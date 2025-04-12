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مشروع ReefSeed المرجاني يرحب به في جزر المالديف

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الدكتورة كارلي راندال تراقب تكاثر المرجان في حوض بذور الشعاب المرجانية في مانييافوشي (AIMS / كارلي راندال)
الدكتورة كارلي راندال تراقب تكاثر المرجان في حوض بذور الشعاب المرجانية في مانييافوشي (AIMS / كارلي راندال)

يتم حالياً اختبار نظام ترميم الشعاب المرجانية الذي يمكن تعبئته ونقله بسهولة بين المناطق النائية في جزر المالديف خلال موسم تكاثر المرجان.

مشروع تربية الأحياء المائية ReefSeed هو عبارة عن تعاون بين المعهد الأسترالي للعلوم البحرية (AIMS)، معهد أبحاث البحار في المالديف (MMRI) والوكالة الوطنية للعلوم في أستراليا كوكب الارض.

ويجري اختبار النظام المحمول لقدرته على مساعدة الشعاب المرجانية على الإصلاح والتعافي في جزيرة مانيفوشي في جنوب مالي أتول، في وقت من العام تتكاثر فيه العديد من أنواع الشعاب المرجانية.

تتجمع حزم من بيض وحيوانات منوية من المرجان على سطح خزان بذور الشعاب المرجانية (AIMS / Carli Randall)
تتجمع حزم من بيض وحيوانات منوية من المرجان على سطح خزان بذور الشعاب المرجانية (AIMS / Carli Randall)

وقال الدكتور محمد عزمي عبد الوهاب، أحد قادة مشروع ReefSeed وعالم إعادة إنتاج المرجان وتربية الأحياء المائية في AIMS: "مع ارتفاع درجة حرارة المناخ، أصبح فقدان المرجان بسبب تبييض المرجان قضية عالمية، ومن المؤسف أن الشعاب المرجانية في جزر المالديف لم تكن بمنأى عن هذه المشكلة".

"إنه لأمر مثير أن نرى زملاءنا يطبقون هذا التدريب ويشاركون معارفهم وخبراتهم حول الشعاب المرجانية في جزر المالديف معنا."

وقد قام معهد AIMS بالفعل بتدريب العديد من علماء الأحياء والفنيين في معهد MMRI على استخدام نظام ReefSeed خلال موسم تكاثر المرجان في الحاجز المرجاني العظيم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

في جزر المالديف، جمع علماء وفنيون من المنظمتين المرجان لإدخاله إلى نظام ReefSeed استعدادًا للموسم الذي يستمر عدة أشهر. خُصبت بويضات المرجان وحيواناته المنوية ورُبيت حتى أصبحت يرقات قبل استقرارها ونقلها إلى الشعاب المرجانية باستخدام أجهزة خزفية مصممة خصيصًا.

الدكتورة كارلي راندال تتحدث إلى ضيوف فعالية يوم ReefSeed المفتوح (AIMS / Crystle Wee)
الدكتورة كارلي راندال من AIMS تتحدث إلى ضيوف اليوم المفتوح لـ ReefSeed في جزر المالديف (AIMS / Crystle Wee)

قالت خديجة علي، مديرة معهد أبحاث الشعاب المرجانية: "منحتنا مبادرة ReefSeed الأمل في استعادة الشعاب المرجانية التي عانت من ضغوط هائلة بسبب التبييض وآثار تغير المناخ". وأضافت: "تتيح هذه المبادرة إمكانية توسيع نطاق استعادة الشعاب المرجانية، وتدعم استعادة الشعاب المرجانية ذات التنوع الجيني".

وقالت إن المبادرة "عززت بشكل ملحوظ" قدرة معهد MMRI على تنفيذ برامج استعادة الشعاب المرجانية وتحسينها. وأضافت: "مع الاستخدام المكثف لتقنية ReefSeed، نأمل أن ندخل حقبة جديدة من استعادة الشعاب المرجانية الفعالة والمستدامة".

