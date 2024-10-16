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تعرف على ستيف باكشال - واحدة من جوائز Bite-Back العديدة!

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جوائز Bite-Back

يمكن الفوز بجوائز بقيمة 10,000 آلاف جنيه إسترليني، بما في ذلك تجارب المشاهير والمنتجات والرسوم الدراسية، مقابل إنفاق 5 جنيهات إسترلينية في سحب عبر الإنترنت للاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيس Bite-Back Shark & ​​Marine Conservation. 

وتقول الجمعية الخيرية التي يقع مقرها في المملكة المتحدة إن السحب على الجوائز، الذي يظل مفتوحا من الآن وحتى 28 نوفمبر 2024، سيساعد في جمع أموال حاسمة لحماية أسماك القرش في المستقبل.

ويتصدر قائمة الجوائز فرصة قضاء بعض الوقت مع مقدم البرامج التلفزيونية للحياة البرية ستيف باكشال، وجلسة تدريب مع المغامر المتطرف ألدو كين، ورحلة تجديف بالكاياك مع خبير المياه البيضاء والغواص سال مونتجومري، ومكالمة زووم مع "هامسة القرش" الشهيرة كريستينا زيناتو.

وتقول شركة بايت باك: "لقد سارعت بعض الشركات الأكثر إثارة للإعجاب في صناعة الغوص والغطس إلى دعم الجمعية الخيرية بجوائز رائعة تجعل سعر التذكرة البالغ 5 جنيهات إسترلينية أكثر من مجرد رفرفة". 

ويشير ذلك إلى أمثال Master Liveaboards وBritish Sub-Aqua Club وMidlands Diving Chamber وGo Freediving وBlue Shark Snorkel، والتي تبرعت جميعها بجوائز الخبرة، بينما تبرع المصور الشهير Alex Mustard بنسخة مطبوعة، كما قدم الفنانان Scott Gleed وOlivier Leger منحوتة ورسوم توضيحية للمساعدة في تعزيز وعاء جمع التبرعات.

تبرعت شركة Fourth Element بمعدات Ocean Positive، بينما قدمت شركة Nodus للساعات في لوس أنجلوس ساعة غوص. كما تقدم الجمعية الخيرية إقامة من فئة 5 نجوم في فندق Bankside Hotel في لندن وزيارة عائلية إلى Longleat Safari Park ضمن مجموعة من الجوائز.

قال مدير حملة Bite-Back جراهام باكنجهام: "لقد غمرنا الدعم من الشركات والأفراد الذين نعجب بهم حقًا والذين دعمونا في رحلتنا التي استمرت 20 عامًا ونحن ممتنون حقًا لهم جميعًا".

"في حين أننا نشعر بالفخر الشديد بإنجازاتنا على مدى العقدين الماضيين - ونحن متحمسون للغاية للفصل التالي - فإن هذا السحب على الجوائز ليس مشروعًا تافهًا. إنه يمثل شريان حياة حقيقيًا لعملنا وتقدمًا مهمًا في حماية أسماك القرش على مستوى العالم. 

"لذا فإننا نأمل أن يتمكن الغواصون ونوادي الغوص وحتى صائدو الصفقات من الحصول على بعض التذاكر لجعل هذا الحدث ناجحًا بشكل كبير."

وتأمل الجمعية الخيرية في إطلاق حملة رائدة لتسجيل الجمهور وزيادة الدعم لحماية أسماك القرش في جميع أنحاء العالم، وسوف تذهب الأموال التي يتم جمعها نحو هذا الهدف.

للدخول في المسابقة قم بزيارة موقع بايت باكسيتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة في 1 ديسمبر 2024.

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نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:19 سكوبا.كوم
02:13 العرض على العلبة
03:51 المواصفات
09:40 مراجعة

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مراجعة مصباح OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical Torch #Unboxing #Review

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا على الإنترنت الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ المعرض الوحيد للغوص في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني على الغوص. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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تم دفع أجر للمرشدين في Graffiti Coral #غوص #أخبار #بودكاست

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