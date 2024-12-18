العودة إلى الوطن في عيد الميلاد: الدنماركيون يطلقون سراح بول واتسون

يعود الكابتن بول واتسون إلى وطنه لقضاء عطلة عيد الميلاد - تم إطلاق سراح الناشط المخضرم في مجال مكافحة صيد الحيتان بعد أن أمضى خمسة أشهر في السجن بينما كانت الدنمارك تدرس طلب تسليمه من اليابان.

جاءت الأنباء التي تفيد برفض الدنمارك أخيرًا لمطالب اليابان أمس (17 ديسمبر)، مما يعني أن واتسون، الذي بلغ من العمر 74 عامًا أثناء احتجازه في مركز احتجاز بالقرب من حيث تم القبض عليه سيتمكن اللاعب البرازيلي ليونيل ميسي من قضاء موسم الأعياد مع عائلته في فرنسا في مدينة نوك في جرينلاند.

"إن هذا القرار يمثل انتصارًا كبيرًا لحقوق الإنسان والنشاط البيئي وحركة مناهضة صيد الحيتان"، كما أعلنت مؤسسة الكابتن بول واتسون (CPWF)، التي كانت تشن حملة قوية منذ الصيف للمطالبة بإطلاق سراح مؤسستها. وقد تجاوزت عريضة التوقيعات التي أطلقتها من أجل هذه الغاية 125,000 ألف توقيع، وحظيت بدعم واسع النطاق من المشاهير.

وقالت وزارة العدل الدنماركية لبي بي سي إنها في التوصل إلى قرارها أخذت في الاعتبار الوقت الذي انقضى منذ وقوع الجرائم المزعومة، والخمسة أشهر التي قضاها واتسون بالفعل في الاحتجاز.

"قال واتسون وهو يمشي حراً: "في بعض الأحيان، يكون الذهاب إلى السجن ضرورياً لإثبات وجهة نظرك. كل موقف يقدم فرصة، وكانت هذه فرصة أخرى لتسليط الضوء العالمي على صيد الحيتان غير القانوني الذي تقوم به اليابان في محمية المحيط الجنوبي. لو تم إرسالي إلى اليابان، ربما لم أكن لأعود إلى الوطن أبداً. أنا مرتاح لأن ذلك لم يحدث".

وبحسب منظمة حقوق المرأة في أوروبا، فإن واتسون اعتقل بناء على تهم ذات دوافع سياسية دون مراجعة الأدلة بشكل شامل، ودعت إلى إصلاح آليات إنفاذ القانون الدولية.

لقاءات معادية

كان اعتقال واتسون في 21 يوليو/تموز يستند إلى إشعار صادر عن الإنتربول منذ 14 عامًا من اليابان، والذي نشأ عن مواجهات عدائية بين واتسون وفريق حملته وطواقم صيد الحيتان اليابانية أثناء تصوير فيلم "الحياة في خطر". حروب الحيتان مسلسل تلفزيوني على قناة Animal Planet في البحار القطبية الجنوبية.

عند إلقاء القبض عليه، كان الناشط الكندي الأمريكي متوجهًا إلى المحيط الهادئ على متن سفينة CPWF جون بول ديجوريا في مهمة لمكافحة صيد الحيتان، والتوقف في جرينلاند فقط للتزود بالوقود.

وقد لفت انتباه الدنمارك مكان وجوده من قبل الشرطة في جزر فارو، التي تعد، إلى جانب اليابان والنرويج وأيسلندا، واحدة من البلدان الشاذة التي لا تزال تصطاد الحيتان في القرن الحادي والعشرين.

وكانت الشرطة الدنماركية قد تعقبت السفينة من دبلن إلى جرينلاند، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي في الدنمارك، قبل أن تتدخل لإلقاء القبض على المتهم. وفي أواخر سبتمبر/أيلول، أرسلت خفر السواحل اليابانية ضابطاً إلى الدنمارك للمطالبة بتسليم واتسون شخصياً، وفقاً للمؤسسة.

الكابتن بول واتسون (CPWF)

ثابت في مهمته

"لقد ألقى اعتقال الكابتن واتسون الضوء على القضية الجارية قضية وتقول منظمة حماية الحياة البرية اليابانية: "على الرغم من المعاهدات واللوائح الدولية، استأنفت اليابان صيد الحيتان في أعالي البحار من خلال بناء كانجي مارو، وهي سفينة معالجة المصانع بقيمة 47 مليون دولار تم إطلاقها في مايو لاستهداف الأنواع المهددة زعنفة "الحيتان."

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة عمر تود، الذي كان حاضرا عندما تم إطلاق سراح شريكه المؤسس: "مع عودة الكابتن واتسون، أصبحنا أكثر تحفيزا من أي وقت مضى لمواصلة القتال من أجل محيطاتنا والتأكد من أن مهمتنا تظل قوية".

"إن إطلاق سراح الكابتن واتسون هو شهادة على التزام أولئك الذين يدافعون عن البيئة. وبينما يعود إلى أسرته وأصدقائه وأنصاره، فإنه يظل ثابتًا في مهمته لحماية الحياة البحرية."

كان واتسون أحد الأعضاء المؤسسين ومدير منظمة السلام الأخضر. وفي عام 1977، ترك المنظمة ليؤسس جمعية Sea Shepherd Conservation Society، التي تركها بدوره في عام 2022 ليبدأ CPWF مع تود.

تم اختياره كواحد من أفضل 20 بطلًا بيئيًا في القرن العشرين من قبل الوقت: في عام 2000، تم إدخاله إلى قاعة مشاهير حقوق الحيوان الأمريكية في واشنطن العاصمة بعد عامين. في عام 2012، أصبح الشخص الثاني فقط، بعد جاك كوستو، الذي حصل على جائزة جول فيرن المخصصة للمدافعين عن البيئة والمغامرين.

انتكاسة للحيتان في أيسلندا

جاءت أخبار غير سارة لواتسون أثناء بقائه تحت الحبس والمفتاح في السادس من ديسمبر/كانون الأول عندما منح وزير الثروة السمكية بالإنابة في أيسلندا بيارني بينيديكتسون رخصتين لصيد الحيتان لمدة خمس سنوات مقبلة، مما سمح لشركتي هفالور وتيالدتانجي المملوكتين لكريستيان لوفستون بصيد الحيتان المهددة بالانقراض. زعنفة وحيتان المنك على التوالي.

وقال مدير حملات منظمة حماية الحياة البرية العالمية لوكي ماكلين: "إن حكومة تصريف الأعمال الفاسدة في أيسلندا تهتم بإعادة المزايا السياسية المدفوعة من أموال كريستيان لوفستون أكثر من حماية الأنواع المهددة بالانقراض في محيطات العالم وتطبيق قوانين حماية الثدييات البحرية الدولية".

"سنكون هناك من أجل الحيتان هذا الصيف لوضع حد لآلة موت الحيتان في شمال الأطلسي في هفالور".

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