أيها الغواصون، ساعدوا في إنقاذ المانتا!

أطلقت مؤسسة Manta Trust الخيرية البريطانية للحفاظ على الحياة البحرية وشركاؤها العالميون حملة جديدة تسمى #SaveTheMantas، تدعو إلى حظر كامل للتجارة الدولية في أسماك مانتا وشيطان البحر - وهم يأملون في الحصول على دعم قوي من الغواصين.

ال #أنقذوا المانتاس وتأتي هذه الدعوة في وقت تعتقد فيه المؤسسة أنه من الممكن إحداث تأثير حقيقي - في الفترة التي تسبق المؤتمر العشرين للأطراف في اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض (CITES)، والذي سيعقد في أوزبكستان في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

مؤتمر سايتس في جنيف في وقت سابق من هذا العام. الاختبار الأكبر سيأتي في نوفمبر (مانتا ترست).

إذا تم اعتماده، سيتم طرح اقتراح لإدراج جميع أسماك مانتا وأسماك الشيطان في القائمة الملحق الأول لاتفاقية سايتسإن معاهدة التجارة الحرة، التي تمثل أعلى مستوى من الحماية الدولية، من شأنها أن تحظر كل التجارة الدولية التجارية في منتجات الهواتف المحمولة - وهي خطوة حاسمة نحو إنهاء الاستغلال غير المستدام.

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مانتا، الدكتور جاي ستيفنز: "تعتبر أسماك مانتا وراي الشيطان من بين أكثر الأنواع البحرية شهرة واحترامًا، ومع ذلك تظل معرضة بشكل لا يصدق للصيد الجائر".

بعد أكثر من عقد من الحماية العالمية بموجب الملحق الثاني لاتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض (CITES)، من المؤسف أن نرى التجارة الدولية غير المستدامة في هذه الأنواع لا تستمر فحسب، بل تتزايد. هناك حاجة ماسة إلى إجراءات أكثر حزمًا.

هبطت أشعة موبولا في ميناء بيروالا، سريلانكا (Miriam Staiger)

عرضة بشكل خاص

أُدرجت أسماك المانتا والشفنين الشيطاني ضمن الملحق الثاني في عامي ٢٠١٣ و٢٠١٦ على التوالي، إلا أن أعدادها في تناقص مستمر، وفقًا للصندوق. جميع الأنواع التسعة المعروفة مُدرجة الآن على أنها مُهددة بالانقراض في IUCN القائمة الحمراء، منها سبعة أنواع مُصنّفة على أنها مُعرّضة للانقراض. في بعض المناطق، انخفضت أعدادها بأكثر من 90%.

ويأتي التهديد الرئيسي من الصيد الجائر، الذي تدعمه تجارة الخياشيم، التي تباع كعلاج تقليدي في أجزاء من آسيا، فضلاً عن اللحوم المستهلكة محلياً أو المصدرة.

صفائح الخياشيم في سريلانكا (دانيال فرناندو)

يتم اصطياد أسماك مانتا وراي الشيطان في جميع أنحاء العالم، وخاصةً في مصايد الأسماك الساحلية. دراسة وكشفت الدراسة أن منتجات موبيليد يتم تداولها في 22 دولة على الأقل، وفي كثير من الأحيان دون تنظيم أو تقارير دقيقة.

يستغرق نمو سلحفاة موبوليد حوالي عشر سنوات، ولا تلد سوى صغير واحد كل بضع سنوات، مما يجعلها معرضة للخطر بشكل خاص. وصرحت الدكتورة مارتا د. بالاسيوس، المؤلفة الرئيسية لتقييم التجارة الأخير: "تُظهر دراستنا أن الحماية الحالية غير كافية. وبدون اتخاذ إجراءات عاجلة، فإننا نخاطر بفقدان هذه الأنواع الاستثنائية".

سد الثغرات

أسماك مانتا كما يرغب الغواصون في رؤيتها، هذه في جزر المالديف (ياسمين كوربيت)

تقول المؤسسة إن إدراج الملحق الأول في القائمة سيسد الثغرات التي تسمح بالتصدير بموجب حصص "مستدامة" مشكوك في جدواها. كما سيبسط عملية التنفيذ، التي قد تُعيقها حاليًا متطلبات تحديد الأنواع والتحقق من الوثائق.

وتقول مؤسسة مانتا تراست إن اقتراح الإدراج، الذي تقوده منظمة راي هوت سبوت الإكوادور ويحظى بدعم تحالف من الحكومات والمنظمات غير الحكومية، يرتكز على التحليل التجاري الأكثر شمولاً حتى الآن ويقدم مسارًا عمليًا للحماية.

شراء وارتداء القميص يساعد في إنقاذ المانتا (مانتا تراست)

إنها تدعو الغواصين وغيرهم من محبي المحيط للانضمام إلى حملة #SaveTheMantas من خلال الشراء وارتداء قميص الحملة، ووضع علامة على المنشورات باستخدام #SaveTheMantas والتقاط وتحميل صور إلى وسائل التواصل الاجتماعي و صفحة الحملةوتقول مؤسسة مانتا تراست إن هذه الصور ستصبح جزءًا من جدارية بصرية قوية في مؤتمر CITES CoP20.

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