تعزيز اليرقات للشعاب المرجانية المريضة في بونير

فيما يعتبر نجاحاً كبيراً لاستعادة الشعاب المرجانية قبالة جزيرة بونير للغوص في جنوب البحر الكاريبي، تقول مؤسسة تجديد الشعاب المرجانية في بونير (RRFB) إنها تمكنت من إنتاج أكثر من 236,000 ألف يرقة مرجانية فريدة وراثياً، باستخدام مختبر مؤقت.

استفاد الموظفون والمتطوعون من حدث تكاثر المرجان المخدد الذي تم رصده في أربعة مواقع مراقبة في بونير، وسيتم إعادة زراعة المرجان المزروع على الشعاب المرجانية المستنفدة.

ويقول إن هذا الإنجاز يمثل "بارقة أمل". RRFB، بعد عامين من تبييض المرجان غير المسبوق ومرض فقدان أنسجة المرجان الحجري (SCTLD) الذي دفع العديد من أنواع المرجان إلى حافة الهاوية.

لولا سلفادور من RRFB تُظهر لغواص كيفية تنظيف شجرة مشتل المرجان في مشتل المرجان الخاص بها في ساوث كلاين، مع Toucan Diving خلال حدث ReeFiesta الأخير للمنظمة (ماكس روينهورست)

ومع بقاء عدد أقل من المستعمرات الصحية، والعديد منها أصبحت بعيدة عن بعضها البعض بحيث لا يمكنها التكاثر بشكل طبيعي، انخفضت فرص الإخصاب في البرية بشكل كبير، وفقًا للمنظمة.

وقد أدى هذا إلى جعل تسهيل التكاثر الجنسي للشعاب المرجانية أداة حيوية في تعزيز المرونة والحفاظ على التنوع الجيني، حيث أظهرت الأبحاث أن الشعاب المرجانية الصغيرة المنتجة بهذه الطريقة تتمتع بدرجة عالية من التحمل للإجهاد الحراري.

يقول ساني تويجتن، مسؤول العلوم في RRFB: "يمثل كل حدث تفريخ فرصة حاسمة وفريدة من نوعها لتعزيز التنوع الجيني لمجموعات الشعاب المرجانية المتناقصة في بونير - ومع هذا التنوع تأتي قدرة أكبر على الصمود".

تقوم مسؤولة العلوم في RRFB ساني تويجتن بحساب أجنة المرجان في أطباق بتري لتقدير نجاح الإخصاب.

وبحسب مجلس حماية مرجان البحر الأحمر، الذي يخطط الآن لمزيد من العمل من أجل الأنواع المهددة بالانقراض مثل المرجان العمودي، والمرجان ذو قرون الأيائل، والمرجان ذو قرون الأيل، وغيرها من المرجان الدماغي، فإن التكاثر المستهدف يمكن أن يعزز جهود الترميم على مدار العام ويسرع بشكل كبير من التعافي الطبيعي.

وتقول مؤسسة RRFB، بمساعدة 16 من مشغلي الغوص الشركاء حول الجزيرة وفريق من المتطوعين، إنها نجحت حتى الآن في زرع أكثر من 65,000 ألف من الشعاب المرجانية في الشعاب المرجانية على مساحة تزيد عن 13,000 ألف متر مربع.

تم تطوير برنامج تربية المرجان بالتعاون مع منظمة استعادة الشعاب المرجانية SECORE International، بدعم من الحكومتين المحلية والهولندية.

تتوهج يرقات المرجان الصغيرة باللون الأخضر تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية أثناء استقرارها على وحدات البذر على شكل نجمة، وهي أداة تستخدم لتشجيع استقرار يرقات المرجان الصغيرة على الشعاب المرجانية

ReeFiesta يجذب الحشود

وفي الوقت نفسه، اجتمع أكثر من 200 شخص لحضور مهرجان ReeFiesta السنوي السابع الذي تنظمه RRFB في الأول من يونيو، احتفالاً باليوم العالمي للتوعية بالشعاب المرجانية.

تكون الحدث من غوص سكوبا لاستعادة الشعاب المرجانية وجولات غطس في 13 موقعًا للحضانة حول بونير وكلاين بونير، بالإضافة إلى عرض تقديمي حول عمل RRFB بقيادة مدربين من مراكز الغوص الشريكة وحدث اجتماعي مسائي.

فريق RRFB في ReeFiesta (Max Rouwenhorst)

الغواصون والغواصون السطحيون والموظفون في منتجع Buddy Dive Resort (جوليان بيكاري)

قال بيري رابابورت، فني استعادة الشعاب المرجانية في RRFB: "كان من المشجع للغاية أن نرى الدعم والحماس والغرض المشترك من كل من شارك في ReeFiesta هذا العام".

"نحن ممتنون بشكل خاص لشركائنا في متجر الغوص والرعاة وكل من انضم إلينا في الماء - فهم السبب وراء نجاح حدث هذا العام!"

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