأحمر بعد غرق سفينة Sea Story. كما نستعرض عددًا من الأرقام القياسية الجديدة، بما في ذلك جلسة تصوير على عمق 50 مترًا ورقمًا قياسيًا لمسافة السير تحت الماء. كما تم إلغاء ترخيص منتجع غوص ماليزي رسميًا من قبل الحكومة. https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/ https://divernet.com/photography/photographers/underwater-model-shoots-just-went-into-deco/ https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/ https://divernet.com/scuba-news/freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/ https://divernet.com/scuba-news/malaysian-dive-resort-has-licence-revoked/ #غوص #غوص_سكوبي #غواص_سكوبي كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، التلميحات والنصائح، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، التلميحات والنصائح، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، نتناول تقريرًا مدمرًا عن سلطات البحر الأحمر بعد غرق سفينة Sea Story. كما نستعرض عددًا من الأرقام القياسية الجديدة، بما في ذلك جلسة تصوير على عمق 50 مترًا ورقمًا قياسيًا لمسافة السير تحت الماء. كما تم إلغاء ترخيص منتجع غوص ماليزي رسميًا من قبل الحكومة.

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https://divernet.com/photography/photographers/underwater-model-shoots-just-went-into-deco/
https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/
https://divernet.com/scuba-news/freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/
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تقرير دامغ عن سلطات البحر الأحمر #غوص #بودكاست #أخبار

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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@فريدر1
#AskMark - مرحبًا مارك. شكرًا لك على كل المحتوى الرائع الذي تقدمه. هل يمكنك مناقشة تفاصيل استخدام مزيج جزئي ومستمر من النيتروكس (و"المخزون" - إذا كان الأمر مختلفًا)؟ أعلم أنك بحاجة إلى أسطوانة 02 نظيفة لـ PB ولكن ليس لـ CB؟ هل يمكنك التنقل ذهابًا وإيابًا بين الهواء وملء النيتروكس باستخدام CB أو المخزون؟ شكرًا!
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