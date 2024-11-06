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نجاح عشب البحر الإنجليزي يعد بتعزيز نموه على مستوى العالم

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غواصون يستخدمون أجهزة حقن البذور (OCT) التابعة لشركة HMS OCToPUS
غواصون يستخدمون أجهزة حقن البذور (OCT) التابعة لشركة HMS OCToPUS

بعد خمس سنوات من العمل، انتهى أكبر مشروع لاستعادة الأعشاب البحرية في إنجلترا، ووصفت نتائجه بأنها "واعدة بشكل لا يصدق" للمستقبل.

مبادرة LIFE Recreation ReMEDIES بقيمة 2.5 مليون جنيه إسترليني، بقيادة Natural England وبقيادة صندوق حماية المحيطات (أكتوبر/تشرين الأول)، تناولت استعادة أكثر من ثمانية هكتارات من أعشاب البحر في منطقة بليموث ساوند الخاصة للحفاظ على البيئة (SAC) ومنطقة سولنت البحرية الخاصة للحفاظ على البيئة. 

وتضمن المشروع، الذي تضمن أيضًا حماية الطحالب المرجانية الوردية الصلبة التي تسمى ميرل، معالجة الضغوط على الموائل الطبيعية مثل الرسو الترفيهي والتواصل التعليمي، إلى جانب تجربة العديد من طرق استعادة الأعشاب البحرية.

وكان من بين الإنجازات الرئيسية زيادة معدلات نجاح إنبات شتلات الأعشاب البحرية من 5% إلى 33% ــ وهي النتيجة التي يقول الفريق إنها واعدة بتحويل جهود الاستعادة في جميع أنحاء العالم. ويقال إن إعادة النمو المبكرة أصبحت واضحة بالفعل في كلا موقعي المشروع.

تم تمويل مشروع ReMEDIES، الذي يرمز إلى تقليل وتخفيف آثار التآكل والاضطرابات التي تؤثر على قاع البحر، من قبل برنامج الاتحاد الأوروبي لايف وشاركت أيضا جمعية الحفاظ على البيئة البحرية، رابطة اليخوت الملكية ومجلس مدينة بليموث / منتدى استشاري مصبات نهر تامار. 

طرق التجربة

وتقول منظمة OCT إن المشروع أعطاها الفرصة لاستعادة المفتاح Zostera مارينا أنواع الأعشاب البحرية باستخدام طريقتين تجريبيتين.

الأولى من هذه الطرق، وهي بث البذور، تتضمن نشر أكياس الخيش التي تحتوي على البذور، وعلى مساحة متساوية، باستخدام جهاز حقن مبتكر يسمى Hydro Marine Seeding (HMS) OCToPUS (جهاز البذر المضغوط تحت الماء التابع لصندوق الحفاظ على المحيطات). 

الطريقة الثانية، نقل الشتلات، تعني زراعة نباتات بالغة من البذور باستخدام "تكنولوجيا حصيرة الأعشاب البحرية" في مختبر في حوض الأسماك البحري الوطني، الذي تديره OCT. ثم تم نشر النباتات في موقع الترميم.

رعاية نباتات الأعشاب البحرية
رعاية نباتات الأعشاب البحرية

ونتيجة لهذه التجارب، يعتقد فريق استعادة الموائل الآن أن أفضل طريقة لتحقيق استعادة الأعشاب البحرية تحت المد والجزر يمكن أن تتم من خلال الجمع بين HMS وتقنية Seagrass Mat. ويقال إن النتائج الأولية تظهر بالفعل بعض التجديد لأعشاب البحر، والتي سيستمر الفريق في مراقبتها.

وقال مارك باري، رئيس استعادة الموائل المحيطية في OCT: "إن استعادة الأعشاب البحرية ليست خالية من التحديات، ولكن على الرغم من ذلك، فقد تجاوز مشروع ReMEDIES الحدود في تطوير استعادة الأعشاب البحرية تحت المد والجزر على نطاق واسع".

"لقد كان من الرائع تجربة تقنيات الترميم المبتكرة ورؤية نجاح جهودنا في كل من خليج جيني كليف وخليج سولنت البحري. نحن متحمسون لمواصلة التعلم وتطوير جهود الترميم واسعة النطاق في منطقتنا. بلو ميدوز مشروع."

تم اختيارها بعناية من قبل الغواصين

ولأن بذور الأعشاب البحرية لا يمكن قطفها يدوياً بواسطة الغواصين إلا مرة واحدة في العام، عندما تزهر النباتات، فقد طورت منظمة OCT نوعاً من مرافق تخزين البذور التي قد تسمح لها باستعادة المروج على مدار العام. ويتم الاحتفاظ بالبذور في حالة سكون في نظام تدوير مبرد عالي الملوحة. 

بمجرد إخراج البذور من حالة الخمول، يقوم المتطوعون برعاية البذور حتى مرحلة الشتلات والنبات البالغ أثناء نموها داخل تقنية Seagrass Mat. 

أعشاب البحر المزدهرة الجاهزة لإعادة الزراعة (OCT)
أعشاب البحر المزدهرة الجاهزة لإعادة الزراعة (OCT)

وعلقت مديرة المشروع فيونا تيبيت قائلة: "كان مشروع ReMEDIES تحديًا هائلاً من حيث التعقيد والحجم والطموح، حيث يجمع بين تقليل الضغط الترفيهي في موائل الأعشاب البحرية الهشة مع الترميم كأداة إضافية لمساعدتها على التعافي". 

وسوف يواصل مرفق زراعة الأعشاب البحرية في الحوض البحري عرض المشروع الذي رعته شركة فاليبورت، زيورخ، وشركة ناتشر سيف للتأمين.

أيضا على ديفرنيت: غواصو سفينة HMS OCTOPUS ARMS يزرعون الأعشاب البحرية بسرعة, "لقد كنت أستمع إلى مروج الأعشاب البحرية", أعشاب البحر ترفع آمال "الكربون الأزرق" في كورنوال, مفاجآت كبيرة لمسح الأعشاب البحرية للمنظمين, أكبر طبقة من الأعشاب البحرية تم تحديدها حتى الآن في كورنوال

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:19 سكوبا.كوم
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03:51 المواصفات
09:40 مراجعة

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في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا على الإنترنت الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ المعرض الوحيد للغوص في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني على الغوص. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل.

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https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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