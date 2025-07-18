التلوث البلاستيكي: دعوة إلى يوم عمل في المملكة المتحدة

تشكل سلسلة من عمليات تنظيف الشواطئ جزءًا من اليوم الوطني للعمل غدًا (السبت 19 يوليو)، للاحتجاج على بطء الحكومة البريطانية في معالجة تلوث البلاستيك.

منسق من قبل مؤسسة خيرية بيئية راكبو الأمواج ضد مياه الصرف الصحي (SAS)، من المقرر تنظيم فعاليات في جميع أنحاء البلاد. يطالب المتظاهرون الحكومة باتخاذ إجراءات جريئة وعاجلة قبل مفاوضات معاهدة البلاستيك العالمية المقرر عقدها في جنيف الشهر المقبل (5-14 أغسطس).

انهارت محادثات العام الماضي في كوريا الجنوبية عندما فشلت الدول في الاتفاق على خطة لتقليص إنتاج البلاستيك، لكن النشطاء يريدون معاهدة ملزمة قانونًا تعالج التلوث عند المصدر وتحمي المساحات الزرقاء.

منظر مألوف للغاية - البلاستيك على الشاطئ (متصفحون ضد الصرف الصحي)

يقول جايلز بريستو، الرئيس التنفيذي لشركة SAS: "الوعود المنقوصة، والتقدم المتعثر، والتلوث المتزايد - نحن نغرق في موجة البلاستيك السامة التي لا تتوقف عن التزايد. لقد طفح الكيل، لذا فنحن ننهض أيضًا".

مع بدء عطلة الصيف، تستعد العائلات لتجهيز دلاءها ومجارفها، فلا وقت أفضل لتسليط الضوء على مشكلة البلاستيك التي تخنق شواطئنا. لا تزال المملكة المتحدة من أسوأ الدول من حيث إنتاج النفايات أحادية الاستخدام التي تنتشر حول العالم، ولا تزال حكومتنا تتلكأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة.

الناس ضد البلاستيك

البرنامج جزء من حملة "الناس ضد البلاستيك"، حيث تُقيم المجتمعات المحلية فعاليات شعبية مثل تنظيف الشواطئ. ستساعد البيانات المُجمعة من خلال هذه الأنشطة مشروع SAS على تحديد بؤر التلوث البلاستيكي، وتحديد العلامات التجارية وتجار التجزئة المسؤولين.

وبالإضافة إلى تحديد أهداف ملزمة قانوناً، فإن المطالب الرئيسية للحكومة تشمل تنفيذ نظام لإرجاع الودائع ومحاسبة الملوثين، سواء من خلال إنفاذ القوانين الحالية أو تقديم مخططات "مسؤولية المنتج الممتدة" التي تجبرهم على الدفع.

يريد المشاركون في الحملة أن يروا المملكة المتحدة تهدف إلى تحقيق القيادة العالمية في مكافحة المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

صدمات: قطع بلاستيكية صغيرة تم جمعها من الشاطئ (متصفحو ضد الصرف الصحي)

ومن المقرر أن تقام أكبر مظاهرة احتجاجية في بينزانس - أول مدينة معلنة "خالية من البلاستيك" - مع سلسلة بشرية لإظهار مقاومة المدينة لمشكلة البلاستيك.

تقول منظمة SAS إنها أدرجت بالفعل أكثر من 400 مجتمع خالٍ من البلاستيك وأكثر من 3,000 مدرسة خالية من البلاستيك. وحتى الآن، بحلول عام 2025، شارك أكثر من 88,000 شخص في أكثر من 3,600 حملة تنظيف محلية، وجمعوا أكثر من 40,000 كيلوغرام من النفايات كجزء من حملة النشطاء البيئيين. مليون ميل نظيف مبادرة.

"أكاذيب التضليل البيئي"

لقد سئمنا من الشركات التي تُعجّل بالبلاستيك وتُؤجج هذه الأزمة، بينما تُروّج لأكاذيب بيئية وتُوجّه أصابع الاتهام إلى المستهلكين، يُضيف بريستو. "إنهم يُنتجون كميات هائلة من العبوات غير القابلة لإعادة التدوير، ويُخرّبون سياسات حيوية خلف الأبواب المغلقة، ويُخفقون باستمرار في تحقيق جميع الأهداف الطوعية.

تنظيف الشاطئ (متصفحو ضد الصرف الصحي)

لقد وعدتنا حكومة حزب العمال بمستقبل خالٍ من النفايات. كلنا آذان صاغية، لكننا لن نرضى بأقل من ذلك.

يُطلب من الغواصين وغيرهم ممن يرغبون في المشاركة التحقق من Surfers Against Sewage صفحة الحملة العثور على احتجاج محلي للانضمام إليه، وإظهار الدعم من خلال المشاركة في مجتمع خالٍ من البلاستيك بالقرب من المنزل، وبعد الاحتجاج، التوقيع على عريضة لزيادة الضغط على الحكومة.

أيضا على ديفرنيت: الغواصون يدعمون قوات SAS لتنظيف المياه في المملكة المتحدة, جائزة بلاستيك شبكات صيد الأشباح للغواصين, راكبو الأمواج ضد الصرف الصحي يتصدون لـ"جائحة البلاستيك" الناجم عن كوفيد-19