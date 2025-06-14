مجلة الاشتراكات
إزالة الإعلانات مقابل 3 جنيهات إسترلينية شهريًا
تسجيل الدخول

تعهدات 30×30 لطيفة "قطرة في دلو"

تابعنا على أخبار جوجل
إشترك في رسائلنا الإخبارية الأسبوعية
إنريك سالا أثناء الغوص (إنريك سالا / ناشيونال جيوغرافيك بحار نقية)
إنريك سالا أثناء الغوص (إنريك سالا / ناشيونال جيوغرافيك بحار نقية)

"إنها مجرد قطرة في دلو ما نحتاجه بشدة لحماية المحيط" كانت هذه هي الطريقة التي لخص بها الغواص إنريك سالا، المستكشف المقيم في ناشيونال جيوغرافيك ومؤسس شركة Pristine Seas، نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات (UNOC3) في نيس، والذي انتهى أمس (13 يونيو).

انتقد سالا فرنسا، الدولة المضيفة، لفشلها في المرحلة الأخيرة. وقال: "توقعتُ من مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات أن أسمع العديد من صانعي السياسات يتحدثون عن أهمية إنجاز ما عليهم فعله". ليست "ولكن لم يتم ذلك بعد - وقد تحققت توقعاتي"، كما قال.

لقد أحدثت بعض الحكومات تغييرات حقيقية في مجال المياه، وخاصةً تلك التي أنشأت مناطق بحرية جديدة محمية بشكل كبير أو كامل. ومع ذلك، أضاعت فرنسا، الدولة المضيفة، فرصةً ذهبيةً لقيادة جهود الحفاظ على المحيطات. 

"كانت هذه لحظة فرنسا، ولكن بدلاً من إثارة ضجة، واصل قادتها السماح بالصيد بالشباك القاعية في مناطق المحيط المخصصة للحماية."

كما هو متوقع، رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمرَ الأمم المتحدة الثالث للمحيطات (UNOC3) نظرةً مختلفةً تمامًا. فقد أعرب عن تفاؤله بالتقدم المُحرز في حماية المحيطات، وبحضور نحو 50 من قادة العالم في المؤتمر، مقارنةً بـ 20 في مؤتمر الأمم المتحدة الثاني للمحيطات في لشبونة عام 2 (عُقد مؤتمر المحيطات الأول في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2022).

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقر الأمم المتحدة في نيس
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقر الأمم المتحدة في أوكيناوا

وسلط ماكرون الضوء على التصديق الوشيك على الاتفاق الذي طال انتظاره معاهدة أعالي البحار باعتباره "إنجازًا تاريخيًا". وقال إن المعاهدة، التي تهدف إلى حماية التنوع البيولوجي البحري في المياه الدولية، حظيت بدعم كافٍ لتدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من بداية عام ٢٠٢٦، مما يمثل أول إطار دولي لتنظيم وإدارة أعالي البحار.

وقد صادقت واحد وخمسون دولة بالفعل على المعاهدة، بينما التزمت 15 دولة أخرى بذلك، ولم يتبق سوى 60 توقيعا لدخولها حيز النفاذ.

وأكد ماكرون أيضًا على أهمية التعاون المتعدد الأطراف والحاجة إلى فرض وقف مؤقت على التعدين في أعماق البحار، والذي وصفه بأنه "جنون محموم". 

وقد تم الترحيب بالإعلان عن مناطق بحرية محمية جديدة تزامناً مع المؤتمر، لكن الأعداد سلطت الضوء على حدود الطموح الدولي، وفقاً لسالا. 

قال: "ستساعدنا هذه المحميات البحرية الوطنية على التقدم ببطء نحو هدف حماية 30% من المحيط بحلول عام 2030. المشكلة الوحيدة هي أننا لا نستطيع التقدم ببطء نحو 30×30. علينا أن نتسابق. نحتاج إلى إنشاء 85 محمية بحرية جديدة يوميًا لتحقيق هذا الهدف، ويجب حماية هذه المحميات بشكل صارم".

هذا الرقم وقد ظهرت في دراسة نُشرت قبل المؤتمر بفترة وجيزة بواسطة Dynamic Planet و ناشيونال جيوغرافيك بحار بريستين

ولسد الفجوة بين 8% حالياً من محيطات العالم الخاضعة لنوع ما من الحماية و30% منها، يتعين إنشاء نحو 190,000 ألف منطقة بحرية محمية صغيرة في المناطق الساحلية وحدها، بالإضافة إلى 300 منطقة بحرية محمية كبيرة في مناطق نائية قبالة الساحل، وفقاً للتقرير.

