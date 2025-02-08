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آخر الحيتان القاتلة الأسيرة في فرنسا تواجه مصيرًا غير مؤكد

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عروض الحيتان القاتلة في مارينلاند أنتيب
أوركا تقدم عرضًا في مارينلاند أنتيب

تواجه آخر حوتين قاتلتين أسيرتين في فرنسا، لا تزالان محتجزتين في منشأة أغلقت مؤخرا، احتمال نقلهما إلى حديقة حيوان في جزر الكناري، والتي يتهمها نشطاء بوجود سجل سيئ في رعاية الحيتان القاتلة والحد من الوفيات.

وتظل ويكي وابنها الناجي كييجب حاليًا في مارينلاند أنتيب في جنوب فرنسا. وأغلقت المنشأة أخيرًا في ديسمبر وفقًا لقانون صدر في عام 2021 يحظر احتجاز وعرض الحيتان والدلافين الأسيرة في فرنسا.

عاشت هذه الحيوانات حياتها في أحواض في حديقة الدلافين، التي كانت تأمل في البداية بيعها إلى حديقة كوبي سوما البحرية في اليابان، ويُعتقد أنها كانت منفصلة عن الحوض وتستخدم للتكاثر. وقد استعانت الحكومة الفرنسية بنصائح من نشطاء مثل منظمة أوروبا الخالية من الدلافين لمنع هذا النقل.

كانت وزارة البيئة والغابات تضغط على الحكومة للسماح بنقل الحيتان القاتلة إلى بيئة أكثر طبيعية في محمية مشروع محمية الحيتان الساحلية في كندا، لكن طلباتها رُفضت رسميًا الآن. وتخشى الوزارة أن يتم نقل الحيتان القاتلة بدلاً من ذلك إلى حديقة حيوان لورو باركي (LPZ)، في تينيريفي في جزر الكناري - والتي لا تقدرها أيضًا.

أوروبا خالية من الدلافين هو تحالف دولي من العلماء المتخصصين في الثدييات البحرية، وخبراء رعاية الحيوان، والمحافظين على البيئة، والمنظمات غير الحكومية، والأعضاء الأفراد والمستشارين المكرسين لإنهاء أسر الحيتانيات في أوروبا.    

مارجو دودز، رئيسة قسم التعليم والمهارات، ومديرة قسم اتصال بحريوتقول إنها تريد أن تعرف لماذا تتخذ الحكومة الفرنسية ما تسميه قرارا متسرعا، نظرا لأن الموعد النهائي القانوني لنقل الحيتان القاتلة يقع في ديسمبر/كانون الأول 2026 فقط. 

سجل تربية ضعيف

يقول دودز إن حديقة حيوان لورو بارك لديها "سجل ضعيف في تربية الحيتان القاتلة". فمنذ عام 2021، ماتت أربعة حيتان قاتلة في سن أصغر بكثير من متوسط ​​عمر الحوت القاتل في البرية، بما في ذلك الحوت البالغ من العمر ثلاث سنوات والذي يدعى أولا. وتوفي الحوت الخامس الذي يدعى فيكي في عام 2013 عن عمر يناهز 10 أشهر فقط.

ويقال أيضًا أن الحيتان القاتلة في LPZ تظهر عليها علامات الإجهاد، بما في ذلك الأسنان البالية والمكسورة بسبب الاحتكاك المتكرر بجوانب الخزانات وعض البوابات المعدنية.

وتقول دودز إن سجل حديقة الحيوان في مجال تربية الحيتان القاتلة موثق بشكل جيد. وتضيف: "لقد سجلت حديقة الحيوان حرصها على تربية الحيتان القاتلة وأشارت إلى أنها ستستخدم ويكي وكيجو كجزء من برنامج تربية الحيتان، حيث استخدمت تقنيات التلقيح الاصطناعي لفرض هذه النتيجة".

"مع إغلاق الأماكن، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يكون هذا هو الجيل الأخير من الحيتان والدلافين في الأسر." 

ويقول دودز: "إن نقص المساحة في LPZ يثير القلق أيضًا، حيث أن الخزانات أصغر من تلك الموجودة في منشأة أنتيب المغلقة. وإضافة اثنين آخرين من الحيتان القاتلة من شأنه أن يزيد من مستويات التوتر لدى جميع الحيوانات المعنية". 

العروض والحيل

يقول الطبيب البيطري الدكتور مارك جونز، رئيس السياسات في مركز أبحاث المحيطات والحياة البرية: "إن الأدلة على أن صحة ورفاهية الحيتان القاتلة والحيتانيات الأخرى معرضة للخطر بشكل خطير في البيئات الأسيرة واضحة". ولد مؤسسة الحرة"إن العروض والحيل التي يجبرون على أدائها ليس لها أي قيمة تعليمية أو الحفاظ على البيئة. 

"لقد اتخذت السلطات الفرنسية خطوة تقدمية ومرحب بها لإنهاء عرض الحيتان في الأسر. ويتعين عليها الآن أن تسعى إلى إيجاد أفضل الحلول الممكنة للحيوانات الأسيرة المتبقية في البلاد، بدءاً من ويكي وكيجو. إن إرسالهما إلى لورو بارك لن يؤدي إلا إلى إدامة معاناتهما وتفاقمها." 