المفوض السامي الأسترالي لدى جزر المالديف ديفيد جيسوب مع وزير الثروة السمكية وموارد المحيطات أحمد شيام (وزارة الثروة السمكية وموارد المحيطات / نايش)
المفوض السامي الأسترالي لدى جزر المالديف ديفيد جيسوب مع وزير الثروة السمكية وموارد المحيطات في جزر المالديف أحمد شيام (وزارة الثروة السمكية وموارد المحيطات / نايش)

قال الدكتور كريستوفر دوروبولوس، الباحث العلمي البارز في منظمة البحوث العلمية والصناعية الكومنولثية: "لقد عملنا مع معهد أبحاث الرنين المغناطيسي البحري في جزر المالديف لتدريب المجتمعات المحلية على تقنيات استعادة المرجان باستخدام يرقات المرجان المنتجة جنسياً منذ عام 2020". 

"يتضمن بعض التدريب جمع المعلومات حول عمليات الشعاب المرجانية مثل توقيت تكاثر المرجان؛ ويتضمن تدريب آخر تطبيقًا عمليًا لتقنيات الاستعادة، وكلها منشورة في مصادر متاحة مجانًا إجراءات التشغيل القياسية

"إن العمل مع AIMS وMMRI لمواصلة تطوير أنظمة تربية الأحياء المائية المحمولة من خلال نظام ReefSeed يضيف نهجًا آخر إلى مجموعة أدوات الاستعادة."

أندريا سيفيراتي من AIMS مع ضيوف يوم ReefSeed المفتوح (AIMS / Crystle Wee)
أندريا سيفيراتي من AIMS مع ضيوف اليوم المفتوح لـ ReefSeed (AIMS / Crystle Wee)

تم عرض المشروع والتعاون في حدث يوم مفتوح في جزر المالديف في شهر مارس، حضره سياسيون وموظفون مدنيون من جزر المالديف، والمفوض السامي الأسترالي لدى جزر المالديف وممثلو المنظمات غير الحكومية.

يوم مفتوح (وزارة الثروة السمكية وموارد المحيطات / نعيش)
يوم مفتوح (وزارة الثروة السمكية وموارد المحيطات / نعيش)

مع تقدمنا ​​في مشروع "ريف سيد"، من الواضح أن مستقبل شعابنا المرجانية بين أيدينا، علق وزير الثروة السمكية وموارد المحيطات في جزر المالديف، أحمد شيام. وأضاف: "بالعمل معًا، يمكننا استعادة ما فُقد، وحماية ما تبقى، وضمان استمرار أجيال المالديف القادمة، وزوارها، في الاستمتاع بشعابنا المرجانية الخلابة".

تستخدم شركة ReefSeed العلوم والتكنولوجيا التي تم تطويرها في إطار برنامج استعادة الشعاب المرجانية والتكيف التابع للحكومة الأسترالية، وحصلت على 2.3 مليون دولار أسترالي (1.8 مليون جنيه إسترليني) على مدى ثلاث سنوات من برنامج Coral Research & Development Accelerator التابع لمنظمة G20 الدولية.

أيضا على ديفرنيت: بدافع الضوء الأزرق: تعرف على المرجان المتحرك, جيوب المرجان المرنة تشجع الباحثين, تعزيز كبير لمقاومة الحرارة بفضل الشعاب المرجانية الفائقة من SECORE, علماء يكتشفون شعابًا مرجانية مقاومة للحرارة مخفية في مكان واضح, استشعار الشعاب المرجانية من الأعلى يُزيل التخمين من استعادة الشعاب المرجانية

