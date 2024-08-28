تحث PADI على الدفع الشامل لأسبوع AWARE

مع أمل PADI ومؤسسة PADI AWARE الخيرية للحفاظ على البيئة في إدراج برنامج الغوص ضد الحطام في المعاهدة العالمية للبلاستيك الحكومية في العام المقبل، فإن أسبوع PADI AWARE السنوي القادم يكتسب أهمية خاصة، كما يقولون.

يقام الأسبوع السنوي الذي تخصصه PADI لإزالة القمامة من المحيط في الفترة من 14 إلى 22 سبتمبر السلامه اولا تريد الوكالة من أعضائها تنظيم الأحداث التي يمكن أن تساعد في التأثير على المعاهدة.

تقول دانا مور، مديرة PADI AWARE، "إن PADI ومؤسسة AWARE هما المنظمتان الوحيدتان اللتان تمثلان مجتمع الغوص الترفيهي العالمي في المفاوضات الرسمية الجارية التي سبقت الاتفاقية المتوقعة لمعاهدة البلاستيك العالمية في عام 2025".

"ومع وضع المعاهدة العالمية للمواد البلاستيكية حاليًا ومع اقتراب موعد انعقاد الدورة الخامسة للجنة التفاوض الحكومية الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني، توفر أحداث أسبوع AWARE لهذا العام فرصة مهمة للدعوة إلى معاهدة قوية."

والأمل هو أنه إذا تم اعتماد "الغوص ضد الحطام"، التي يُقال إنها أكبر قاعدة بيانات للقمامة البحرية تحت الماء في العالم، في المعاهدة، فإنها ستصبح منهجية معتمدة للحكومات لتسخيرها.

4 طرق للمساعدة

PADI تريد خفض إنتاج المنتجات البلاستيكية غير الضرورية ذات الاستخدام الواحد، وخفض معدل دخول جميع النفايات البلاستيكية إلى المحيط. وتعتبر الاعتراف الرسمي بما تقول إنه الدور الحاسم لمجتمع الغوص بمثابة "فرصة فريدة وحاسمة لمبادرة منسقة عالمية لمعالجة أزمة التلوث البلاستيكي المستمرة بشكل كبير".

(بادي)

يمكن للأعضاء المساهمة بأربع طرق في أسبوع AWARE وحوله، كما تقول PADI. تتمثل الخيارات في إجراء دورة تدريبية متخصصة في الغوص ضد الحطام، أو عمليات غوص مسحية أو أحداث تنظيف، و/أو تشجيع مجتمعات الغواصين الخاصة بهم على التوقيع على العريضة الدعوة إلى معاهدة عالمية قوية للمواد البلاستيكية، تهدف إلى تأمين ما لا يقل عن 10,000 توقيع جديد.

يقول مور: "جميع مدربي PADI المساعدين والمستويات الأعلى أصبحوا الآن مؤهلين تلقائيًا لتدريس دورة الغوص ضد الحطام المتخصصة، مما يعني أن المزيد من محترفي PADI أصبح لديهم الآن القدرة على تعليم المزيد من الأبطال الخارقين كيفية إنقاذ المحيط".

"نحن أيضًا نشجع أعضاء PADI على الحفاظ على الزخم أثناء وبعد أسبوع AWARE ومواصلة تقديم بيانات الغوص ضد الحطام."

يمكن أن تتضمن استضافة حدث الغوص ضد الحطام أو أي نشاط حماية آخر دعوة المجتمع للمشاركة في تنظيف الشاطئ أو المحيط مع تقديم ورش عمل في نفس الوقت لتعليم إدراك PADI بالطبع، تسليط الضوء على القضايا الأساسية التي تؤثر على النظام البيئي البحري المحلي وتقديم الطرق التي يمكن للحاضرين من خلالها الاستمرار في المساعدة في إنقاذ المحيط.

اكتشف المزيد عن المشاركة في أسبوع الوعي PADI.

أيضا على ديفرنيت: أسباب PADI الأربعة لتكون مبتهجًا في عام 4, تقدم PADI تخصصًا واعيًا للسياحة البيئية, الغواصون "يستطيعون قلب اتجاه البلاستيك الآن", تقوم PADI Aware بتوزيع 500 ألف دولار أمريكي في شكل منح لمركز المهام