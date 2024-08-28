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تحث PADI على الدفع الشامل لأسبوع AWARE

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يتم تشجيع أعضاء PADI على ممارسة الضغط في أسبوع AWARE (PADI)
يتم تشجيع أعضاء PADI على ممارسة الضغط في أسبوع AWARE القادم (PADI)

مع أمل PADI ومؤسسة PADI AWARE الخيرية للحفاظ على البيئة في إدراج برنامج الغوص ضد الحطام في المعاهدة العالمية للبلاستيك الحكومية في العام المقبل، فإن أسبوع PADI AWARE السنوي القادم يكتسب أهمية خاصة، كما يقولون.

يقام الأسبوع السنوي الذي تخصصه PADI لإزالة القمامة من المحيط في الفترة من 14 إلى 22 سبتمبر السلامه اولا تريد الوكالة من أعضائها تنظيم الأحداث التي يمكن أن تساعد في التأثير على المعاهدة. 

تقول دانا مور، مديرة PADI AWARE، "إن PADI ومؤسسة AWARE هما المنظمتان الوحيدتان اللتان تمثلان مجتمع الغوص الترفيهي العالمي في المفاوضات الرسمية الجارية التي سبقت الاتفاقية المتوقعة لمعاهدة البلاستيك العالمية في عام 2025".

"ومع وضع المعاهدة العالمية للمواد البلاستيكية حاليًا ومع اقتراب موعد انعقاد الدورة الخامسة للجنة التفاوض الحكومية الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني، توفر أحداث أسبوع AWARE لهذا العام فرصة مهمة للدعوة إلى معاهدة قوية."

والأمل هو أنه إذا تم اعتماد "الغوص ضد الحطام"، التي يُقال إنها أكبر قاعدة بيانات للقمامة البحرية تحت الماء في العالم، في المعاهدة، فإنها ستصبح منهجية معتمدة للحكومات لتسخيرها. 

4 طرق للمساعدة

PADI تريد خفض إنتاج المنتجات البلاستيكية غير الضرورية ذات الاستخدام الواحد، وخفض معدل دخول جميع النفايات البلاستيكية إلى المحيط. وتعتبر الاعتراف الرسمي بما تقول إنه الدور الحاسم لمجتمع الغوص بمثابة "فرصة فريدة وحاسمة لمبادرة منسقة عالمية لمعالجة أزمة التلوث البلاستيكي المستمرة بشكل كبير".

أسبوع الوعي PADI
(بادي)

يمكن للأعضاء المساهمة بأربع طرق في أسبوع AWARE وحوله، كما تقول PADI. تتمثل الخيارات في إجراء دورة تدريبية متخصصة في الغوص ضد الحطام، أو عمليات غوص مسحية أو أحداث تنظيف، و/أو تشجيع مجتمعات الغواصين الخاصة بهم على التوقيع على العريضة الدعوة إلى معاهدة عالمية قوية للمواد البلاستيكية، تهدف إلى تأمين ما لا يقل عن 10,000 توقيع جديد.

يقول مور: "جميع مدربي PADI المساعدين والمستويات الأعلى أصبحوا الآن مؤهلين تلقائيًا لتدريس دورة الغوص ضد الحطام المتخصصة، مما يعني أن المزيد من محترفي PADI أصبح لديهم الآن القدرة على تعليم المزيد من الأبطال الخارقين كيفية إنقاذ المحيط".

"نحن أيضًا نشجع أعضاء PADI على الحفاظ على الزخم أثناء وبعد أسبوع AWARE ومواصلة تقديم بيانات الغوص ضد الحطام."

يمكن أن تتضمن استضافة حدث الغوص ضد الحطام أو أي نشاط حماية آخر دعوة المجتمع للمشاركة في تنظيف الشاطئ أو المحيط مع تقديم ورش عمل في نفس الوقت لتعليم إدراك PADI بالطبع، تسليط الضوء على القضايا الأساسية التي تؤثر على النظام البيئي البحري المحلي وتقديم الطرق التي يمكن للحاضرين من خلالها الاستمرار في المساعدة في إنقاذ المحيط.

اكتشف المزيد عن المشاركة في أسبوع الوعي PADI.

أيضا على ديفرنيت: أسباب PADI الأربعة لتكون مبتهجًا في عام 4, تقدم PADI تخصصًا واعيًا للسياحة البيئية, الغواصون "يستطيعون قلب اتجاه البلاستيك الآن", تقوم PADI Aware بتوزيع 500 ألف دولار أمريكي في شكل منح لمركز المهام

