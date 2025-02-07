رواية مصورة تسلط الضوء على الغوص في شبكات الأشباح

تم إنتاج رواية مصورة قصيرة بواسطة Healthy Seas، المؤسسة المخصصة للحفاظ على المحيطات من خلال عمليات التنظيف والمبادرات التعليمية والتوعية.

تم تصميم هذا البرنامج لتسليط الضوء على المهمة الأساسية للمنظمة - معالجة مشكلة الحطام البحري مع التركيز بشكل خاص على شبكات الصيد الشبحية - مع وضع الجمهور الشباب في الاعتبار.

خيط أريادن: حكايات من الأعماقالتي يمكن قراءتها هناتم تجميعها بواسطة الرسام الإيطالي باستوراشيا، يعرف أيضا باسم الفيلم من تأليف أليساندرو باستوري، ويحكي قصة مصور شاب تحت الماء يكتشف لغز حطام سفينة من الحرب العالمية الثانية متشابكة في شبكات الأشباح.

استوحي الموضوع من الأسطورة القديمة لأريادن، التي أرشدت ثيسيوس للخروج من المتاهة بخيطها، ولكن أيضًا من Deep Blue Legacy، وهي مهمة إزالة الشباك من حطام السفن في البحر الأبيض المتوسط ​​في عام 2024. وقد نفذتها Healthy Seas مع شبح الغوص، جمعية توثيق المواقع المغمورة بالمياه وخدمة المياه العميقة.

وتقول منظمة Healthy Seas عن المشروع الجديد: "من خلال قصة مثيرة، نهدف إلى تسليط الضوء على مهمتنا في تنظيف التلوث البحري وتثقيف الناس بشأنه ومنعه، مع الاحتفال بمرونة المحيط وقصصه".

"مع موضوع أريادن"تخوض شركة Healthy Seas مجال فن سرد القصص المصورة للمرة الأولى، حيث تنسج معًا التاريخ والوعي البيئي."

بحار صحية وتقول الشركة إنه في حين يظل تركيزها الأساسي على الحفاظ على البيئة البحرية، فإن جميع شبكات النايلون والنفايات الأخرى التي تشارك في استعادتها يتم جمعها من قبل شريكها المؤسس أكوافيل لإنشاء خيوط نسيجية جديدة ومواد نايلون لتصنيع المنتجات المستدامة.

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