فيلم لاذع من إنتاج أتينبورو يدين صيد الأسماك بشباك الجر في المناطق البحرية المحمية

يحث النشطاء البيئيون الجمهور على دعم رسالة الفيلم الروائي الجديد القوي المحيط مع ديفيد أتينبورو، والذي تم إطلاقه في جميع أنحاء العالم مؤخرًا وهو متاح للبث أيضًا على Disney+ وNational Geographic وHulu.

لقد تم بالفعل مشاهدة لقطات قوية تصور تدمير صيد الأسماك بالشباك القاعية للحياة البحرية وقاع المحيط نفسه والتي تم عرضها في المقطع الدعائي للفيلم الوثائقي على نطاق واسع. online.

ويقول صناع الفيلم، الذين يأملون أن يؤدي عرض هذا الدمار في لقطات عالية الدقة إلى إلهام الجماهير لاتخاذ إجراء، إن شبكات الجر القاعية تشق طريقها عبر مواطن قاع البحر، مما يؤدي إلى إثارة الطمي وإطلاق الكربون وتجميع الحياة البحرية دون تمييز.

يقول أتينبورو، البالغ من العمر 99 عامًا، في الفيلم: "من الصعب تخيّل طريقة أكثر إهدارًا لصيد الأسماك. لا يزال الصيد بشباك الجر القاعية مسموحًا به في العديد مما يُسمى بالمناطق البحرية المحمية حول العالم، وربما الأكثر إثارة للدهشة هو أنه مدعوم من الحكومات. قليلٌ جدًا من الأماكن بمنأى عن هذا - بما في ذلك أي مكان تقريبًا في بلدي".

خطوط تظهر من الفضاء

ووجد تقرير صادر عن منظمة Oceana UK أن المناطق البحرية المحمية المحلية وحدها شهدت أكثر من 33,000 ألف ساعة من صيد الأسماك بالشباك القاعية في عام 2023.

في جميع أنحاء العالم، يتم صيد مساحة تعادل تقريبًا حجم غابات الأمازون المطيرة كل عام، مع تكرار صيد نفس أقسام قاع البحر، وفقًا لجمعية ناشيونال جيوغرافيك. البحار البكروأضاف أن الخطوط المحفورة في قاع البحر نتيجة صيد الأسماك بالشباك القاعية يمكن رؤيتها من الفضاء.

دراسة في الطبيعة وجد أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية التي يتم إطلاقها من خلال الصيد بالشباك القاعية هي على نطاق مماثل لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية 2 من الطيران العالمي. دراسة أخرى في الحدود في العلوم البحرية واستنتج أن أكثر من نصف ثاني أكسيد الكربون 2 وسوف تصل المواد الكيميائية المنتجة بواسطة شبكات الجر القاعية إلى الغلاف الجوي للأرض خلال تسع سنوات.

يتجلى هذا في بحثٍ حديثٍ يقيس التكلفة الاقتصادية الإجمالية لصيد الأسماك بشباك الجر القاعية في المياه الأوروبية (الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، والنرويج، وأيسلندا). ويُظهر هذا أن هذه الممارسة تُكلف المجتمع ما يقرب من 11 مليار يورو سنويًا. ورغم أنها قد تُوفر فرص عمل، وتوفر الغذاء، وتُدرّ إيرادات، إلا أن تكاليفها الإجمالية تتجاوز فوائدها بكثير، وفقًا للتقرير.

لعبة "الكرة الطُعمية" من فيلم "المحيط مع ديفيد أتينبورو" (دوغ أندرسون ©Silverback Films & Open Planet Studios)

In Ocean وسلط أتينبورو الضوء أيضًا على محنة أنواع مثل أسماك القرش والحيتان والكريل، مؤكدًا على الحاجة إلى حماية ما يقرب من ثلث محيطات العالم للسماح بالتعافي من الصيد الجائر وتدمير الموائل.

ومع ذلك، يتبنى الفيلم نبرة أكثر إيجابية عندما يسلط الضوء على قصص النجاح التي تمكنت فيها النظم البيئية البحرية من التعافي عندما أتيحت لها الفرصة من خلال العمل الجماعي.

وتشمل الأمثلة استعادة غابات عشب البحر في كاليفورنيا وعودة أعداد الحيتان إلى الارتفاع بعد الحظر الدولي على صيد الحيتان.

'صرخة حاشدة'

وقد وصفت منظمة السلام الأخضر Ocean كـ"صرخة حشد" قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات لعام ٢٠٢٥، الذي سيبدأ في نيس في ٩ يونيو. هم ونشطاء بيئيون آخرون مثل مؤسسة بلو مارين ويدعو الخبراء الحكومات إلى إظهار التزامها بالقضاء على "التخريب البيئي" من خلال فرض حظر فعال على صيد الأسماك بالشباك القاعية في المناطق البحرية المحمية.

وتقول شركة بلو مارين إنها أجرت للتو استطلاع رأي أظهر دعمًا شعبيًا "ساحقًا" لحظر الصيد بالشباك الجرافة في المناطق البحرية المحمية، وتأمل أن Oceanومن المؤكد أن المشاهد الجرافيكية لتدمير قاع البحر ستساعد في إثارة موجة من الرأي العام.

"نحن الآن نواجه واحدة من أعظم الفرص المحيطية في عصرنا - حظر صيد الأسماك بالشباك القاعية في المناطق البحرية المحمية في المملكة المتحدة، والتي لا يزال معظمها عرضة لهذه الطريقة المدمرة في الصيد"، كما تقول المؤسسة، التي أطلقت حملة جنبًا إلى جنب مع أوشيانا المملكة المتحدة واحد فقط تسمى #الخلاصة.

وقد راسلوا هم ومنظمة غرينبيس المملكة المتحدة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مطالبين بالتصديق على المعاهدة العالمية للمحيطات وفرض حظر كامل على صيد الأسماك بشباك الجر القاعية في المناطق البحرية المحمية البريطانية. وكما يقول أتينبورو في الفيلم: "بإنقاذ البحر، ننقذ عالمنا".

المحيط مع ديفيد أتينبورو هو إنتاج مشترك بين شركتي Silverback Films وOpen Planet Studios، من إخراج توبي نوولان وكيث شولي وكولين بوتفيلد وإنتاج نوولان.

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