خطوات إلى الأمام

وفي مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات والغلاف الجوي كان هناك اتفاق عام على زيادة المناطق البحرية المحمية بنحو الثلث، مما يرفع التغطية العالمية إلى ما يقدر بنحو 3%. 

أعلنت ساموا عن تسع مناطق بحرية محمية جديدة بالكامل، تغطي مساحة 36,000 كيلومتر مربع من المحيط. وكانت جزر مارشال قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام جزيرتي بيكار وبوكاك المرجانيتين محميتين بحريتين وطنيتين، وهما الأولى من نوعها في البلاد.

تعهدت بولينيزيا الفرنسية بحماية نحو 23% من مياهها، بما في ذلك منطقتان بحريتان محميتان للغاية بالقرب من جزر سوسايتي وجامبير، والتي من شأنها حظر جميع الأنشطة الاستخراجية مثل صيد الأسماك والتعدين. 

معهد ويت (معهد ساموا للإدارة البحرية)
الغوص في إحدى المناطق البحرية التسع الجديدة في ساموا (جو ليبورا / معهد وايت)

أعلنت كولومبيا عن حماية شعابين مرجانيتين نائيتين في البحر الكاريبي، تشتهران بتنوع الحياة البحرية. وتغطي محمية سيرانيلا وباجو نويفو البحرية الجديدة مساحة 3,800 كيلومتر مربع. 

حددت تنزانيا منطقتين بحريتين محميتين جديدتين في المياه ذات التنوع البيولوجي قبالة جزيرة بيمبا، وتبلغ مساحتها الإجمالية نحو 1,300 كيلومتر مربع، بما في ذلك الشعاب المرجانية وأعشاب البحر وأشجار المانغروف وموائل أسماك القرش والشفنين المهددة بالانقراض.

وأعلنت كل من اليونان وإسبانيا عن حماية ربع مياههما الوطنية خلال المؤتمر، كما أعلنت البرازيل أنها سوف تعمل على إنشاء مناطق بحرية محمية إضافية.

كولومبيا سيرانيلا وباجو نويفو MPA
كولومبيا سيرانيلا وباجو نويفو MPA

ازداد عدد الدول الداعية إلى وقف التعدين في أعماق البحار من 34 إلى 37 دولة، حتى أن دولًا غير موقعة، مثل الصين، أعربت عن معارضتها للتعدين غير المنظم في قاع البحار. في أواخر أبريل، خالف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي لم يحضر المؤتمر، الصف الدولي بتوقيعه أمرًا تنفيذيًا لتسريع التعدين في أعماق البحار.

في غضون ذلك، أصدرت 95 دولة، بما في ذلك جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي، إعلانًا مشتركًا يدعم هدفًا عالميًا للحد من إنتاج البلاستيك واستخدامه. كما دعا الإعلان إلى التصميم البيئي، وحظر المواد البلاستيكية الضارة، وإنشاء آلية مالية لدعم التنفيذ.

رواد استعادة العالم

أطلقت الأمم المتحدة أسماء أولى "مشاريعها الرائدة في مجال الاستعادة العالمية"، بهدف استعادة ما يقرب من 5 ملايين هكتار من النظم البيئية البحرية في آسيا وأفريقيا والأمريكتين. وتشمل المشاريع استعادة الشعاب المرجانية في قناة موزمبيق، واستعادة الجزر في المكسيك.

وتضمنت التزامات المملكة المتحدة في المؤتمر تقديم تشريع للتصديق على معاهدة أعالي البحار، وزيادة قدرها 4 ملايين جنيه إسترليني إلى الصندوق العالمي للشعاب المرجانية، و2.8 مليون جنيه إسترليني لمساعدة الدول الجزرية الصغيرة في بناء اقتصادات زرقاء مستدامة، ودعم الحفاظ على أسماك القرش والشفنين.

كما أطلقت المملكة المتحدة مشاورات مدتها ثلاثة أشهر بشأن حظر صيد الأسماك بالشباك القاعية في 41 منطقة بحرية محمية تبلغ مساحتها 30,000 ألف كيلومتر مربع.

وقال إنريك سالا: "إذا كانت هناك رسالة واحدة يمكن أن تخرج من مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات هذا الأسبوع، فيجب أن تكون هذه: إن المناطق البحرية المحمية التي تسمح بأنشطة ضارة مثل الصيد الصناعي محمية اسمياً فقط". 

يُظهر لنا العلم أننا نجني أعظم فوائد الأمن الغذائي والتنوع البيولوجي والمناخ من المناطق البحرية المحمية عندما تُحمى وتُراقب بدقة. فالحماية ليست خيارًا.

