MBE لغواص الحفاظ على البيئة كانينغهام

ومن بين الأسماء الأخرى المرتبطة بالعالم تحت الماء المدرجة في قائمة تكريمات الملك للعام الجديد 2025 الغواصة إميلي كانينغهام، التي تم تعيينها وسام الإمبراطورية البريطانية MBE تقديراً لخدماتها في مجال الحفاظ على البيئة البحرية والمجتمعات الساحلية.

لعب عالم الأحياء البحرية من ستافوردشاير دورًا بارزًا في الحفاظ على المحيطات في المملكة المتحدة وخارجها "من القارة القطبية الجنوبية إلى الأمازون".

لقد قادت تطوير مشروعين رائدين للحفاظ على السواحل، وحصلت على تمويل يزيد عن 5 ملايين جنيه إسترليني؛ كما عملت في مجلس إدارة جمعية الحفاظ على البيئة البحرية؛ وأدارت برنامج المسح الوطني للغوص الذي ساهم في تحديد مناطق الحفاظ على البيئة البحرية في إنجلترا.

في عام 2020 تم تسميتها قائد بيئي عالمي تحت سن الثلاثينوفي عام 2023 فاز بجائزة جائزة المرأة البريطانية المستقبلية.

مع اقتراب عام 2024 من نهايته، تم تضمين اسم كانينغهام أيضًا في تقرير ENDS قائمة الطاقة من بين 100 من المتخصصين البيئيين في المملكة المتحدة الذين اعتبروا أنهم حققوا أكبر تأثير خلال العامين الماضيين "وفقًا لترشيح الزملاء والعملاء والمنافسين".

مسح الدلافين في شمال ويلز (الدكتور دانييل مور)

"لقد تعلمت الغوص أثناء دراستي الجامعية في عام 2008، وقد فتح ذلك عيني على عجائب العالم تحت الماء، وخاصة الحياة المذهلة التي نتمتع بها في البحار البريطانية"، كما يقول كانينغهام. "كانت هذه التجربة هي التي دفعتني إلى الرغبة في حماية الحياة البرية البحرية في المملكة المتحدة والحفاظ عليها.

"إن الحفاظ على البيئة البحرية ليس مجرد وظيفة، بل هو حياتي وشغفي ورسالتي منذ أكثر من عشرين عامًا. قد تكون مهمة صعبة وغير مجزية نظرًا لحجم التحديات التي تواجه محيطنا، لذا فإن الاعتراف بهذه الطريقة يعني الكثير!

ويضيف كانينغهام، الذي تم تفصيل مشاريعه المخطط لها لعام 2025، "إن مجتمع الغوص هو حقًا مجتمع خاص وأنا أحب أن أكون جزءًا منه". Instagram, فيسبوك موقع لها.

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