مشروع ReefSeed المرجاني يرحب به في جزر المالديف

يتم حالياً اختبار نظام ترميم الشعاب المرجانية الذي يمكن تعبئته ونقله بسهولة بين المناطق النائية في جزر المالديف خلال موسم تكاثر المرجان.

مشروع تربية الأحياء المائية ReefSeed هو عبارة عن تعاون بين المعهد الأسترالي للعلوم البحرية (AIMS)، معهد أبحاث البحار في المالديف (MMRI) والوكالة الوطنية للعلوم في أستراليا كوكب الارض.

ويجري اختبار النظام المحمول لقدرته على مساعدة الشعاب المرجانية على الإصلاح والتعافي في جزيرة مانيفوشي في جنوب مالي أتول، في وقت من العام تتكاثر فيه العديد من أنواع الشعاب المرجانية.

تتجمع حزم من بيض وحيوانات منوية من المرجان على سطح خزان بذور الشعاب المرجانية (AIMS / Carli Randall)

وقال الدكتور محمد عزمي عبد الوهاب، أحد قادة مشروع ReefSeed وعالم إعادة إنتاج المرجان وتربية الأحياء المائية في AIMS: "مع ارتفاع درجة حرارة المناخ، أصبح فقدان المرجان بسبب تبييض المرجان قضية عالمية، ومن المؤسف أن الشعاب المرجانية في جزر المالديف لم تكن بمنأى عن هذه المشكلة".

"إنه لأمر مثير أن نرى زملاءنا يطبقون هذا التدريب ويشاركون معارفهم وخبراتهم حول الشعاب المرجانية في جزر المالديف معنا."

وقد قام معهد AIMS بالفعل بتدريب العديد من علماء الأحياء والفنيين في معهد MMRI على استخدام نظام ReefSeed خلال موسم تكاثر المرجان في الحاجز المرجاني العظيم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

في جزر المالديف، جمع علماء وفنيون من المنظمتين المرجان لإدخاله إلى نظام ReefSeed استعدادًا للموسم الذي يستمر عدة أشهر. خُصبت بويضات المرجان وحيواناته المنوية ورُبيت حتى أصبحت يرقات قبل استقرارها ونقلها إلى الشعاب المرجانية باستخدام أجهزة خزفية مصممة خصيصًا.

الدكتورة كارلي راندال من AIMS تتحدث إلى ضيوف اليوم المفتوح لـ ReefSeed في جزر المالديف (AIMS / Crystle Wee)

قالت خديجة علي، مديرة معهد أبحاث الشعاب المرجانية: "منحتنا مبادرة ReefSeed الأمل في استعادة الشعاب المرجانية التي عانت من ضغوط هائلة بسبب التبييض وآثار تغير المناخ". وأضافت: "تتيح هذه المبادرة إمكانية توسيع نطاق استعادة الشعاب المرجانية، وتدعم استعادة الشعاب المرجانية ذات التنوع الجيني".

وقالت إن المبادرة "عززت بشكل ملحوظ" قدرة معهد MMRI على تنفيذ برامج استعادة الشعاب المرجانية وتحسينها. وأضافت: "مع الاستخدام المكثف لتقنية ReefSeed، نأمل أن ندخل حقبة جديدة من استعادة الشعاب المرجانية الفعالة والمستدامة".

المفوض السامي الأسترالي لدى جزر المالديف ديفيد جيسوب مع وزير الثروة السمكية وموارد المحيطات في جزر المالديف أحمد شيام (وزارة الثروة السمكية وموارد المحيطات / نايش)

قال الدكتور كريستوفر دوروبولوس، الباحث العلمي البارز في منظمة البحوث العلمية والصناعية الكومنولثية: "لقد عملنا مع معهد أبحاث الرنين المغناطيسي البحري في جزر المالديف لتدريب المجتمعات المحلية على تقنيات استعادة المرجان باستخدام يرقات المرجان المنتجة جنسياً منذ عام 2020".

"يتضمن بعض التدريب جمع المعلومات حول عمليات الشعاب المرجانية مثل توقيت تكاثر المرجان؛ ويتضمن تدريب آخر تطبيقًا عمليًا لتقنيات الاستعادة، وكلها منشورة في مصادر متاحة مجانًا إجراءات التشغيل القياسية.

"إن العمل مع AIMS وMMRI لمواصلة تطوير أنظمة تربية الأحياء المائية المحمولة من خلال نظام ReefSeed يضيف نهجًا آخر إلى مجموعة أدوات الاستعادة."

أندريا سيفيراتي من AIMS مع ضيوف اليوم المفتوح لـ ReefSeed (AIMS / Crystle Wee)

تم عرض المشروع والتعاون في حدث يوم مفتوح في جزر المالديف في شهر مارس، حضره سياسيون وموظفون مدنيون من جزر المالديف، والمفوض السامي الأسترالي لدى جزر المالديف وممثلو المنظمات غير الحكومية.

يوم مفتوح (وزارة الثروة السمكية وموارد المحيطات / نعيش)

مع تقدمنا ​​في مشروع "ريف سيد"، من الواضح أن مستقبل شعابنا المرجانية بين أيدينا، علق وزير الثروة السمكية وموارد المحيطات في جزر المالديف، أحمد شيام. وأضاف: "بالعمل معًا، يمكننا استعادة ما فُقد، وحماية ما تبقى، وضمان استمرار أجيال المالديف القادمة، وزوارها، في الاستمتاع بشعابنا المرجانية الخلابة".

تستخدم شركة ReefSeed العلوم والتكنولوجيا التي تم تطويرها في إطار برنامج استعادة الشعاب المرجانية والتكيف التابع للحكومة الأسترالية، وحصلت على 2.3 مليون دولار أسترالي (1.8 مليون جنيه إسترليني) على مدى ثلاث سنوات من برنامج Coral Research & Development Accelerator التابع لمنظمة G20 الدولية.

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