أيضا على ديفرنيت: ينضم الغواص ثيو إلى ستيفن فراي في صيد الأسماك بالشباك القاعية, السير ديفيد يتذكر تجربة خوذة الغوص المرعبة, الأمير ويليام "متفائل" بشأن مستقبل المحيطات, فيلم لاذع من إنتاج أتينبورو يدين صيد الأسماك بشباك الجر في المناطق البحرية المحمية

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
تم تحديث Gear Affiliate: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link @jaketarren #askmark مرحبا! لقد كنت أتعلم عن التركيب الجانبي وأواجه صعوبة في العثور على مثال واضح لكيفية تجهيز الخزانات. أعلم أنه سيتم تناول ذلك في التدريب، ولكنني بحاجة إلى معرفة ما يجب الحصول عليه قبل أن آخذ الدورة، ولا يوجد متجر جيد للتركيب الجانبي بالقرب مني. هل يمكنك إظهار كيفية تجهيز الخزانات الجانبية وخزانات الديكور / المرحلة من فضلك؟ يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على المزيد من أخبار الغوص والتصوير تحت الماء والنصائح والإرشادات وتقارير السفر: https://divernet.com/ ✅ روابط تابعة مهمة يجب متابعتها 🔗 احصل على خصم 15% على عرض eSIM الدولي! استخدم الكود: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 تسوق معدات الغوص هنا: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔احصل على خصم XNUMX% على معدات الغوص من SCUBADIVERMAG 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. فيسبوك: https://www.facebook.com/DivernetUK/ إنستجرام: https://www.instagram.com/diver_magazine/ سلاسل: https://www.threads.net/@diver_magazine تويتر (X): https://x.com/DiverNetUK/ تيك توك: https://www.tiktok.com/@scubadivermag الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/ الموقع الإلكتروني: https://godivingshow.com/ الموقع الإلكتروني: https://rorkmedia.com/ 📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com ============================== 🎬 مقاطع فيديو مقترحة لك: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ==================================== ✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر. مرحباً بكم في مجلة غواص السكوبا! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بالعالم تحت الماء. باعتبارنا مجلة توزيع مجانية في أوروبا وأستراليا وأمريكا الشمالية، فإننا نقدم لك أحدث الأخبار في عالم الغوص، بدءًا من وجهات السفر الرائعة للغوص ومراجعات المعدات الصادقة إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة تحت الماء. سواء كنت غواصًا محترفًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن المحتوى الخاص بنا مصمم لإبقائك مطلعًا ومستلهمًا ومستعدًا لغوصتك التالية. انضم إلينا واستكشف وابق على اتصال بعالم الغوص معنا! انضم إلينا ولا تفوت أي مغامرة! للاستفسارات التجارية، يرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه: 📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com 🔔 هل تحب الغوص؟ اشترك الآن للحصول على نصائح السفر للغوص، ومراجعات المعدات، ونصائح الغوص، والغوصات الملحمية، وأخبار الغوص، والقصص تحت الماء!

@جاكتارين
#askmark أهلاً! كنت أتعلم عن التركيب الجانبي، وأجد صعوبة في إيجاد مثال واضح لكيفية تجهيز الدبابات. أعلم أنه سيتم شرحه في التدريب، لكنني أحتاج لمعرفة ما يجب شراؤه قبل بدء الدورة، فلا يوجد متجر جيد للتركيب الجانبي بالقرب مني.

هل يمكنك إظهار كيفية تجهيز الخزانات الجانبية وخزانات الديكور / المرحلة من فضلك؟

يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على المزيد من أخبار الغوص والتصوير تحت الماء والنصائح والإرشادات وتقارير السفر: https://divernet.com/

✅ روابط تابعة مهمة يجب متابعتها

🔗 احصل على خصم ١٥٪ على عرض eSIM الدولي! استخدم الرمز: SCUBADIVERMAG
https://airalo.pxf.io/bO7Wy9

🔗 تسوق معدات الغوص هنا:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

🔔أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم.
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

🔗 ابق على اتصال معنا.

فيسبوك: https://www.facebook.com/DivernetUK/
انستجرام: https://www.instagram.com/diver_magazine/
المواضيع: https://www.threads.net/@diver_magazine
تويتر (X): https://x.com/DiverNetUK/
تيك توك: https://www.tiktok.com/@scubadivermag

الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/
الموقع الإلكتروني: https://godivingshow.com/
الموقع الإلكتروني: https://rorkmedia.com/

📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com

=============================

🎬مقاطع فيديو مقترحة لك:

◀️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48

=================================

✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر.

