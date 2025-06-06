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تعزيز اليرقات للشعاب المرجانية المريضة في بونير

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الغوص في حضانة RRFB's South Klein خلال ReeFiesta (Max Rouwenhorst)
غواصون من Toucan Diving في حضانة South Klein التابعة لـ RRFB خلال ReeFiesta (Max Rouwenhorst)

فيما يعتبر نجاحاً كبيراً لاستعادة الشعاب المرجانية قبالة جزيرة بونير للغوص في جنوب البحر الكاريبي، تقول مؤسسة تجديد الشعاب المرجانية في بونير (RRFB) إنها تمكنت من إنتاج أكثر من 236,000 ألف يرقة مرجانية فريدة وراثياً، باستخدام مختبر مؤقت.

استفاد الموظفون والمتطوعون من حدث تكاثر المرجان المخدد الذي تم رصده في أربعة مواقع مراقبة في بونير، وسيتم إعادة زراعة المرجان المزروع على الشعاب المرجانية المستنفدة.

ويقول إن هذا الإنجاز يمثل "بارقة أمل". RRFB، بعد عامين من تبييض المرجان غير المسبوق ومرض فقدان أنسجة المرجان الحجري (SCTLD) الذي دفع العديد من أنواع المرجان إلى حافة الهاوية.

لولا سلفادور من RRFB تُظهر لغواص Reefiesta كيفية تنظيف شجرة مشتل المرجان بشكل صحيح في مشتل المرجان الخاص بهم في South Klein، مع Toucan Diving (Max Rouwenhorst)
لولا سلفادور من RRFB تُظهر لغواص كيفية تنظيف شجرة مشتل المرجان في مشتل المرجان الخاص بها في ساوث كلاين، مع Toucan Diving خلال حدث ReeFiesta الأخير للمنظمة (ماكس روينهورست)

ومع بقاء عدد أقل من المستعمرات الصحية، والعديد منها أصبحت بعيدة عن بعضها البعض بحيث لا يمكنها التكاثر بشكل طبيعي، انخفضت فرص الإخصاب في البرية بشكل كبير، وفقًا للمنظمة. 

وقد أدى هذا إلى جعل تسهيل التكاثر الجنسي للشعاب المرجانية أداة حيوية في تعزيز المرونة والحفاظ على التنوع الجيني، حيث أظهرت الأبحاث أن الشعاب المرجانية الصغيرة المنتجة بهذه الطريقة تتمتع بدرجة عالية من التحمل للإجهاد الحراري.

يقول ساني تويجتن، مسؤول العلوم في RRFB: "يمثل كل حدث تفريخ فرصة حاسمة وفريدة من نوعها لتعزيز التنوع الجيني لمجموعات الشعاب المرجانية المتناقصة في بونير - ومع هذا التنوع تأتي قدرة أكبر على الصمود".

تقوم مسؤولة العلوم في RRFB ساني تويجتن بحساب أجنة المرجان في أطباق بتري لتقدير نجاح الإخصاب.
تقوم مسؤولة العلوم في RRFB ساني تويجتن بحساب أجنة المرجان في أطباق بتري لتقدير نجاح الإخصاب. 

وبحسب مجلس حماية مرجان البحر الأحمر، الذي يخطط الآن لمزيد من العمل من أجل الأنواع المهددة بالانقراض مثل المرجان العمودي، والمرجان ذو قرون الأيائل، والمرجان ذو قرون الأيل، وغيرها من المرجان الدماغي، فإن التكاثر المستهدف يمكن أن يعزز جهود الترميم على مدار العام ويسرع بشكل كبير من التعافي الطبيعي. 

وتقول مؤسسة RRFB، بمساعدة 16 من مشغلي الغوص الشركاء حول الجزيرة وفريق من المتطوعين، إنها نجحت حتى الآن في زرع أكثر من 65,000 ألف من الشعاب المرجانية في الشعاب المرجانية على مساحة تزيد عن 13,000 ألف متر مربع.

تم تطوير برنامج تربية المرجان بالتعاون مع منظمة استعادة الشعاب المرجانية SECORE International، بدعم من الحكومتين المحلية والهولندية.

تتوهج يرقات المرجان الصغيرة باللون الأخضر تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية أثناء استقرارها على وحدات البذر على شكل نجمة، وهي أداة تستخدم لتشجيع استقرار يرقات المرجان الصغيرة على الشعاب المرجانية
تتوهج يرقات المرجان الصغيرة باللون الأخضر تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية أثناء استقرارها على وحدات البذر على شكل نجمة، وهي أداة تستخدم لتشجيع استقرار يرقات المرجان الصغيرة على الشعاب المرجانية

ReeFiesta يجذب الحشود

وفي الوقت نفسه، اجتمع أكثر من 200 شخص لحضور مهرجان ReeFiesta السنوي السابع الذي تنظمه RRFB في الأول من يونيو، احتفالاً باليوم العالمي للتوعية بالشعاب المرجانية.

تكون الحدث من غوص سكوبا لاستعادة الشعاب المرجانية وجولات غطس في 13 موقعًا للحضانة حول بونير وكلاين بونير، بالإضافة إلى عرض تقديمي حول عمل RRFB بقيادة مدربين من مراكز الغوص الشريكة وحدث اجتماعي مسائي.

فريق RRF بونير (ماكس روينهورست)
فريق RRFB في ReeFiesta (Max Rouwenhorst)
الغواصون والغواصون السطحيون والموظفون في منتجع Buddy Dive Resort (جوليان بيكاري)
الغواصون والغواصون السطحيون والموظفون في منتجع Buddy Dive Resort (جوليان بيكاري)

قال بيري رابابورت، فني استعادة الشعاب المرجانية في RRFB: "كان من المشجع للغاية أن نرى الدعم والحماس والغرض المشترك من كل من شارك في ReeFiesta هذا العام".

"نحن ممتنون بشكل خاص لشركائنا في متجر الغوص والرعاة وكل من انضم إلينا في الماء - فهم السبب وراء نجاح حدث هذا العام!"

أيضا على ديفرنيت: تعزيز كبير لمقاومة الحرارة بفضل الشعاب المرجانية الفائقة من SECORE, خدعة حبل جديدة لمشاتل المرجان في بونير موت المرجان في منطقة البحر الكاريبي, بونير تيك 2024 نجاح كبير

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@جاكتارين
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✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر.

أهلاً بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم الغوص تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار الغوص، من وجهات سفر غوص رائعة وتقييمات صادقة للمعدات إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة عن الغوص تحت الماء.

سواءً كنت غواصًا محترفًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن محتوانا مصمم لإبقائك على اطلاع دائم، وإلهامك، واستعدادك لغوصتك القادمة. انضم إلينا، واستكشف، وابقَ على تواصل مع عالم الغوص! انضم إلينا ولا تدع أي مغامرة تفوتك!

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كيف تقوم بتجهيز الأسطوانة الجانبية؟

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◀️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
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✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر.

أهلاً بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم الغوص تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار الغوص، من وجهات سفر غوص رائعة وتقييمات صادقة للمعدات إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة عن الغوص تحت الماء.

سواءً كنت غواصًا محترفًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن محتوانا مصمم لإبقائك على اطلاع دائم، وإلهامك، واستعدادك لغوصتك القادمة. انضم إلينا، واستكشف، وابقَ على تواصل مع عالم الغوص! انضم إلينا ولا تدع أي مغامرة تفوتك!

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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