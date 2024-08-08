سجن بول واتسون بينما كان اليابانيون يقتلون الحوت الزعنفي

تم احتجاز القبطان بول واتسون في السجن من قبل الشرطة الدنماركية منذ وصول سفينته إلى جرينلاند في 21 يوليو. تم اعتقال الناشط المخضرم المناهض لصيد الحيتان بناءً على طلب من اليابان، ولا يزال يعاني من أنشطته في القطب الجنوبي منذ أكثر من عقد من الزمن.

وبعد أقل من 10 أيام من اعتقاله، كانت اليابان قد اصطادت أول حيوان مهدد بالانقراض بالحربة زعنفة الحوت في أكثر من نصف قرن. وهذا، وفقًا لمؤسسة الكابتن بول واتسون (CPWF)، "يؤكد الشكوك في أن العودة إلى ذبح أكبر الثدييات في العالم في أعالي البحار كانت دائمًا هي النية".

يتم اقتياد الكابتن بول واتسون بعيدًا بالأصفاد من قبل الشرطة الدنماركية (CPWF)

ثاني أكبر الحيتان في العالم بعد البلوز، زعنفة يمكن أن تعيش الحيتان لمدة تصل إلى 90 عامًا. وكانت العينة التي تم اصطيادها قبالة سواحل هوكايدو لذكر يبلغ طوله 19.6 مترًا.

وجرينلاند هي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي في الدنمارك، وتقول إن الاعتقال جاء ردًا على مذكرة دولية أصدرتها اليابان ضد واتسون بسبب حملته ضد أنشطة صيد الحيتان في محمية الحيتان في المحيط الجنوبي.

وفي الأيام الأخيرة، قدمت اليابان طلبًا رسميًا لتسليم واتسون، وإذا قررت وزارة العدل الدنماركية الامتثال، فقد يواجه الناشط عقوبة السجن لفترة طويلة هناك. أ عريضة CPWF تطالب بالإفراج عنه وقد اجتذبت بالفعل أكثر من 50,000 توقيع.

شمال غرب مرور

توقف واتسون في جرينلاند لتزويد سفينته السابقة لحماية مصايد الأسماك الاسكتلندية والتي يبلغ طولها 72 مترًا بالوقود جون بول ديجوريا. كان في طريقه إلى شمال المحيط الهادئ مع الطاقم و25 متطوعًا كجزء من العملية كانجي مارو، مهمة لاعتراض أحدث سفينة يابانية لصيد الحيتان.

كانت هذه هي المرة الأولى التي تحاول فيها سفينة حملة مناهضة لصيد الحيتان الوصول إلى مناطق صيد الحيتان من خلال الإبحار في الممر الشمالي الغربي سيئ السمعة.

تم اقتياد واتسون من السفينة مكبل اليدين وهو الآن محتجز في منطقة نوك النائية. وقد ذكر أن العملية كانجي مارو، والتي صادفت مرور خمسين عامًا على نشاطه البحري، كانت "المهمة الأكثر خطورة في كل السنوات التي قضيتها في معارضة صيد الحيتان في محيطات العالم".

سجن بول واتسون بتهمة القتل الياباني زعنفة الحوت 4

كان واتسون في السابق أحد مؤسسي منظمة السلام الأخضر ومؤسس منظمة Sea Shepherd، على الرغم من أنه لم يعد مرتبطًا بتلك المنظمات.

أعلنت محكمة العدل الدولية في عام 2014 أن برنامج "البحث العلمي" الياباني لصيد الحيتان في القطب الجنوبي غير قانوني. وواصلت اليابان العمل في انتهاك للحكم لعدة سنوات قبل أن تتخلى عن صيد الحيتان في القطب الجنوبي في عام 2016، لكنها لا تزال تصطاد الحيتان في مياهها الخاصة. .

وقال لوكي ماكلين، مدير عمليات السفن في CPWF من وكالة حماية البيئة، إن "اليابان تواصل التباهي بقانون الحفاظ على البيئة الدولي، ويعاقب بول واتسون على جرائم اليابان". جون بول ديجوريا. "من المؤكد أن الدنمارك تدرك الدافع السياسي هنا لطلب الاعتقال هذا: فاليابان تحتاج إلى إبعاد بول واتسون عن الطريق حتى يتمكنوا من استئناف ذبح الحيتان العظيمة في العالم".

استئناف صيد الحيتان

نهاية الحوت مع جون بول ديجوريا في الخلفية (CPWS)

وأكدت اليابان أنها ستسمح بما يصل إلى 59 زعنفة وتقول CPWF إن الحيتان سيتم اصطيادها وقتلها من قبل شركة كيودو سينباكو، وهي شركة صيد الحيتان المملوكة للدولة. عندما أطلقت كانجي مارو وفي شهر مارس/آذار الماضي، أصرت على أنها ستسمح فقط بصيد حيتان برايد والمينك والساي الأصغر حجمًا، والتي لا يزيد حجمها عن الحوت الزعنفي.

والآن يعتقد اتحاد CPWF أن اليابان تخطط لاستئناف صيد الحيتان بشكل منتظم في أعالي البحار في المحيط الجنوبي وشمال المحيط الهادئ في العام المقبل.

وفي الوقت نفسه، وصل بالفعل أكثر من 50,000 ألف متعاطف وقعت على عريضة CPWF دعوة رئيس الوزراء الدنماركي ميتي فريدريكسن إلى الأمر بالإفراج عن واتسون. ووفقا للمؤسسة، فمن بين الداعمين البارزين حتى الآن الرئيس الفرنسي ماكرون، والمخرج السينمائي جيمس كاميرون، وعالمة المحيطات الدكتورة سيلفيا إيرل، وعالمة الرئيسيات الدكتورة جين جودال. وقال جودال: "إن الكابتن واتسون يتخذ ببساطة إجراءات لمحاولة منع الممارسة غير الإنسانية المتمثلة في قتل الحيتان، والتي حظرتها معظم الدول منذ عقود". وأضاف: "إنه بذلك يعبر عن غضب الآلاف من الأشخاص في العديد من البلدان الذين يدعمون تمامًا شجاعته الأخلاقية ليس فقط في التحدث علنًا نيابة عن الحيتان، بل أيضًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة".

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