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
كيف تعمل صمامات Twinset في الغوص | شرح تمارين الإغلاق ونصائح العازل #scubadiving #askmark #twinset هل أنت مرتبك بشأن كيفية استخدام صمامات Twinset أو إجراء تمرين إغلاق الصمام بشكل صحيح؟ انت لست وحدك. في حلقة AskMark هذه، يشرح مارك كيفية عمل الصمامات على الأسطوانات المزدوجة، بما في ذلك كيفية فتحها وإغلاقها بأمان، وكيف تعمل صمامات العازل، ولماذا تعد مثاقب الصمامات (المعروفة أيضًا باسم مثاقب الإغلاق أو V-Drills) ضرورية لتشخيص التسريبات أثناء الغوص الفني والترفيهي. يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على المزيد من أخبار الغوص والتصوير تحت الماء والنصائح والتقارير السياحية: https://divernet.com/ كما يشارك مارك نصائح حول ذاكرة العضلات للوصول إلى المشاركات اليمنى واليسرى، ومنطق العازل أولاً مقابل العازل أخيرًا، وكيفية منع الإفراط في الشد أو وضع الصمام بشكل غير آمن. يعد هذا الدليل مثاليًا للغواصين الذين ينتقلون إلى مجموعات التوأم، أو الغواصين الجانبيين الفضوليين بشأن إعدادات المجمعات، أو أي شخص يرغب في تحسين مهاراته في إدارة الغاز. أخبرنا في التعليقات كيف قام مدربك بتعليم تدريبات الصمامات ولا تنس ترك أسئلتك باستخدام #AskMark لتظهر في مقطع فيديو مستقبلي. @mostafametwally1 ✅ روابط تابعة مهمة يجب متابعتها 🔗 احصل على خصم 15% على عرض eSIM الدولي! استخدم الكود: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 تسوق معدات الغوص هنا: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مواقعنا الإلكترونية - الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص - الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة - الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان داخل علاماتنا التجارية، نتعاون مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. 🔔أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. فيسبوك (DiverNet): https://www.facebook.com/DivernetUK/ فيسبوك (مجلة غواص سكوبا): https://www.facebook.com/scubadivermag إنستجرام (DiverNet): https://www.instagram.com/diver_magazine/ إنستجرام (مجلة غواص سكوبا): https://www.instagram.com/scubadivermagazine/ سلاسل: https://www.threads.net/@diver_magazine تويتر (X) (DiverNet): https://x.com/DiverNetUK/ تويتر (X) (مجلة غواص سكوبا): https://twitter.com/scubadivermag الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/ 📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com =============================== 🎬 مقاطع فيديو مقترحة لك: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ================================== إخلاء المسؤولية: المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. إن محتوى هذا الفيديو، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، مخصص لأغراض المعلومات العامة فقط ولا يحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل.

كيف تعمل الصمامات في الأسطوانات المزدوجة؟ #askmark
@مصطفى_والي1
#askmark مرحبًا مارك. هل يمكنك عمل فيديو عن كيفية التعامل مع الصمامات ومجمع الأسطوانات المزدوجة؟ من الصعب تذكر طريقة فتح الصمامات، ومن السهل ارتكاب أخطاء، خاصةً في حالات الطوارئ. شكرًا.
#الغوص #الغوص #الغوص

