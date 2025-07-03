على الطريق الصحيح: أيسلندا تفعل الصواب تجاه الحيتان

اكتسبت أيسلندا سمعة سيئة في السنوات الأخيرة بسبب سوء معاملة الحيتان - ولكن وفقًا لراوي المحيط الأيسلندي ورسام الحفاظ على البيئة ستيفان ينجفي بيترسون، فإن هذه السمعة غير الودية تجاه الحيتان أصبحت قديمة.

ويقول بيترسون، واسمه المهني ستينجفي: "يبدو أن عام 2025 سيكون العام الذي سيعمل فيه الآيسلنديون بنشاط على إنقاذ الحيتان بدلاً من قتلها".

في الأسابيع الماضية، شهدنا جنوح حوتين في أيسلندا - أبقى السكان المحليون حوتًا قاتلًا على قيد الحياة حتى انحسار المد. تمكن من السباحة، لكن للأسف، أعاده المرض إلى الشاطئ. لكن التفاني واللطف بقيا واضحين.

ستيفان ينجفي بيترسون مع أحد إبداعاته (ستينجفي)

وقعت هذه الحادثة ليلة العاشر من يونيو/حزيران في غرافارفوغور، ريكيافيك. بقي السكان المحليون وفرق الطوارئ مع الحوت القاتل طوال الليل، مُبللين إياه بالملاءات. وبحلول الصباح الباكر، بدأ الحيوان يطفو مجددًا، لكنه ظل عالقًا.

انتظرت فرق الإنقاذ المد القادم، وحوالي الساعة الخامسة مساءً من يوم 5 يونيو، نجحوا في إخراج الحوت القاتل من الخليج باستخدام القوارب. سبح أخيرًا بسلام إلى خليج فاكسافلوي، إلا أنه اضطر إلى إخضاعه للقتل الرحيم بعد بضعة أيام بعد أن جنحت سفنه مرة أخرى في كيالارنيس.

جنوح جماعي

ثم استشهد ستينجفي بجنوح جماعي لسبعين حوتًا طيارًا، "حيث اتحد الآيسلنديون وأعادوا كل حوت إلى البحر. هذه الأفعال تقول أكثر من أي احتجاج: إن الآيسلنديين يهتمون. لا نريد أي ضرر للحيتان".

تعتبر هذه الحادثة واحدة من أنجح عمليات إنقاذ الحيتان الجماعية في تاريخ أيسلندا، وقد بدأت بالقرب من الميناء في أولافسفيور في شمال الجزيرة، حيث يُعتقد أن الحيتان التجريبية كانت تطارد سمك الماكريل ولكنها علقت في المياه الضحلة بعد أن فقدت اتجاهها.

هرع السكان المحليون وفرق الطوارئ والمتطوعون من البلدات المجاورة إلى موقع الحادث، وعملوا طوال اليوم وحتى المساء لتحقيق نتيجة ناجحة. قالت لارا ستيفانسدوتير، إحدى المنقذات: "لقد انبهرنا عندما انتهى الأمر - لم أتوقع أبدًا أن يسبحوا جميعًا بعيدًا".

مشاهدة الحيتان

فيما يتعلق بصيد الحيتان، يقول ستينجفي: "هذا يعني أن أيسلندا لم تشهد صيد أي حوت للعام الثاني على التوالي. في الواقع، عرض أحد صيادي الحيتان قاربه للبيع مؤخرًا، وربما، ربما فقط، نشهد بداية نهاية صيد الحيتان".

اعتبارًا من عام 2025، تم ترخيص Hvalur hf فقط للصيد زعنفة وحيتان المنك في أيسلندا. امتنعت الشركة عن الصيد في عام ٢٠٢٤ والآن في عام ٢٠٢٥، بسبب الضغوط الاقتصادية وتراجع الطلب في سوقها التصديري الرئيسي، اليابان.

وأظهر استطلاع مستقل أجرته الحكومة عام 2023 أن 51% من الآيسلنديين يعارضون صيد الحيتان، مقارنة بـ 42% في عام 2019. وانخفض الدعم النشط إلى 29%، حيث جاءت أقوى معارضة من الشباب، وخاصة أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا.

انخفض استهلاك لحوم الحيتان في أيسلندا بشكل حاد، وأصبحت المظاهرات المناهضة لصيد الحيتان أكثر تواترًا ووضوحًا، بدعم من شخصيات مؤثرة مثل المغنية بيورك. كما تلعب مشاهدة الحيتان دورًا متزايدًا في قطاع السياحة في أيسلندا.

الحيتان الكونية (ستينجفي)

مقيم حاليًا في جمهورية التشيك، ستينغفي يُنشئ صورًا وتصاميمًا وخدمات رسوم توضيحية مخصصة للحملات الأخلاقية، وهو أيضًا غواص. قال: "يأتي الكثير من إلهام أعمالي الفنية من استكشاف العالم تحت الماء". ديفرنت.

إذا كانت المواقف تجاه الحيتان قد تحولت أخيرًا إلى إيجابية في أيسلندا، بعد عدد من التوقعات الخاطئة، فسيعتبر ذلك نتيجةً مُرحبًا بها للحملة البيئية الأقرب إلى الوطن. يقول: "هذه المرة، يبدو الأمر مختلفًا".

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