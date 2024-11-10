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كفاح السكان المحليين لمدة 16 عامًا يؤتي ثماره مع MPA

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سمكة الضفدع سارجاسوم (لورينزو ميتيجا / بنك صور المحيط)
سمكة الضفدع السارجاسوم في غابات المانجروف (لورينزو ميتيجا / بنك صور المحيط)

بعد 16 عامًا من الحملات، نجحت المجتمعات المحلية في شمال بورتوريكو أخيرًا في تحقيق هدفها - إنشاء منطقة بحرية محمية جديدة تبلغ مساحتها أكثر من 200 كيلومتر مربع.

تتكون الحدائق تحت الماء في فيجا باجا وماناتي من الشعاب المرجانية الساحلية وأشجار المانغروف وأحواض الأعشاب البحرية التي تعد موطنا لأكثر من 14 نوعًا مهددًا بالانقراض - بما في ذلك خروف البحر الكاريبي الكبير. 

وتستضيف المنطقة أيضًا مصايد الأسماك الصغيرة وصناعة السياحة البيئية، وتأمل المجتمعات المحلية أن تسمح هذه الخطوة لمياهها بالبقاء مصدرًا مزدهرًا للغذاء والدخل للأسر المحلية لأجيال.

(WCS © JP Zegarra)
سمك النهاش الأصفر (WCS © JP Zegarra)

وقال ريكاردو لوريانو من منظمة فيغاباجينوس لتعزيز التنمية البيئية المستدامة (فيداس): "هذا انتصار للشعب. هذه النظم البيئية تغذينا وتدعم جودة حياتنا. استغرق الأمر 16 عامًا من العمل الشاق، بدءًا من عام 2007، للوصول إلى هنا. 

"على مر السنين، قمنا بحشد الجيران، وطرق الأبواب، وتواصلنا مع القادة المحليين والوطنيين لتسليط الضوء على الحاجة الملحة لحماية هذه المحمية."

خريطة منطقة Jardines MPA (WCS)
خريطة منطقة الحدائق تحت الماء البحرية قبالة الساحل الشمالي لبورتوريكو (WCS)

كانت حركة الحفاظ على البيئة بقيادة تحالف من الجماعات البيئية بقيادة VIDAS وبدعم من الشركاء الدوليين مثل جمعية صون الحياة البرية (WCS)، ومقرها في حديقة حيوان برونكس في نيويورك. 

منذ عام 2018، عملت منظمة الحفاظ على الحياة البرية مع الممر البيولوجي الكاريبي (CBC)، وهي منصة حكومية دولية تغطي بلدان جزر الأنتيل الكبرى، لتعزيز الحفاظ على الحياة البحرية في المنطقة. 

وستكون الخطوة التالية هي تطوير خطة إدارة مشتركة للمناطق البحرية المحمية: "حلمنا هو أن تتم إدارة Jardines بشكل مشترك من قبل الأشخاص الذين يعرفونها بشكل أفضل - المجتمعات المحلية"، قالت مارييلا ديكليت بيريز، زعيمة أحفاد متحدون من أجل الطبيعة والتكيف والاستدامة (دوناس). 

(لورينزو ميتيجا: بنك صور المحيط)
قنديل البحر كاسيوبيا المقلوب (لورينزو ميتيجا / بنك صور المحيط)

"نهدف إلى إنشاء اتفاقيات إدارة مشتركة تحقق التوازن بين الاستخدام المستدام للموارد والحفاظ عليها والبحث والسياحة البيئية. وسوف يستغرق هذا بعض الوقت، ولكننا ملتزمون بدعم VIDAS وشركائنا المحليين لضمان النجاح على المدى الطويل."

ويقول لوريانو: "إن رسالتنا واضحة للمجتمعات الساحلية الأخرى حول العالم: لا تتوقفوا أبدًا عن النضال من أجل أنظمتكم البيئية".

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:19 سكوبا.كوم
02:13 العرض على العلبة
03:51 المواصفات
09:40 مراجعة

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في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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تم دفع أجر للمرشدين في Graffiti Coral #غوص #أخبار #بودكاست

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