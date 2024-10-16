تعرف على ستيف باكشال - واحدة من جوائز Bite-Back العديدة!

يمكن الفوز بجوائز بقيمة 10,000 آلاف جنيه إسترليني، بما في ذلك تجارب المشاهير والمنتجات والرسوم الدراسية، مقابل إنفاق 5 جنيهات إسترلينية في سحب عبر الإنترنت للاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيس Bite-Back Shark & ​​Marine Conservation.

وتقول الجمعية الخيرية التي يقع مقرها في المملكة المتحدة إن السحب على الجوائز، الذي يظل مفتوحا من الآن وحتى 28 نوفمبر 2024، سيساعد في جمع أموال حاسمة لحماية أسماك القرش في المستقبل.

ويتصدر قائمة الجوائز فرصة قضاء بعض الوقت مع مقدم البرامج التلفزيونية للحياة البرية ستيف باكشال، وجلسة تدريب مع المغامر المتطرف ألدو كين، ورحلة تجديف بالكاياك مع خبير المياه البيضاء والغواص سال مونتجومري، ومكالمة زووم مع "هامسة القرش" الشهيرة كريستينا زيناتو.

وتقول شركة بايت باك: "لقد سارعت بعض الشركات الأكثر إثارة للإعجاب في صناعة الغوص والغطس إلى دعم الجمعية الخيرية بجوائز رائعة تجعل سعر التذكرة البالغ 5 جنيهات إسترلينية أكثر من مجرد رفرفة".

ويشير ذلك إلى أمثال Master Liveaboards وBritish Sub-Aqua Club وMidlands Diving Chamber وGo Freediving وBlue Shark Snorkel، والتي تبرعت جميعها بجوائز الخبرة، بينما تبرع المصور الشهير Alex Mustard بنسخة مطبوعة، كما قدم الفنانان Scott Gleed وOlivier Leger منحوتة ورسوم توضيحية للمساعدة في تعزيز وعاء جمع التبرعات.

تبرعت شركة Fourth Element بمعدات Ocean Positive، بينما قدمت شركة Nodus للساعات في لوس أنجلوس ساعة غوص. كما تقدم الجمعية الخيرية إقامة من فئة 5 نجوم في فندق Bankside Hotel في لندن وزيارة عائلية إلى Longleat Safari Park ضمن مجموعة من الجوائز.

قال مدير حملة Bite-Back جراهام باكنجهام: "لقد غمرنا الدعم من الشركات والأفراد الذين نعجب بهم حقًا والذين دعمونا في رحلتنا التي استمرت 20 عامًا ونحن ممتنون حقًا لهم جميعًا".

"في حين أننا نشعر بالفخر الشديد بإنجازاتنا على مدى العقدين الماضيين - ونحن متحمسون للغاية للفصل التالي - فإن هذا السحب على الجوائز ليس مشروعًا تافهًا. إنه يمثل شريان حياة حقيقيًا لعملنا وتقدمًا مهمًا في حماية أسماك القرش على مستوى العالم.

"لذا فإننا نأمل أن يتمكن الغواصون ونوادي الغوص وحتى صائدو الصفقات من الحصول على بعض التذاكر لجعل هذا الحدث ناجحًا بشكل كبير."

وتأمل الجمعية الخيرية في إطلاق حملة رائدة لتسجيل الجمهور وزيادة الدعم لحماية أسماك القرش في جميع أنحاء العالم، وسوف تذهب الأموال التي يتم جمعها نحو هذا الهدف.

للدخول في المسابقة قم بزيارة موقع بايت باكسيتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة في 1 ديسمبر 2024.

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