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5EQkEyODM0NTk2MUFEQkYz

كيفية عمل صمامات Twinset في الغوص | شرح تمارين الإغلاق ونصائح العازل

ما هي المدة التي يبقى فيها الهواء في خزان الغوص؟ نصائح مهمة للسلامة يجب أن تعرفها #scubadiving #askmark #scubatank هل تساءلت يومًا عن المدة التي يمكنك تخزين الهواء فيها في خزان الغوص الخاص بك قبل أن يفسد؟ يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على المزيد من أخبار الغوص والتصوير تحت الماء والنصائح والإرشادات وتقارير السفر: https://divernet.com/ هذا هو أحد الأسئلة الأكثر شيوعًا التي يطرحها الغواصون، خاصةً إذا كنت لا تغوص بانتظام. في هذا الفيديو، أجيب بالضبط على السؤال حول المدة التي يمكنك فيها الاحتفاظ بالهواء داخل أسطوانة الغوص قبل أن يتم تفريغها أو استبدالها. كما أشرح أيضًا لماذا يمكن أن تتدهور جودة الهواء بمرور الوقت، وكيف تلعب الرطوبة والمواد الملوثة دورًا، ولماذا يعد التخزين المناسب (مثل الحفاظ على الأسطوانات في وضع مستقيم) أمرًا مهمًا. نتحدث أيضًا عن إعادة تعبئة النيتروكس وكيفية تعامل متاجر الغوص مع تصريف الهواء قبل إعادة تعبئته بالغاز المختلط. سواء كنت تحتفظ بخزان ممتلئ بعد اختبار الضغط العالي أو تستعد فقط لرحلتك التالية، فإن هذا الفيديو يقدم لك نصائح واقعية للبقاء آمنًا والاستفادة القصوى من تعبئة الهواء الخاصة بك. قم بإدراج أسئلتك حول الغوص باستخدام #AskMark في التعليقات للحصول على فرصة للظهور في مقطع فيديو مستقبلي. ✅ روابط تابعة مهمة يجب متابعتها 🔗 احصل على خصم 15% على عرض eSIM الدولي! استخدم الكود: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 تسوق معدات الغوص هنا: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔗 كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان داخل علاماتنا التجارية نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. 🔔أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. فيسبوك (DiverNet): https://www.facebook.com/DivernetUK/ فيسبوك (مجلة سكوبا دايفر): https://www.facebook.com/scubadivermag إنستجرام (DiverNet): https://www.instagram.com/diver_magazine/ إنستجرام (مجلة سكوبا دايفر): https://www.instagram.com/scubadivermagazine/ ثريدز: https://www.threads.net/@diver_magazine تويتر (X) (DiverNet): https://x.com/DiverNetUK/ تويتر (X) (مجلة سكوبا دايفر): https://twitter.com/scubadivermag الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/ 📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com ================================ 🎬مقاطع فيديو مقترحة لك: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU =================================== إخلاء المسؤولية: المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص أو التوصيات الخاصة بكل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الموجود في هذا الفيديو هو لأغراض المعلومات العامة فقط ولا يحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من الشركات المصنعة للمعدات.

@تيمبل49
#AskMark مارك فيديو رائع أحب المحتوى الخاص بك لقد قمت مؤخرًا باختبار أسطوانة الهيدرو الخاصة بي وكانت مليئة بالهواء. إلى متى يمكنك الاحتفاظ بالهواء في الأسطوانة قبل استخدامها. هل يمكن لمحل الغوص أيضًا تصريف الهواء وملئه بالنيتروكس؟
#الغوص #الغوص #الغوص

