تعهدات 30×30 لطيفة "قطرة في دلو"

"إنها مجرد قطرة في دلو ما نحتاجه بشدة لحماية المحيط" كانت هذه هي الطريقة التي لخص بها الغواص إنريك سالا، المستكشف المقيم في ناشيونال جيوغرافيك ومؤسس شركة Pristine Seas، نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات (UNOC3) في نيس، والذي انتهى أمس (13 يونيو).

انتقد سالا فرنسا، الدولة المضيفة، لفشلها في المرحلة الأخيرة. وقال: "توقعتُ من مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات أن أسمع العديد من صانعي السياسات يتحدثون عن أهمية إنجاز ما عليهم فعله". ليست "ولكن لم يتم ذلك بعد - وقد تحققت توقعاتي"، كما قال.

لقد أحدثت بعض الحكومات تغييرات حقيقية في مجال المياه، وخاصةً تلك التي أنشأت مناطق بحرية جديدة محمية بشكل كبير أو كامل. ومع ذلك، أضاعت فرنسا، الدولة المضيفة، فرصةً ذهبيةً لقيادة جهود الحفاظ على المحيطات.

"كانت هذه لحظة فرنسا، ولكن بدلاً من إثارة ضجة، واصل قادتها السماح بالصيد بالشباك القاعية في مناطق المحيط المخصصة للحماية."

كما هو متوقع، رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمرَ الأمم المتحدة الثالث للمحيطات (UNOC3) نظرةً مختلفةً تمامًا. فقد أعرب عن تفاؤله بالتقدم المُحرز في حماية المحيطات، وبحضور نحو 50 من قادة العالم في المؤتمر، مقارنةً بـ 20 في مؤتمر الأمم المتحدة الثاني للمحيطات في لشبونة عام 2 (عُقد مؤتمر المحيطات الأول في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2022).

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقر الأمم المتحدة في أوكيناوا

وسلط ماكرون الضوء على التصديق الوشيك على الاتفاق الذي طال انتظاره معاهدة أعالي البحار باعتباره "إنجازًا تاريخيًا". وقال إن المعاهدة، التي تهدف إلى حماية التنوع البيولوجي البحري في المياه الدولية، حظيت بدعم كافٍ لتدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من بداية عام ٢٠٢٦، مما يمثل أول إطار دولي لتنظيم وإدارة أعالي البحار.

وقد صادقت واحد وخمسون دولة بالفعل على المعاهدة، بينما التزمت 15 دولة أخرى بذلك، ولم يتبق سوى 60 توقيعا لدخولها حيز النفاذ.

وأكد ماكرون أيضًا على أهمية التعاون المتعدد الأطراف والحاجة إلى فرض وقف مؤقت على التعدين في أعماق البحار، والذي وصفه بأنه "جنون محموم".

وقد تم الترحيب بالإعلان عن مناطق بحرية محمية جديدة تزامناً مع المؤتمر، لكن الأعداد سلطت الضوء على حدود الطموح الدولي، وفقاً لسالا.

قال: "ستساعدنا هذه المحميات البحرية الوطنية على التقدم ببطء نحو هدف حماية 30% من المحيط بحلول عام 2030. المشكلة الوحيدة هي أننا لا نستطيع التقدم ببطء نحو 30×30. علينا أن نتسابق. نحتاج إلى إنشاء 85 محمية بحرية جديدة يوميًا لتحقيق هذا الهدف، ويجب حماية هذه المحميات بشكل صارم".

هذا الرقم وقد ظهرت في دراسة نُشرت قبل المؤتمر بفترة وجيزة بواسطة Dynamic Planet و ناشيونال جيوغرافيك بحار بريستين.

ولسد الفجوة بين 8% حالياً من محيطات العالم الخاضعة لنوع ما من الحماية و30% منها، يتعين إنشاء نحو 190,000 ألف منطقة بحرية محمية صغيرة في المناطق الساحلية وحدها، بالإضافة إلى 300 منطقة بحرية محمية كبيرة في مناطق نائية قبالة الساحل، وفقاً للتقرير.

خطوات إلى الأمام

وفي مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات والغلاف الجوي كان هناك اتفاق عام على زيادة المناطق البحرية المحمية بنحو الثلث، مما يرفع التغطية العالمية إلى ما يقدر بنحو 3%.