أهلاً بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم الغوص تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار الغوص، من وجهات سفر غوص رائعة وتقييمات صادقة للمعدات إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة عن الغوص تحت الماء.

سواءً كنت غواصًا محترفًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن محتوانا مصمم لإبقائك على اطلاع دائم، وإلهامك، واستعدادك لغوصتك القادمة. انضم إلينا، واستكشف، وابقَ على تواصل مع عالم الغوص! انضم إلينا ولا تدع أي مغامرة تفوتك!

للاستفسارات التجارية، يرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه:

📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com

🔔 هل تحب الغوص؟ اشترك الآن للحصول على نصائح سفر الغوص، ومراجعات المعدات، ونصائح الغوص، وغوصات رائعة، وأخبار الغوص، وقصص تحت الماء!
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4wMUIwQkI1NEQ1RTFBNTND

كيف تقوم بتجهيز الأسطوانة الجانبية؟

تحديثات على معدات الغطس: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link @martink72 #askmark كيف أربط ضوءًا وامضًا بأسطوانتي المزدوجة أو المفردة ليتمكن صديقي من رؤيتي/العثور عليّ حتى في ظروف الرؤية الضعيفة أو في الليل؟ عادةً ما يكون الحبل الموجود على هذه المعدات مانعًا للضوء من السقوط لأسفل ويحجبه. تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني لمزيد من أخبار الغوص، والتصوير تحت الماء، والنصائح والإرشادات، وتقارير السفر: https://divernet.com/ ✅ روابط هامة للشراكات 🔗 احصل على خصم 15% على عرض eSIM الدولي! استخدم الكود: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 تسوق معدات الغوص هنا: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔احصل على خصم 1% على معدات الغوص من SCUBADIVERMAG تابعونا على youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=0 🔗 ابق على اتصال معنا. فيسبوك: https://www.facebook.com/DivernetUK/ إنستجرام: https://www.instagram.com/diver_magazine/ سلاسل: https://www.threads.net/@diver_magazine تويتر (X): https://x.com/DiverNetUK/ تيك توك: https://www.tiktok.com/@scubadivermag الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/ الموقع الإلكتروني: https://godivingshow.com/ الموقع الإلكتروني: https://rorkmedia.com/ 📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com ============================== 🎬 مقاطع فيديو مقترحة لك: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T1e64UkNqC2 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck38t86 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh4OTI7 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi71RP0Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk7dB4AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB8pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF4LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu7EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F5MfATRd6Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y48wIOKde1 ==================================== ✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر. مرحبًا بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم ما تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار غوص السكوبا، بدءًا من وجهات سفر الغوص الرائعة ومراجعات المعدات الصادقة إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة تحت الماء. سواء كنت غواصًا متمرسًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن محتوانا مصمم لإبقائك على اطلاع وإلهام وجاهزًا لغوصتك القادمة. انضم إلينا، استكشف، وابقَ على تواصل مع عالم الغوص! انضم إلينا ولا تفوّت أي مغامرة! للاستفسارات التجارية، يُرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه: 📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com 🔔 هل تحب الغوص؟ اشترك الآن للحصول على نصائح سفر الغوص، ومراجعات المعدات، ونصائح الغوص، وغوصات رائعة، وأخبار الغوص، وقصص تحت الماء! https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=XNUMX

@martink72
#askmark كيف أربط ضوءًا وامضًا بأسطوانتي المزدوجة أو المفردة ليتمكن صديقي من رؤيتي أو العثور عليّ حتى في ظروف الرؤية الضعيفة أو في الليل؟ عادةً ما يكون الحبل الموجود على هذه الأشياء مانعًا للضوء من السقوط للأسفل، مما يحجبه.
يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على المزيد من أخبار الغوص والتصوير تحت الماء والنصائح والإرشادات وتقارير السفر: https://divernet.com/

✅ روابط تابعة مهمة يجب متابعتها

🔗 احصل على خصم ١٥٪ على عرض eSIM الدولي! استخدم الرمز: SCUBADIVERMAG
https://airalo.pxf.io/bO7Wy9

🔗 تسوق معدات الغوص هنا:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

🔔أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم.
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

🔗 ابق على اتصال معنا.

فيسبوك: https://www.facebook.com/DivernetUK/
انستجرام: https://www.instagram.com/diver_magazine/
المواضيع: https://www.threads.net/@diver_magazine
تويتر (X): https://x.com/DiverNetUK/
تيك توك: https://www.tiktok.com/@scubadivermag

الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/
الموقع الإلكتروني: https://godivingshow.com/
الموقع الإلكتروني: https://rorkmedia.com/

📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com

=============================

🎬مقاطع فيديو مقترحة لك:

◀️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48

=================================

✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر.

