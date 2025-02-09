حب نيوي: هدية عيد الحب للغواصين 

إذا كنت تعتقد أن إهداء حصة صغيرة في جنوب المحيط الهادئ من شأنه أن يجعل عيد الحب بالنسبة لأحد أحبائك، ناشيونال جيوغرافيك بحار بريستين يريد مساعدتك في إنشاء الاتصال لتحقيق ذلك.
مقابل 140 دولار نيوزيلندي (حوالي 63 جنيهًا إسترلينيًا) يمكنك رعاية حماية كيلومتر مربع واحد من المياه قبالة نيوي لمدة عشرين عامًا مقبلة، وهي جزيرة صغيرة ولكنها أيضًا أكبر جزيرة مرجانية مرتفعة في العالم، ويقال إنها تستضيف أكثر من 20 نوع من المرجان المرصود.
لا يمكن العثور على ثعبان البحر كاتوالي المعرض للخطر إلا في كهوف البحر بالجزيرة، وتعد مياهها موطنًا رئيسيًا لتكاثر الحيتان الحدباء، كما أنها موطن لأحد أكبر تجمعات أسماك قرش الشعاب المرجانية الرمادية في العالم.
نيوي (تنطق ني-أو-آي) يبلغ عدد سكانها 2,000 نسمة فقط وتقع على بعد 2,100 كيلومتر شمال شرق نيوزيلندا بين فيجي وساموا وتونغا.
تعاونت منظمة ناشيونال جيوغرافيك للبحار البكر مع نيوي في إجراء مسح علمي لتوثيق التنوع البيولوجي البحري في عام 2023. وكانت هذه هي المحطة الثالثة في رحلتها العالمية، وهي عبارة عن تعاون لمدة خمس سنوات مع دول جزر المحيط الهادئ الوسطى والغربية، وأصبحت داعمة لموقف نيوي بشأن حماية البيئة.
حماية 100٪ من نيوي
نيوي هي الدولة الوحيدة في العالم التي قامت بحماية 100% من مياهها الإقليمية، كما تقول منظمة "البحار البكر"، بما في ذلك الحظر الكامل على الصيد وغيره من الأنشطة البشرية في منطقة موانا ماهو البحرية المحمية، والتي تغطي 49,000 ألف كيلومتر مربع (40%) من مساحة محيطها.
للمساعدة في دفع تكاليف صيانة هذه المنطقة البحرية المحمية ومراقبتها وإنفاذها، طورت نيوي مبادرة تمويل مستدامة توفر للأفراد والمنظمات الفرصة لرعاية جزء صغير من محميتها البحرية من خلال التزامات الحفاظ على المحيطات (OCCs).
ويهدف هذا الصيانة إلى السماح بتجديد تجمعات الأسماك القريبة، وتحسين الصيد المحلي، وتوفير فرص العمل والفوائد الاقتصادية، وبناء القدرة على الصمود في مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري في المحيطات.
إنّ صندوق نيوي وأوشن وايد (NOW) تدير 127,000 مركزًا للرعاية الصحية وتدير الاستثمار. في مقابل رعايتك، والتي هي متوفر هنا، ستحصل على شهادة مناسبة للتأطير.
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