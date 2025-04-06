"حمى الذهب الأحمق": خبراء يحذرون من أن التعدين في أعماق البحار أصبح عتيقًا

وتشير التقارير إلى أن إدارة ترامب في الولايات المتحدة تدرس إصدار أمر تنفيذي يتجاهل الإجماع الدولي ويفتح أعماق المحيط للتعدين - لكن الخبراء، بما في ذلك أعمق مستكشف تحت الماء في العالم فيكتور فيسكوفو، تحدثوا قائلين إن مثل هذه الخطوة ستكون حماقة اقتصادية ومطاردة "ذهب الأحمق".

ويسمح القرار الحكومي بإصدار تصاريح للشركات لاستخراج المعادن من أعماق البحار في المياه الدولية، وهو ما يتعارض مع متطلبات هيئة قاع البحار الدولية، وهي الهيئة التي تنظم أنشطة التعدين في أعالي البحار.

ويجادل دعاة حماية المحيطات بأن مثل هذه الخطوة قد تكون أشبه بالقرصنة وتضر بالبيئة، ولكنها ستستند أيضاً إلى قضية تجارية معيبة.

يوضح فيسكوفو، مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة كالادان كابيتال وضابط بحري متقاعد وطيار ومستكشف تحت الماء، "إن التعدين في أعماق البحار يشكل تحديًا تقنيًا كبيرًا ومدمرًا للغاية وغير ذي معنى للإنتاج العالمي وحل مكلف للغاية ومحفوف بالمخاطر المالية لمشكلة معادن البطاريات التي كانت موجودة قبل عشر سنوات".

فيكتور فيسكوفو مع الدكتورة داون رايت "في قاع العالم" (كالادان أوشيانيك)

من بين العديد من إنجازات قيادة الغواصات، قام فيسكوفو بأعمق غوصة مأهولة في التاريخ عندما وصل إلى Challenger Deep في خندق ماريانا على عمق 10,928 مترًا، وكان أول شخص يزور أعمق النقاط في جميع محيطات الأرض الخمسة.

فائض العرض العالمي

يزعم معارضون آخرون أن تعدين أعماق البحار سيُسبب صعوبات اقتصادية وأضرارًا جيوسياسية للولايات المتحدة دون أي مكاسب ظاهرة. ويصف الدكتور دوغلاس ماكولي، الأستاذ بجامعة كاليفورنيا سانتا باربرا والأستاذ المساعد بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، الأمر قائلاً: "هذا بحث عن ذهب زائف".

يقول ماكولي: "شهدت أسعار المعادن والفلزات المُستخرجة من أعماق البحار انخفاضًا حادًا في السنوات الأخيرة، نتيجةً لزيادة المعروض العالمي من التعدين التقليدي والابتكارات في كيمياء البطاريات". ويضيف: "قد يكون هذا أغلى كوبالت ونيكل تم استخراجهما على الإطلاق في العالم".

"إن هذه الاتجاهات مدفوعة جزئيًا بانخفاض الطلب من سوق السيارات الكهربائية، التي أصبحت تعتمد بشكل متزايد على البطاريات - على سبيل المثال، بطاريات LFP المستخدمة في العديد من طرازات Tesla - والتي لا تتطلب معادن باهظة الثمن ويصعب الحصول عليها.

"إن الابتكار الجديد في محطات الشحن فائقة السرعة المصممة لهذه البطاريات الجديدة، مثل إعلان شركة BYD الصينية لتصنيع السيارات الكهربائية مؤخرًا عن محطات شحن يمكنها إضافة 400 كيلومتر من المدى في خمس دقائق فقط، قد يعزز هيمنة هذه البطاريات الجديدة التي لا تتطلب معادن من المحيط.

تقنية بطارية BYD Blade

ويخلص ماكولي إلى أن "هناك تحديًا آخر يتمثل في تردد الولايات المتحدة في إنزال هذه المواد في موانئها، نظرًا للطبيعة المشعة المكتشفة حديثًا لهذه المعادن". وقد يُعرّض إطلاق المواد السامة المرتبطة بالتعدين الصحة العامة عالميًا للخطر من خلال تلوث المأكولات البحرية.

النظم البيئية البحرية

ويضيف دنكان كوري، الخبير القانوني الدولي ومستشار السياسات في الأمم المتحدة: "إن التعدين الأحادي الجانب في أعماق البحار، وهو التراث المشترك للبشرية، سيكون انتهاكًا أساسيًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي وفرت الاستقرار في حوكمة المحيطات لأكثر من 40 عامًا". تحالف الحفاظ على أعماق البحار (DSCC)، مما يعزز الرأي القائل بأن الاندفاع للتغلب على المنافسين مثل روسيا والصين من شأنه أن يسبب ضررا لا يمكن إصلاحه للنظم البيئية البحرية الهشة وصحة المحيطات.

يقول كوري: "سيعاني كل بلد وكل شخص من العواقب". "لن يُحقق الأرباح أو العائدات الموعودة، ولن يحل المشاكل البيئية والأمنية التي يدّعيها، وسيُدمر عشرات الآلاف من الكيلومترات المربعة من قاع البحار البكر - لمجرد إثبات فشله".

وتقول بوبي جو دوبوش، خبيرة سياسات الحفاظ على المحيطات ومؤلفة كتاب "شركة المعادن" إن "شركة المعادن تَعِد بتوفير اليقين التنظيمي في ظل الفراغ التنظيمي". التعدين في أعماق البحار لا يستحق المخاطرة"إن اليقين الوحيد هو أن التعدين في قاع البحر لا يزال يمثل طريقة غير مجربة ومكلفة للغاية للحصول على المعادن التي ابتكرناها بالفعل."

رحبت لجنة الدفاع عن المحيطات، التي تمثل هيئات حملة منفصلة، ​​بالدعوة إلى وقف التعدين في أعماق البحار التي صدرت في بيان قمة إنقاذ المحيطات في نهاية شهر مارس/آذار، كجزء من قمة رفيعة المستوى استضافتها فرنسا.

ويحث البيان الدول الأعضاء في الجمعية الدولية للطاقة الذرية على التوافق مع الإجماع العلمي العالمي من خلال اعتماد وقف مؤقت لما وصفه بـ "الصناعة المدمرة" لمدة لا تقل عن 10 إلى 15 سنة - أو حتى تتوفر المعرفة الكافية لاتخاذ قرارات مستنيرة.

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