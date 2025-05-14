مشروع "الحقيبة الزرقاء الكبيرة" لمونتي هولز قيد التنفيذ

مونتي هولز، الشخصية الرائدة في مجال الغوص والمدافع عن البيئة البحرية والمذيع، هو الوجه والمؤسس لمشروع علمي جديد للمواطنين مصمم لإشراك المزيد من الأشخاص في جمع البيانات حول صحة البحار.

تعتمد مبادرته "الحقيبة الزرقاء الكبيرة" على أربعة بروتوكولات للحفاظ على البيئة، حيث تحتوي كل حقيبة على كل ما هو مطلوب لإجراء أربعة إجراءات أساسية لأخذ العينات.

تُمكّن هذه البروتوكولات المتطوعين من جميع الأعمار من جمع معلومات حول تلوث البلاستيك الدقيق، والتنوع البيولوجي للأنواع، ودرجة حرارة المياه، والحطام الساحلي. ثم تُحمّل البيانات إلى قاعدة بيانات عالمية مفتوحة المصدر عبر تطبيق متخصص يُسمى Coreo.

تم تصميم مبادرة الحقيبة الزرقاء الكبيرة لإشراك المتطوعين من جميع الأعمار

لتمويل المشروع، شكلت هولز شراكة مع مؤسسة HX، الذراع الخيرية لشركة HX Expeditions العالمية للرحلات البحرية الاستكشافية. ابتداءً من هذا الصيف، ستحمل كل سفينة من سفن HX الخمس حقيبة زرقاء كبيرة، مما يتيح للضيوف المشاركة في المشروع في أكثر من 250 وجهة، بما في ذلك القطبين الشمالي والجنوبي.

قدمت مؤسسة HX، التي يُقال إنها تبرعت بأكثر من 1.68 مليون يورو لقضايا الحفاظ على البيئة منذ انطلاقها عام 2015، التمويل اللازم لإطلاق مبادرة "الحقيبة الزرقاء الكبيرة" من خلال تطوير تطبيق Coreo وإنتاج 50 حقيبة زرقاء كبيرة تحمل علامة تجارية مشتركة، تُوزع مجانًا. كما ترعى جزيرة مان وشركة RED Paddleboards هذا المشروع.

علم سهل المتابعة

ويقول هولز: "تهدف هذه المبادرة إلى إلهام وتثقيف الناس، وخاصة جيل الشباب، للمشاركة بشكل فعال في معالجة القضايا البيئية البحرية".

"إن حقيبة زرقاء كبيرة يقدم هذا الكتاب علومًا عملية وسهلة الفهم، من شأنها أن تُسهم في معالجة القضايا البحرية والبيئية التي تؤثر سلبًا على أنهارنا ومجارينا المائية ومناطقنا الساحلية. نحن متحمسون لإطلاق هذه المبادرة وتمكين الأفراد من العمل وإحداث فرق إيجابي.

يقول جيبهارد راينر، الرئيس التنفيذي لشركة HX ورئيس مؤسسة HX: "إن إحدى مهام مؤسستنا هي دعم المشاريع التي تساعد في تثقيف الناس وزيادة الوعي بشأن أنظمتنا البيئية الحيوية والضعيفة".في الصورة أعلاه مع مونتي هولز).

تم إطلاق المشروع في ستورنواي

مبادرات مثل "الحقيبة الزرقاء الكبيرة" أداة فعّالة للتعليم والعمل. نؤمن بأن القوة تكمن في حثّ الناس على المشاركة والتفاعل. فهي تزيل الحواجز وتُلهم الأفراد لإحداث تأثير فعّال.

انطلقت المبادرة في ستورنواي على شاطئ غاري بتنظيف الشاطئ المجتمعي بالتعاون مع مؤسسة خيرية بيئية ساحل كلين كوست في جزر هبريدس الخارجيةقالت رئيسة الجمعية، جانيت مارشال: "يسعدنا أن نكون أول مجموعة تحصل على الحقيبة الزرقاء الكبيرة. تتميز جزرنا ببعضٍ من أجمل الشواطئ في العالم، ويبذل متطوعونا الرائعون جهودًا حثيثة للحفاظ عليها.

"بفضل الحقيبة الزرقاء الكبيرة، أصبح لدينا أدوات يمكن الوصول إليها لاكتشاف ومشاركة المزيد من البيانات حول العواقب البيئية للمواد البلاستيكية التي تصل إلى شواطئنا، وإحداث فرق أكبر."

تتم دعوة المدارس والمجتمعات ومجموعات الحفاظ على البيئة في المملكة المتحدة للتقدم بطلب الآن واحدة من 50 حقيبة زرقاء كبيرة مجانية تم التبرع بها من قبل مؤسسة HX.

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