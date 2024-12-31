جيوب المرجان المرنة تشجع الباحثين

تقول جمعية الحفاظ على الحياة البرية (WCS) ومقرها نيويورك إنها من خلال رسم خرائط للشعاب المرجانية عبر غرب المحيط الهندي، اكتشفت جيوبًا غير متوقعة من القدرة على التكيف مع المناخ والتي يمكن أن توفر الأمل لجهود الحفاظ على البيئة في المنطقة.

WCS تمكن الباحثون من تحديد الشعاب المرجانية من خلال الجمع بين نماذج الذكاء الاصطناعي وبيانات من 1,000 دراسة ميدانية موجودة. يقول الدكتور تيم ماكلاناهان، مدير العلوم في برنامج المحيطات العالمي التابع لجمعية الحفاظ على الحياة البرية: "كانت النماذج السابقة تقريبية واعتمدت غالبًا على عدد قليل من متغيرات درجة الحرارة".

"يستغل نموذجنا كامل قدرات رسم الخرائط البيئية العالمية والتعلم الآلي، مما يخلق إمكانيات جديدة للعثور على الشعاب المرجانية المرنة التي تحتاج إلى الحماية."

ويقال إن نموذج WCS يأخذ في الاعتبار العديد من المتغيرات البيئية على نطاق صغير لتوفير نظرة أكثر تفصيلاً وتنوعًا للشعاب المرجانية. وبهذه الطريقة، يتحدى التوقعات الأكثر صرامة من النماذج السابقة، بما في ذلك تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام 2023.

في ظل ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية، من المتوقع أن تشهد 70% من الشعاب المرجانية انخفاضات متواضعة تقل عن 5% في الغطاء المرجاني وتنوع الأنواع بحلول عام 2050 - على الرغم من أن الباحثين يحذرون من أنه إذا استمرت الانبعاثات دون تخفيف، فقد ينخفض ​​الغطاء المرجاني بنسبة 40% بحلول منتصف القرن.

الفوائد المحتملة

وفي النموذج الجديد، تم تحديد حوالي 5% من الشعاب المرجانية التي قد تستفيد من الظروف المتغيرة، مما يشير إلى ملاجئ محتملة حيث يمكن للشعاب المرجانية أن تستمر في الازدهار على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة.

وقال ماكلاناهان: "لقد وجدنا في عملنا أن حوالي 30% من الشعاب المرجانية في العالم يمكن أن تتحمل ارتفاعًا في درجات الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية. ولكن مع تجاوز هذه العتبة، من المتوقع أن تظهر 15% فقط من الشعاب المرجانية القدرة على الصمود في سيناريو لا يتطلب تخفيفًا عاجلًا لانبعاثات الكربون.

"وهذا يعني أننا يجب أن نتوقع ظهور السيناريوهات النموذجية الأكثر تطرفاً ما لم يعمل البشر على تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري الآن."

ويأمل الباحثون أن يتم اعتماد أساليب النمذجة الخاصة بهم لمساعدة العلماء في جميع أنحاء العالم على رسم خرائط التنوع البيولوجي بدقة أعلى.

تم دعم البحث من قبل وزارة الداخلية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مع دعم العمل الميداني من قبل جمعية علوم البحار في المحيط الهندي الغربي ومبادرة بلومبرج للمحيطات. الدراسة هي نشرت في دورية المحيط الحيوي.

أيضا على ديفرنيت: "لقد قمنا بتربية الشعاب المرجانية لتتحمل موجات الحر القاتلة بشكل أفضل", علماء يكتشفون شعابًا مرجانية مقاومة للحرارة مخفية أمام أعيننا, تعزيز كبير لمقاومة الحرارة من الشعاب المرجانية الفائقة من Secore, المزيد من الشعاب المرجانية الفائقة – في البحر الأحمر