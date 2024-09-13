كيف يمكن للغواصين دعم يوم مانتا العالمي

يوم مانتا العالمي، الذي تم إنشاؤه للاحتفال بأسماك الراي الكبيرة التي يحب الغواصون رؤيتها وزيادة الوعي بالتهديدات التي تواجهها، يعود يوم الثلاثاء 17 سبتمبر - وتقول مؤسسة مانتا الخيرية البريطانية إنها تريد جعل أسماك المانتا رائجة #worldmantaday

وتقول المؤسسة إن موضوع عام 2024 هو "قوة سرد القصص". "نعتقد أن كل حكاية ترسم صورة، وكل قصة لها صدى، وكل رواية يمكن أن تردد صرخة عاجلة لحماية أسماك مانتا الرائعة في العالم.

"يمكن للقصص أن تلهم الناس في جميع أنحاء العالم، فتجعل غير المرئي مرئيًا والسلبي إيجابيًا، وتحول الخوف إلى عجب، والجهل إلى فهم ... كل قصة لها قيمتها - دعونا نجعلها مسموعة!"

أسماك مانتا الشعاب المرجانية في جزر المالديف (سايمون هيلبورن)

مانتا تراست يتعاون مع حياة ثقافة المحيط لاستضافة ورشة عمل لمدة ساعة لسرد القصص المتعلقة بالحفاظ على البيئة وجلسة تفاعلية للأسئلة والأجوبة مع الخبيرتين جاسمين كوربيت وفرانشيسكا بيج. يمكن إرسال الأسئلة مسبقًا عبر info@mantatrust.org.

كان من المقرر في الأصل أن تقام الورشة على فيسبوك في الحادي عشر من سبتمبر، ولكن تم نقلها الآن إلى الساعة 11 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي اليوم (6 سبتمبر) زوم.

وفي الوقت نفسه، يمكن الاطلاع على القصص المرئية من فرق الحفاظ على مانتا على موقع Manta Trust قناة يوتيوب، والتي تحمل قصيرة الفيديو سلسلة من الإكوادور، وماكونودهو المالديف، وشمال المالديف، ومنطقة البحر الكاريبي، ونيوزيلندا.

تتوفر مجموعة جديدة من الموارد القابلة للتنزيل، بما في ذلك منشورات وسائل التواصل الاجتماعي والملصقات، على موقع يوم مانتا العالمي للمشاركة على منصات التواصل الاجتماعي الشخصية والخاصة بالمشروع، أو للترويج في الأماكن العامة في الفترة التي تسبق الحدث وفي يوم الحدث نفسه.

بالإضافة إلى حضور ورشة عمل سرد القصص حول الحفاظ على المانتا، تقترح مؤسسة مانتا خمس طرق أخرى للمشاركة في الحفاظ على المانتا: 1- إرسال صور هوية أسماك مانتا إلى مجموعات البحث 2- شارك صور ومقاطع فيديو المانتا المفضلة لديك على وسائل التواصل الاجتماعي 3- تقليل استهلاك المأكولات البحرية الشخصية وتناول الأنواع ذات المصادر المستدامة فقط 4 دعم الجمعيات الخيرية التي تعنى بأسماك المانتا مثل مانتا تراست ومجموعات البحث 5 كن سائحًا مسؤولاً واتبع قواعد السلوك المحلية إذا كنت تسبح أو تغوص مع أسماك المانتا

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