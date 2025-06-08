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الأمير ويليام "متفائل" بشأن مستقبل المحيطات

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الأمير ويليام يتحدث في موناكو
الأمير ويليام يتحدث في موناكو

أعرب الأمير وليام، أمير ويلز، الذي يستمتع هو وزوجته كيت وابنه الأكبر جورج بالغوص، عن تفاؤله بشأن مستقبل محيطات العالم ــ طالما تم اتخاذ إجراءات حاسمة على الفور. 

متحدثًا في يوم المحيطات العالمي للأمم المتحدة في منتدى الاقتصاد الأزرق والتمويل في موناكو، الذي عقد قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات وقال الأمير في كلمته خلال زيارته لمدينة نيس الفرنسية والتي تبدأ غدا (9 يونيو/حزيران) إن المحيط بالنسبة للكثيرين هو المكان الذي "صنعنا فيه بعض أسعد ذكرياتنا، حيث استكشفنا عجائب العالم الطبيعي".

"لقد اعتمدنا جميعًا على وفرتها الكبيرة في غذائنا وسبل عيشنا، ومع ذلك فقد نشعر في كثير من الأحيان بأنها بعيدة ومنفصلة عن حياتنا اليومية، مما يسمح لنا بنسيان مدى أهميتها حقًا.

وقال الأمير ويليام: "إن ارتفاع درجات حرارة البحر، والتلوث البلاستيكي، والصيد الجائر، كلها عوامل تضع ضغوطًا على هذه النظم البيئية الهشة وعلى الأشخاص والمجتمعات التي تعتمد عليها بشكل أكبر". 

وليام
ويليام وكيت وسمكة قرش ممرضة من جزيرة ساوث ووتر كاي في بليز عام 2022

ما بدا يومًا موردًا وفيرًا يتضاءل أمام أعيننا. جميعنا معرضون للتأثر، وكلنا مسؤولون عن التغيير، سلبًا كان أم إيجابًا، ولكن لا يزال هناك متسع من الوقت لعكس هذا المسار معًا.

وفي إشارة إلى الالتزام العالمي "الطموح" بحماية 30% من الأراضي والبحر بحلول عام 2030، حذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن "عام 2030 يقترب بسرعة وأن 17% فقط من الأراضي و3% فقط من المحيطات تتمتع بالحماية الكاملة". 

وأكد الأمير أن "هذا التحدي لا يشبه أي تحدٍ واجهناه من قبل، ولكنني أظل متفائلاً، وأعتقد أن الإلحاح والتفاؤل لديهما القدرة على إحداث التحرك اللازم لتغيير مسار التاريخ".

"أنا متفائل لأنني، بصفتي مؤسس جائزة إيرث شوت"إنني أرى أمثلة مذهلة للأفكار والابتكارات والتقنيات التي تستغل قوة المحيط مع حماية حيويته."

أمثلة على Earthshot

أشار الأمير ويليام إلى أربعة من الفائزين والمرشحين النهائيين لجائزة إيرث شوت الحاضرين بين الحضور. سام تيهر وجاتور هالبرن من كورال فيتا وقال: "إن فريقهم يعمل على تطوير أساليب عالية التقنية لزراعة الشعاب المرجانية بسرعة تصل إلى 50 مرة أسرع من الطبيعة وتحسين قدرتها على الصمود في مواجهة تأثير تغير المناخ. 

بعد فوزهم بجائزة "إيرث شوت"، موّلوا مشروع ترميم ضخم قبالة ساحل جراند باهاما، بالتعاون مع خبراء المجتمع المحلي لزراعة أكثر من 20,000 ألف شعاب مرجانية. ويركزون الآن على توسيع نطاق مرجانهم سريع النمو عبر مناطق جغرافية جديدة، مما يشجع السياحة على زيارة المناطق ذات الشعاب المرجانية الطازجة.

He also praised Douglas Martin, founder of Scottish biotech company الطحالب : “His work in the last six months to end reliance on wild-caught fish as a primary source of Omega-3 has saved 2.54 million wild fish, recycled enough waste water to fill 300 Olympic swimming pools and prevented vast amounts of CO2 الانبعاثات. 

طن واحد فقط من طحالبهم يُنتج كمية من أوميغا 3 تعادل ما يُنتجه 620,000 ألف سمكة. طحالب ميالجاي ليست مجرد تغذية بديلة، بل هي تقنية مناخية، ومساهمة في الحفاظ على المحيطات، وأنظمة غذائية مستدامة على نطاق واسع.

إنريك سالا يغوص في بالاو (مانو سان فيليكس / ناشيونال جيوغرافيك)
إنريك سالا يغوص في بالاو (مانو سان فيليكس / ناشيونال جيوغرافيك)

إنريك سالا من ناشيونال جيوغرافيك البحار البكر وُصف بأنه مناصر قوي للفوائد العلمية للمناطق البحرية المحمية. وصرح الأمير ويليام قائلاً: "عندما تحمي المجتمعات المناطق البحرية، يتعافى مخزون الأسماك، وتتحسن صحة المحيطات، وتزداد أرباح المجتمعات المجاورة".

ساهمت مبادرة "البحار البكر" في إنشاء 29 من أكبر المناطق البحرية المحمية في العالم، والتي تغطي مساحة تزيد عن ضعف مساحة الهند. إنريك عضو في الفريق الذي يقف وراء فيلم السير ديفيد أتينبورو الجديد الرائع [Ocean]. وهذا يشكل الحجة الأكثر إقناعاً التي رأيتها على الإطلاق لاتخاذ إجراء فوري.

إلهام أتينبورو

السير ديفيد أتينبورو (كيث شولي ©Silverback Films & Open Planet Studios)
السير ديفيد أتينبورو (كيث شولي ©Silverback Films & Open Planet Studios)

إن مشاهدة النشاط البشري وهو يُحوّل الغابات البحرية الجميلة إلى صحاري قاحلة في قاع محيطاتنا أمرٌ مُحزنٌ للغاية، تابع الأمير. "يُمثّل هذا للكثيرين جرس إنذارٍ عاجلٍ لما يحدث في محيطاتنا، ولكن لم يعد الأمر بعيدًا عن الأنظار.  

كما هو الحال دائمًا، يتركنا السير ديفيد متفائلين بأن كل شيء لم يُخسر بعد. فهو يؤمن بإمكانية التغيير. 

“Let us act together with urgency and optimism while we still have the chance. For the future of our planet, for the future generations, we must listen to the words of Sir David Attenborough: If we save the sea, we save our world.”

أيضا على ديفرنيت: ويليام وكيت يذهبان للغوص في بليز, "الغوص رياضة رائعة" - يتذكر الأمير فيليب, "غوصتي في القطب الشمالي مع الأمير تشارلز"تشارلز الثالث: أول ملك للغوص في المملكة المتحدة

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◀️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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