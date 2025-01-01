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MBE لغواص الحفاظ على البيئة كانينغهام

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إميلي كانينغهام في القارة القطبية الجنوبية
إميلي كانينغهام في القارة القطبية الجنوبية

ومن بين الأسماء الأخرى المرتبطة بالعالم تحت الماء المدرجة في قائمة تكريمات الملك للعام الجديد 2025 الغواصة إميلي كانينغهام، التي تم تعيينها وسام الإمبراطورية البريطانية MBE تقديراً لخدماتها في مجال الحفاظ على البيئة البحرية والمجتمعات الساحلية. 

لعب عالم الأحياء البحرية من ستافوردشاير دورًا بارزًا في الحفاظ على المحيطات في المملكة المتحدة وخارجها "من القارة القطبية الجنوبية إلى الأمازون". 

لقد قادت تطوير مشروعين رائدين للحفاظ على السواحل، وحصلت على تمويل يزيد عن 5 ملايين جنيه إسترليني؛ كما عملت في مجلس إدارة جمعية الحفاظ على البيئة البحرية؛ وأدارت برنامج المسح الوطني للغوص الذي ساهم في تحديد مناطق الحفاظ على البيئة البحرية في إنجلترا.

في عام 2020 تم تسميتها قائد بيئي عالمي تحت سن الثلاثينوفي عام 2023 فاز بجائزة جائزة المرأة البريطانية المستقبلية.

مع اقتراب عام 2024 من نهايته، تم تضمين اسم كانينغهام أيضًا في تقرير ENDS قائمة الطاقة من بين 100 من المتخصصين البيئيين في المملكة المتحدة الذين اعتبروا أنهم حققوا أكبر تأثير خلال العامين الماضيين "وفقًا لترشيح الزملاء والعملاء والمنافسين".

مسح الدلافين في شمال ويلز (الدكتور دانييل مور)
مسح الدلافين في شمال ويلز (الدكتور دانييل مور)

"لقد تعلمت الغوص أثناء دراستي الجامعية في عام 2008، وقد فتح ذلك عيني على عجائب العالم تحت الماء، وخاصة الحياة المذهلة التي نتمتع بها في البحار البريطانية"، كما يقول كانينغهام. "كانت هذه التجربة هي التي دفعتني إلى الرغبة في حماية الحياة البرية البحرية في المملكة المتحدة والحفاظ عليها.

"إن الحفاظ على البيئة البحرية ليس مجرد وظيفة، بل هو حياتي وشغفي ورسالتي منذ أكثر من عشرين عامًا. قد تكون مهمة صعبة وغير مجزية نظرًا لحجم التحديات التي تواجه محيطنا، لذا فإن الاعتراف بهذه الطريقة يعني الكثير!

ويضيف كانينغهام، الذي تم تفصيل مشاريعه المخطط لها لعام 2025، "إن مجتمع الغوص هو حقًا مجتمع خاص وأنا أحب أن أكون جزءًا منه". Instagram, فيسبوك موقع لها.

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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مجموعة الغطس تحت الماء Freebreathe في #DEMA

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رابط الشركة التابعة لـ Scuba.com:
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الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
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نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:20 سكوبا.كوم
02:20 ربط شريط الكاميرا
04:15 خط القوس
06:42 إزالة أحزمة الزعانف
08:19 انزلاق الرصاص
10:16 سحابات الظهر
12:56 طي القواعد
14:26 الرقبة الرطبة

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غلاف هاتف ذكي للبث المباشر تحت الماء من Divolk #scuba #scubadiving #scubadiver كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، التلميحات والنصائح، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، التلميحات والنصائح، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستجرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

غلاف الهاتف الذكي Divolk للبث المباشر تحت الماء
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الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
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نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4yQUYyOTAwNjkwNDE5QjlE

غلاف Divolk للهاتف الذكي الذي يبث مباشرة تحت الماء في #DEMA

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