أهلاً بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم الغوص تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار الغوص، من وجهات سفر غوص رائعة وتقييمات صادقة للمعدات إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة عن الغوص تحت الماء.

سواءً كنت غواصًا محترفًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن محتوانا مصمم لإبقائك على اطلاع دائم، وإلهامك، واستعدادك لغوصتك القادمة. انضم إلينا، واستكشف، وابقَ على تواصل مع عالم الغوص! انضم إلينا ولا تدع أي مغامرة تفوتك!

للاستفسارات التجارية، يرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه:

📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com

🔔 هل تحب الغوص؟ اشترك الآن للحصول على نصائح سفر الغوص، ومراجعات المعدات، ونصائح الغوص، وغوصات رائعة، وأخبار الغوص، وقصص تحت الماء!
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS42MzYyQ0E2MUE4ODAzQkU5

كيف أربط ضوءًا وامضًا بنفسي ليتمكن صديقي من رؤيتي؟ #اسأل_مارك #غوص_السكوبا

معدات محدثة الشريك: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link تحقق من منتجع الغوص Wakatobi: https://divernet.com/go/wakatobi-dive-resort #scuba #scubadiving #scubadiver خصم 15% على عرض eSIM الدولي استخدم الرمز: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان داخل علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نتعاون مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات لكل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

قم بزيارة موقع منتجع واكاتوبي:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/agv0

#الغوص #الغوص #الغوص

خصم 15% على عرض eSIM الدولي باستخدام الكود: SCUBADIVERMAG
https://airalo.pxf.io/bO7Wy9

كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join

مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RkJGOTAwRDhCOEQ1RjIy

هل هذا أفضل مركز غوص على الإطلاق؟ W\@wakatobidiveresort

اشترك!

لنبقى على تواصل!

احصل على تقرير أسبوعي عن جميع أخبار ومقالات Divernet قناع سكوبا
نحن لا بريد عشوائي! اقرأ ⁩سياسة الخصوصية⁧⁩ للمزيد من المعلومات.
اشترك!
إخطار
ضيف

0 التعليقات
معظم صوت
الأحدث أقدم
التقيمات المضمنة
عرض جميع التعليقات
أحدث التعليقات
ستيف سيمان: اكتشاف جرس غواص يدحض أسطورة حطام السفينة الغارقة
فرانسيس هيرمانز: خط الأنابيب: بودكاست Left To Die يحقق في فضيحة الغوص
نيك بيلي: أرملة الغواص: "ما زلت أتابع الأخبار كل يوم"
رون: اكتشافات الغواصين: سن ميج في فلوريدا، وقنابل في المملكة المتحدة
ستيف: بول تومر يغادر Dive RAID International
أخبار حديثة
تعهدات 30×30 لطيفة "قطرة في دلو" تعهدات 30×30 لطيفة "قطرة في دلو"
أعمق حطام سفينة على الإطلاق في البحار الفرنسية يعود إلى القرن السادس عشر أعمق حطام سفينة على الإطلاق في البحار الفرنسية يعود إلى القرن السادس عشر
ينضم الغواص ثيو إلى ستيفن فراي في صيد الأسماك بالشباك القاعية ينضم الغواص ثيو إلى ستيفن فراي في صيد الأسماك بالشباك القاعية
تمت دعوة الغواصين والغواصين إلى مهرجان الغوص NW التابع لـ BSAC لعام 2025 تمت دعوة الغواصين والغواصين إلى مهرجان الغوص NW التابع لـ BSAC لعام 2025
تم العثور على الغواصة دوروثيا ميتة على عمق 85 مترًا تم العثور على الغواصة دوروثيا ميتة على عمق 85 مترًا
أدلة حطام السفن تحل "مشكلة القصدير" أدلة حطام السفن تحل "مشكلة القصدير"
اتصل بنا للحصول على مزيد من المعلومات
فيسبوك اكس تويتر Instagram يوتيوب المواضيع تیک تاک
الصور غير المنسوبة على هذا الموقع هي حقوق الطبع والنشر للمصور.
اتصل بمجلة DIVER للتفاصيل.
فيسبوك اكس تويتر Instagram يوتيوب المواضيع تیک تاک
Copyright 2025  رورك ميديا ​​المحدودة. كل الحقوق محفوظة.
اشتراكات الهدايا
اشترك مقابل 3 جنيهات إسترلينية شهريًا