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS41ODI2RjhGOTVBODI2NDE5

كم يدوم الهواء في خزان الغوص؟ نصائح سلامة مهمة يجب معرفتها

أفضل عروض الغوص التي لا ينبغي أن تفوتها في عام 2025 | تقويم أحداث الغوص العالمية #scubadiving #diveshow #scubatravel هل تبحث عن أفضل عروض الغوص لحضورها في عام 2025؟ إليك دليلك العالمي الكامل. في هذا الفيديو، يشارك مارك تحليلاً شهريًا لأهم معارض وفعاليات الغوص الكبرى في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك DEMA، وGO Diving، وADEX، وScuba Show، وMIDE، والمزيد. سواء كنت تخطط لمقابلة مصنعي المعدات، أو اختبار أحدث تقنيات الغوص، أو حجز رحلة غوص، أو التواصل مع محترفي الغوص والمصورين تحت الماء، فإن هذا الفيديو يسلط الضوء على ما يقدمه كل حدث. هذا هو تقويم عروض الغوص المفضل لديك، من المعارض الدولية الضخمة مثل Boot Düsseldorf و EUDI إلى المعارض الإقليمية المفضلة في المملكة المتحدة وأستراليا وجنوب شرق آسيا. تحقق من الوصف للحصول على القائمة الكاملة والروابط للمواقع الرسمية. أخبرنا في التعليقات عن معرض الغوص الذي ستذهب إليه وما الذي أنت متحمس لرؤيته هذا العام ✅ روابط تابعة مهمة يجب متابعتها 🔗 احصل على خصم 15% على عرض eSIM الدولي! استخدم الكود: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 تسوق معدات الغوص هنا: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear القائمة الكاملة لعروض الغوص مع الروابط: https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/ 18-26 يناير: Boot Düsseldorf (معرض القوارب الدولي) 1-2 فبراير: Duikvaker 21-23 فبراير: معرض الغوص الأوروبي (EUDI) 21-23 فبراير: معرض Diving Resort Travel (DRT)، ماليزيا 1-2 مارس: معرض GO Diving (معرض الغوص في المملكة المتحدة) 15-16 مارس: مهرجان ADEX Ocean / OZTek Australia 28-30 مارس: معرض الغوص المتوسطي أبريل 4-6: معرض آسيا للغوص (ADEX) 22-25 مايو: معرض تايلاند للغوص (TDEX) 31 مايو - 1 يونيو: معرض سكوبا 13-15 يونيو: معرض ماليزيا الدولي للغوص (MIDE) 6-7 سبتمبر: معرض GO Diving ANZ 17-19 أكتوبر: محادثات الغوص 11-14 نوفمبر: معرض DEMA كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مواقعنا الإلكترونية - الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص - الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة - الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان داخل علاماتنا التجارية، نتعاون مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com لجميع مستلزماتك الأساسية. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. الطوابع الزمنية 00:00 المقدمة 01:35 إعلان Scuba.com 02:35 Duikvaker 03:15 EUDI 04:23 DRT 05:04 معرض غوص GO في المملكة المتحدة 06:24 ADEX OZTek 07:06 البحر الأبيض المتوسط ​​07:34 ADEX 08:21 TDEX 08:51 معرض غوص 09:36 MIDE 10:06 GO Diving ANZ 11:09 محادثات الغوص 11:58 DEMA 🔔معرض غوص GO في المملكة المتحدة لا تدع نفسك تفوت فرصة زيارة هذا الموقع. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. فيسبوك (DiverNet): https://www.facebook.com/DivernetUK/ فيسبوك (مجلة سكوبا دايفر): https://www.facebook.com/scubadivermag إنستجرام (DiverNet): https://www.instagram.com/diver_magazine/ إنستجرام (مجلة سكوبا دايفر): https://www.instagram.com/scubadivermagazine/ ثريدز: https://www.threads.net/@diver_magazine تويتر (X) (DiverNet): https://x.com/DiverNetUK/ تويتر (X) (مجلة سكوبا دايفر): https://twitter.com/scubadivermag الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/ 📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com ================================ 🎬مقاطع فيديو مقترحة لك: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ================================== إخلاء المسؤولية: المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. إن محتوى هذا الفيديو، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، مخصص لأغراض المعلومات العامة فقط ولا يحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل.

القائمة الكاملة لعروض الغوص مع الروابط:
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18-26 يناير: معرض دوسلدورف الدولي للقوارب
1-2 فبراير: دويكفاكر
21-23 فبراير: معرض الغوص الأوروبي (EUDI)
21-23 فبراير: معرض Diving Resort Travel (DRT)، ماليزيا
1-2 مارس: معرض الغوص GO (معرض الغوص في المملكة المتحدة)
15-16 مارس: مهرجان ADEX للمحيطات / OZTek Australia
28-30 مارس: معرض الغوص في البحر الأبيض المتوسط
4-6 أبريل: معرض آسيا للغوص (ADEX)
22-25 مايو: معرض الغوص في تايلاند (TDEX)
31 مايو – 1 يونيو: عرض الغوص
13-15 يونيو: معرض ماليزيا الدولي للغوص (MIDE)
6-7 سبتمبر: معرض GO Diving ANZ
17-19 أكتوبر: محادثات الغوص
11-14 نوفمبر: معرض DEMA

#الغوص #الغوص #الغوص

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مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

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موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.
00: 00 مقدمة
01:35 إعلان Scuba.com
02:35 دويكفاكر
03:15 إيودي
04:23 بتوقيت جرينتش
05:04 معرض الغوص GO في المملكة المتحدة
06:24 ADEX أوزتيك
07:06 البحر الأبيض المتوسط
07:34 أديكس
08:21 تديكس
08:51 عرض الغوص
09:36 منتصف الليل
10:06 GO الغوص ANZ
11:09 محادثات الغوص
11:58 ديما

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أفضل عروض الغوص لعام ٢٠٢٥ التي لا ينبغي تفويتها | تقويم فعاليات الغوص العالمية

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