أعلنت ساموا عن تسع مناطق بحرية محمية جديدة بالكامل، تغطي مساحة 36,000 كيلومتر مربع من المحيط. وكانت جزر مارشال قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام جزيرتي بيكار وبوكاك المرجانيتين محميتين بحريتين وطنيتين، وهما الأولى من نوعها في البلاد.

تعهدت بولينيزيا الفرنسية بحماية نحو 23% من مياهها، بما في ذلك منطقتان بحريتان محميتان للغاية بالقرب من جزر سوسايتي وجامبير، والتي من شأنها حظر جميع الأنشطة الاستخراجية مثل صيد الأسماك والتعدين.

الغوص في إحدى المناطق البحرية التسع الجديدة في ساموا (جو ليبورا / معهد وايت)

أعلنت كولومبيا عن حماية شعابين مرجانيتين نائيتين في البحر الكاريبي، تشتهران بتنوع الحياة البحرية. وتغطي محمية سيرانيلا وباجو نويفو البحرية الجديدة مساحة 3,800 كيلومتر مربع.

حددت تنزانيا منطقتين بحريتين محميتين جديدتين في المياه ذات التنوع البيولوجي قبالة جزيرة بيمبا، وتبلغ مساحتها الإجمالية نحو 1,300 كيلومتر مربع، بما في ذلك الشعاب المرجانية وأعشاب البحر وأشجار المانغروف وموائل أسماك القرش والشفنين المهددة بالانقراض.

وأعلنت كل من اليونان وإسبانيا عن حماية ربع مياههما الوطنية خلال المؤتمر، كما أعلنت البرازيل أنها سوف تعمل على إنشاء مناطق بحرية محمية إضافية.

كولومبيا سيرانيلا وباجو نويفو MPA

ازداد عدد الدول الداعية إلى وقف التعدين في أعماق البحار من 34 إلى 37 دولة، حتى أن دولًا غير موقعة، مثل الصين، أعربت عن معارضتها للتعدين غير المنظم في قاع البحار. في أواخر أبريل، خالف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي لم يحضر المؤتمر، الصف الدولي بتوقيعه أمرًا تنفيذيًا لتسريع التعدين في أعماق البحار.

في غضون ذلك، أصدرت 95 دولة، بما في ذلك جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي، إعلانًا مشتركًا يدعم هدفًا عالميًا للحد من إنتاج البلاستيك واستخدامه. كما دعا الإعلان إلى التصميم البيئي، وحظر المواد البلاستيكية الضارة، وإنشاء آلية مالية لدعم التنفيذ.

رواد استعادة العالم

أطلقت الأمم المتحدة أسماء أولى "مشاريعها الرائدة في مجال الاستعادة العالمية"، بهدف استعادة ما يقرب من 5 ملايين هكتار من النظم البيئية البحرية في آسيا وأفريقيا والأمريكتين. وتشمل المشاريع استعادة الشعاب المرجانية في قناة موزمبيق، واستعادة الجزر في المكسيك.

وتضمنت التزامات المملكة المتحدة في المؤتمر تقديم تشريع للتصديق على معاهدة أعالي البحار، وزيادة قدرها 4 ملايين جنيه إسترليني إلى الصندوق العالمي للشعاب المرجانية، و2.8 مليون جنيه إسترليني لمساعدة الدول الجزرية الصغيرة في بناء اقتصادات زرقاء مستدامة، ودعم الحفاظ على أسماك القرش والشفنين.

كما أطلقت المملكة المتحدة مشاورات مدتها ثلاثة أشهر بشأن حظر صيد الأسماك بالشباك القاعية في 41 منطقة بحرية محمية تبلغ مساحتها 30,000 ألف كيلومتر مربع.

وقال إنريك سالا: "إذا كانت هناك رسالة واحدة يمكن أن تخرج من مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات هذا الأسبوع، فيجب أن تكون هذه: إن المناطق البحرية المحمية التي تسمح بأنشطة ضارة مثل الصيد الصناعي محمية اسمياً فقط".

يُظهر لنا العلم أننا نجني أعظم فوائد الأمن الغذائي والتنوع البيولوجي والمناخ من المناطق البحرية المحمية عندما تُحمى وتُراقب بدقة. فالحماية ليست خيارًا.

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