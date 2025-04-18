إلغاء صيد الحيتان الزعنفية في أيسلندا

تم إلغاء صيد الحيتان الزعنفية لموسم 2025 في أيسلندا، مما يجعلها السنة الثانية على التوالي التي يتم فيها التخلي عن الذبح - مما يريح النشطاء البيئيين.

"لن يتم قتل أي حيتان زعنفية هذا الصيف - قد تكون هذه بداية النهاية لصيد الحيتان في أيسلندا"، علق موقع Whale & Dolphin Conservation (WDC).

تعتبر شركة Hvalur hf أكبر شركة لصيد الحيتان في أيسلندا على الإطلاق، حيث تمنحها الحكومة حرية كاملة في صيد أكثر من 200 حوت زعنفي كل موسم - ولكن يبدو أن ظروف السوق تملي خلاف ذلك.

في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، لا ترى شركة هفالور إتش إف خيارًا سوى البقاء راسيةً وانتظار أيام أفضل، كما صرّح الرئيس التنفيذي للشركة، كريستيان لوفستون. وأضاف: "سيتم إعادة تقييم الوضع العام المقبل".

وبحسب لوفستون، فإن التضخم في اليابان، حيث تبيع شركته معظم لحوم الحيتان غير المرغوب فيها في معظم أنحاء العالم، جعل التجارة غير قابلة للاستمرار اقتصاديا.

"انتصار ضخم"

"يمثل هذا القرار انتصارًا كبيرًا للحفاظ على الحيتان، خاصة بعد أن أصدر رئيس الوزراء الأيسلندي المنتهية ولايته تصريحًا مثيرًا للجدل لصيد الحيتان لمدة خمس سنوات في الشتاء الماضي"، كما تقول مؤسسة الكابتن بول واتسون (CPWF). يعرف أيضا باسم قراصنة نبتون.

كان واتسون والمجموعات التي قادها يقومون بحملات نشطة ضد الصيد الأيسلندي للحيتان الزعنفية والحيتان المنكية على مدى السنوات الأربعين الماضية.

في عام 2023، أوقفت وزارة الثروة السمكية في أيسلندا صيد الحيتان مؤقتًا في أعقاب مزاعم من قبل نشطاء بأن هفالور كان ينتهك تشريعات رعاية الحيوان في البلاد، ولكنها سمحت بعد ذلك باستئناف العمليات في ظل ظروف أكثر صرامة.

وتعتقد منظمة حماية الحياة البرية أن القرار الأخير الذي اتخذته شركة هفالور مرتبط أيضًا باستئناف صائدي الحيتان اليابانيين لصيد الحيتان الزعنفية في مياههم المحلية، فضلاً عن التقارير التي تفيد بأن الدعم الحكومي الياباني للمستورد الرئيسي للحوم الحيتان الأيسلندية لم يتحقق.

قال روب ريد، الرئيس التنفيذي للعمليات في منظمة "قراصنة نبتون" في المملكة المتحدة: "كنا نعتقد أن صيد هذا العام لن يُقام، ونحن سعداء للغاية بأن هذا أصبح واقعًا ملموسًا، حيث تم إنقاذ ما يصل إلى 209 حيتان زعنفية". وأضاف: "لكن الحكومة لا يمكنها الاستمرار في المماطلة. لقد حان الوقت للسياسيين الأيسلنديين للاستماع إلى الرأي العام وإنهاء صيد الحيتان نهائيًا".

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