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
هذا الأسبوع في البودكاست، أمر قاض فيدرالي أمريكي بدفع التعويضات الأولى عن النفقات المتكبدة في وفاة 34 شخصًا لقوا حتفهم عندما اشتعلت النيران في سفينة الغوص Conception في كاليفورنيا في عام 2019 - على الرغم من ما إذا كان قائدها جيري بويلان في موقف لدفع الفاتورة لا يزال غير واضح. يمكن نشر حمالات للشعاب المرجانية الصغيرة، المصممة لإحباط الحيوانات المفترسة المسننة، مثل الأسماك الببغائية، كجزء من حملة لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية التي تعرضت لأحداث اضطرابات، مثل ابيضاض المرجان. تم إغلاق متحف الغوص في جوسبورت خلال عام 2024 لترميم "المبنى الرطب المحمي من الدرجة الثانية*" ولكن لديه خطط طموحة لإعادة فتحه اعتبارًا من يونيو المقبل، بشكل أكثر جفافًا ومع معارض جديدة. https://www.scubadivermag.com/still-free-conception-captain-ordered-to-pay-up/ https://divernet.com/scuba-news/conservation/drying-out-diving-museum-needs- support/ https://www.bbc.co.uk/news/articles/cz07721y33xo https://www.bbc.co.uk/news/articles/c6p2rk2gkx4o https://www.scubadivermag.com/anti-parrot- cradles-a-coral-game-changer/ https://www.youtube.com/watch?v=0SYlATuvJcg https://fourthelement.com/product/tech-fin/ كن من المعجبين: https://www.scubadivermag .com/join مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------- -------------------------------------------------- ----- مواقعنا الإلكترونية: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، موقع مراجعات معدات الغوص: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، موقع تقارير السفر: https://www.godivingshow.com ➡️ موقع عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ------- -------------------------------------------------- -------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https:// twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

هذا الأسبوع في البودكاست، أمر قاض فيدرالي أمريكي بدفع التعويضات الأولى عن النفقات المتكبدة في وفاة 34 شخصًا لقوا حتفهم عندما اشتعلت النيران في سفينة الغوص Conception في كاليفورنيا في عام 2019 - على الرغم من ما إذا كان قائدها جيري بويلان في موقف لدفع الفاتورة لا يزال غير واضح. يمكن نشر حمالات للشعاب المرجانية الصغيرة، المصممة لإحباط الحيوانات المفترسة المسننة، مثل الأسماك الببغائية، كجزء من حملة لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية التي تعرضت لأحداث اضطرابات، مثل ابيضاض المرجان. تم إغلاق متحف الغوص في جوسبورت خلال عام 2024 لترميم "المبنى الرطب المحمي من الدرجة الثانية*" ولكن لديه خطط طموحة لإعادة فتحه اعتبارًا من يونيو المقبل، بشكل أكثر جفافًا وبمعارض جديدة.


https://www.scubadivermag.com/still-free-conception-captain-ordered-to-pay-up/
https://divernet.com/scuba-news/conservation/drying-out-diving-museum-needs-support/
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cz07721y33xo
https://www.bbc.co.uk/news/articles/c6p2rk2gkx4o
https://www.scubadivermag.com/anti-parrot-cradles-a-coral-game-changer/

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
00:52 سكوبا.كوم
02:09 العناية بالقدمين قبل الغوص
08:20 العناية بالقدمين بعد الغوص

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العناية بالقدم أثناء الغوص #الغوص #كيفية

كيف يمكنك توجيه خرطوم Drysuit الخاص بك؟ #askmarkanything @denisb8426 #askmark مرحبًا مارك، لقد قمت مؤخرًا بأول غطس لي ببدلة جافة. على الشاطئ أجريت بعض المناقشات حول توجيه خرطوم النفخ للبدلة الجافة. أخبرني زملائي الأكثر خبرة أن أضعه على حزامي... لذلك فقط من المرحلة الأولى...تحت الذراع....إلى البدلة الجافة. لقد رأيت العديد من مقاطع الفيديو حيث يضعها الناس تحت الحزام... هل لديك أسباب للقيام بهذا أو ذاك؟ تحياتي من ألمانيا. الأمعاء لوفت! Denis #scuba #scubadiving #scubadiver الروابط كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------- -------------------------------------------------- ------------------------ مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، معدات الغوص موقع التعليقات: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، موقع تقارير السفر: https://www.godivingshow.com ➡️ موقع عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة: https:/ /www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية -------------------------------------- --------------------------------------------- تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها ولا ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

كيف يمكنك توجيه خرطوم Drysuit الخاص بك؟ #askmarkanything

@دينيسب8426
#askmark مرحبًا مارك، لقد قمت مؤخرًا بأول غوص لي بالبدلة الجافة. على الشاطئ أجريت بعض المناقشات حول توجيه خرطوم النفخ للبدلة الجافة. أخبرني زملائي الأكثر خبرة أن أضعه على حزامي... لذلك فقط من المرحلة الأولى...تحت الذراع....إلى البدلة الجافة. لقد رأيت العديد من مقاطع الفيديو حيث يضعها الناس تحت الحزام... هل لديك أسباب للقيام بهذا أو ذاك؟ تحياتي من ألمانيا. الأمعاء لوفت! دينيس

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روابط

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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كيف يمكنك توجيه خرطوم Drysuit الخاص بك؟ @denisb8426 #askmark

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