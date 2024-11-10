كفاح السكان المحليين لمدة 16 عامًا يؤتي ثماره مع MPA

بعد 16 عامًا من الحملات، نجحت المجتمعات المحلية في شمال بورتوريكو أخيرًا في تحقيق هدفها - إنشاء منطقة بحرية محمية جديدة تبلغ مساحتها أكثر من 200 كيلومتر مربع.

تتكون الحدائق تحت الماء في فيجا باجا وماناتي من الشعاب المرجانية الساحلية وأشجار المانغروف وأحواض الأعشاب البحرية التي تعد موطنا لأكثر من 14 نوعًا مهددًا بالانقراض - بما في ذلك خروف البحر الكاريبي الكبير.

وتستضيف المنطقة أيضًا مصايد الأسماك الصغيرة وصناعة السياحة البيئية، وتأمل المجتمعات المحلية أن تسمح هذه الخطوة لمياهها بالبقاء مصدرًا مزدهرًا للغذاء والدخل للأسر المحلية لأجيال.

سمك النهاش الأصفر (WCS © JP Zegarra)

وقال ريكاردو لوريانو من منظمة فيغاباجينوس لتعزيز التنمية البيئية المستدامة (فيداس): "هذا انتصار للشعب. هذه النظم البيئية تغذينا وتدعم جودة حياتنا. استغرق الأمر 16 عامًا من العمل الشاق، بدءًا من عام 2007، للوصول إلى هنا.

"على مر السنين، قمنا بحشد الجيران، وطرق الأبواب، وتواصلنا مع القادة المحليين والوطنيين لتسليط الضوء على الحاجة الملحة لحماية هذه المحمية."

خريطة منطقة الحدائق تحت الماء البحرية قبالة الساحل الشمالي لبورتوريكو (WCS)

كانت حركة الحفاظ على البيئة بقيادة تحالف من الجماعات البيئية بقيادة VIDAS وبدعم من الشركاء الدوليين مثل جمعية صون الحياة البرية (WCS)، ومقرها في حديقة حيوان برونكس في نيويورك.

منذ عام 2018، عملت منظمة الحفاظ على الحياة البرية مع الممر البيولوجي الكاريبي (CBC)، وهي منصة حكومية دولية تغطي بلدان جزر الأنتيل الكبرى، لتعزيز الحفاظ على الحياة البحرية في المنطقة.

وستكون الخطوة التالية هي تطوير خطة إدارة مشتركة للمناطق البحرية المحمية: "حلمنا هو أن تتم إدارة Jardines بشكل مشترك من قبل الأشخاص الذين يعرفونها بشكل أفضل - المجتمعات المحلية"، قالت مارييلا ديكليت بيريز، زعيمة أحفاد متحدون من أجل الطبيعة والتكيف والاستدامة (دوناس).

قنديل البحر كاسيوبيا المقلوب (لورينزو ميتيجا / بنك صور المحيط)

"نهدف إلى إنشاء اتفاقيات إدارة مشتركة تحقق التوازن بين الاستخدام المستدام للموارد والحفاظ عليها والبحث والسياحة البيئية. وسوف يستغرق هذا بعض الوقت، ولكننا ملتزمون بدعم VIDAS وشركائنا المحليين لضمان النجاح على المدى الطويل."

ويقول لوريانو: "إن رسالتنا واضحة للمجتمعات الساحلية الأخرى حول العالم: لا تتوقفوا أبدًا عن النضال من أجل أنظمتكم البيئية".

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