ديفرنت طلبت حديقة حيوان لورو باركي الرد على الانتقادات لكنها لم تتلق أي رد. ومع ذلك، تؤكد حديقة الحيوان أن العروض التي تقدمها للجمهور من الحيتان القاتلة والدلافين وأسود البحر تخدم مصالح الحيوانات:

"إن النشاط البدني والتحديات العقلية التي ينطوي عليها تدريب الحيوانات المشاركة في العروض تشكل أهمية بالغة للحفاظ على لياقتها البدنية وظروفها المثالية"، كما جاء في التقرير. "إن نشاطها مرتبط بتحقيق المكافآت، تمامًا كما يحدث في الطبيعة: حيث يتم مكافأة الجهد بالتغذية.

"إن الأفعال التي يتم تنفيذها في العروض هي سلوكيات طبيعية تحدث في البرية ويتم عرضها على الجمهور، مما يولد الحماس للحيوانات. وهذه طريقة أخرى مهمة لخلق الاهتمام وتحفيز الالتزام ببقاء هذه الأنواع في البرية."

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@timpell49 #AskMark مارك فيديو رائع أحب المحتوى الخاص بك لقد أجريت مؤخرًا اختبارًا هيدروليكيًا لأسطوانتي وكانت مليئة بالهواء إلى متى يمكنك الاحتفاظ بالهواء في الأسطوانة قبل استخدامها. هل يمكن لمحل الغوص أيضًا تصريف الهواء وملئه بالنيتروكس؟ #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

@تيمبل49
#AskMark مارك فيديو رائع أحب المحتوى الخاص بك لقد قمت مؤخرًا باختبار أسطوانة الهيدرو الخاصة بي وكانت مليئة بالهواء. إلى متى يمكنك الاحتفاظ بالهواء في الأسطوانة قبل استخدامها. هل يمكن لمحل الغوص أيضًا تصريف الهواء وملئه بالنيتروكس؟
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القائمة الكاملة لعروض الغوص مع الروابط:
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18-26 يناير: معرض دوسلدورف الدولي للقوارب
1-2 فبراير: دويكفاكر
21-23 فبراير: معرض الغوص الأوروبي (EUDI)
21-23 فبراير: معرض Diving Resort Travel (DRT)، ماليزيا
1-2 مارس: معرض الغوص GO (معرض الغوص في المملكة المتحدة)
15-16 مارس: مهرجان ADEX للمحيطات / OZTek Australia
28-30 مارس: معرض الغوص في البحر الأبيض المتوسط
4-6 أبريل: معرض آسيا للغوص (ADEX)
22-25 مايو: معرض الغوص في تايلاند (TDEX)
31 مايو – 1 يونيو: عرض الغوص
13-15 يونيو: معرض ماليزيا الدولي للغوص (MIDE)
6-7 سبتمبر: معرض GO Diving ANZ
17-19 أكتوبر: محادثات الغوص
11-14 نوفمبر: معرض DEMA

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00: 00 مقدمة
01:35 إعلان Scuba.com
02:35 دويكفاكر
03:15 إيودي
04:23 بتوقيت جرينتش
05:04 معرض الغوص GO في المملكة المتحدة
06:24 ADEX أوزتيك
07:06 البحر الأبيض المتوسط
07:34 أديكس
08:21 تديكس
08:51 عرض الغوص
09:36 منتصف الليل
10:06 GO الغوص ANZ
11:09 محادثات الغوص
11:58 ديما

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43OTNDNTk0OUNGMDA1MUNG

عروض الغوص القادمة في عام 2025 #scubadiving #diveshow

سجل الغواص الأمريكي بارينجتون سكوت رقمًا قياسيًا عالميًا مُوثقًا في موسوعة غينيس لأسرع وقت للغوص عبر جميع القارات السبع. وتقول بلدية مدينة قرطاجنة إنها تستعد لتشديد الوصول إلى نظام كهف الماء في جنوب إسبانيا، بعد وفاة غواصة تبلغ من العمر 37 عامًا هناك في 18 يناير. كما قام أحد بناة الموائل تحت الماء للتو بتوسيع الرقم القياسي لأطول فترة قضاها تحت الماء. https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/ https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/ https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/ #scuba #scubadiving #scubadiver كن أحد المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ غوص الغوص، التصوير تحت الماء، نصائح وإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، نصائح وإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص أو التوصيات لكل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات الموجودة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من الشركات المصنعة للمعدات.

سجل الغواص الأمريكي بارينجتون سكوت رقمًا قياسيًا عالميًا مُوثقًا في موسوعة غينيس لأسرع وقت للغوص عبر جميع القارات السبع. وتقول بلدية مدينة قرطاجنة إنها تستعد لتشديد الوصول إلى نظام كهف الماء في جنوب إسبانيا، بعد وفاة غواصة تبلغ من العمر 37 عامًا هناك في 18 يناير. كما قام أحد بناة الموائل تحت الماء للتو بتوسيع الرقم القياسي لأطول فترة قضاها تحت الماء.

https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/
https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/
https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html
https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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إغلاق كهف إسباني بعد وفاة شخص #غوص #بودكاست #أخبار

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