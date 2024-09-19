أدت معلومات جزر فارو إلى اعتقال "الشوكة في خاصرة" واتسون

كانت المعلومات ذات الدوافع السياسية الواردة من جزر فارو هي التي أدت إلى اعتقال الناشط المناهض لصيد الحيتان بول واتسون من قبل الشرطة الدنماركية في جرينلاند في 21 يوليو/تموز، وفقًا لمؤسسة الكابتن بول واتسون (CPWF).

وأخطرت السلطات المحلية في أرخبيل صيد الحيتان وزارة العدل الدنماركية والسلطات في جرينلاند بوصول سفينة واتسون الرائدة إلى جرينلاند. جون بول ديجوريا ويزعم مركز حماية حقوق المرأة أن الرجل كان يحاول إعادة تزويد نفسه بالوقود ودفع باتجاه اعتقاله. ويقول إن البرلمان الدنماركي أكد ذلك ردًا على استفسار.

كان واتسون وطاقمه من الناشطين البيئيين متجهين غربًا إلى المحيط الهادئ لمواجهة سفينة صيد الحيتان اليابانية.

بعد شهرين من اعتقاله واتسون لا يزال قيد الاحتجاز في انتظار تسليمه المحتمل إلى اليابان بتهم تاريخية، كما ورد سابقًا ديفيرنيت. ويأتي اعتقاله تنفيذا لنشرة حمراء أصدرتها منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) ضده قبل 12 عاما من قبل اليابان بسبب نشاطه في مجال العمل المباشر.

"لقد بذل أحد المتطفلين من شرطة جزر فارو، بدافع من رغبة اليابان في القبض على بول... جهدًا متضافرًا لإبلاغ وزارة العدل الدنماركية بعد تعقب السفينة منذ مغادرتها المملكة المتحدة، مما دفع الشرطة الدنماركية إلى إجراء تحقيقات محلية، وتأكيد وصول السفينة وإتاحة الوقت لفريق SWAT لتنظيم كمين يستحق هاربًا دوليًا،" هكذا وصف لوكى ماكلين، رئيس عمليات السفينة في CPWF، اعتقال واتسون.

الذبح السنوي

تشتهر جزر فارو، وهي أرخبيل يتمتع بالحكم الذاتي في الدنمارك، بين الغواصين بمذبحتها السنوية المثيرة للجدل للحيتان الطيارية ذات الزعانف الطويلة والدلافين الأطلسية ذات الجوانب البيضاء، والمعروفة باسم جريندراب.

صيد الحيتان في جزر فارو (إريك كريستنسن)

وتزعم منظمة حماية حقوق المرأة أن تورط جزر فارو يلقي الضوء على استعداد الدنمارك للامتثال لمذكرة الاعتقال الدولية التي أصدرتها اليابان وما وصفته بـ "الطبيعة القاسية" لاعتقال واتسون، وتعتقد أن الحادث "سيعمل فقط على تكثيف الضوء العالمي على الفظائع التي تحدث في جزر فارو".

"إن قتل الحيتانيات الصغيرة ومضايقتها بالقوارب أمر غير قانوني في الدنمارك والاتحاد الأوروبي والعديد من البلدان الأخرى حول العالم، ولهذا السبب فإن جزر فارو جريندراب ويقول الرئيس التنفيذي للمؤسسة عمر تود: "إن هذا المشروع يثير إدانة عالمية من جانب السياسيين والمحافظين على البيئة ووسائل الإعلام وعامة الناس".

يقول روب ريد، كبير مسؤولي العمليات في CPWF، إن واتسون أطلق العديد من الحملات ضد ما يُعرف عادةً باسم الطحن منذ أوائل ثمانينيات القرن العشرين، وكانت بمثابة "شوكة في خاصرة" جزر فارو.

تدخل CPWF UK في العام التاسع على التوالي في مكافحةالطحن عملية المضايق الدموية، وفي العام الماضي أبحر واتسون مرة أخرى جون بول ديجوريا إلى مياه جزر فارو لمقاومة عمليات الصيد.

وتدعو المنظمة الدنمارك إلى إطلاق سراحه فورًا ورفض طلب تسليمه من اليابان، حيث تم اعتقال أكثر من 82,000 ألف شخص حتى الآن. التوقيع على عريضتها.

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