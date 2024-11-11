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غواصون ينظفون المكان بعد اختفاء مزارع الأسماك

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غواص في مزرعة الأسماك في مينيدي (روجير فيسر)
غواص في مزرعة الأسماك مينيدي (روجير فيسر)

اختتمت مؤسسة البحار الصحية وشركاؤها مشروعها الذي استمر لمدة عام تحت عنوان "عملية المزارع الشبحية - استعادة المياه" بما تقول المؤسسة أنه عملية تنظيف شاملة في مينيدي، في خليج أمفراكيكوس في غرب اليونان. 

المزارع الشبح هي مزارع سمكية مهجورة تركت لتتحلل في البحر، وتلوث المناطق الساحلية وتتسبب في أضرار جسيمة للنباتات والحيوانات البحرية والمجتمعات المحلية، كما تقول منظمة Healthy Seas. 

كانت عملية تنظيف مينيدي هي الثالثة من نوعها التي تقودها المؤسسة في عام 2024، ولكن على عكس العمليات السابقة التي نفذت في إيثاكا وباتراس، استهدفت العملية مزرعة تم التخلي عنها مؤخرًا، قبل أن يكون هناك وقت لحدوث تدهور شديد. 

منظر لموقع مزرعة الأسماك في مينيدي (البحار الصحية)
منظر لموقع مزرعة الأسماك في مينيدي (البحار الصحية)
منظر لموقع مزرعة الأسماك في مينيدي (البحار الصحية)

متطوعون من المنظمة شبح الغوص عملوا على استعادة الشباك وفصلها عن الحلقات وتوثيق العملية تحت الماء وعلى السطح بكاميراتهم. وبصرف النظر عن الشباك، استعادوا من البحر 35 عوامة كبيرة و43 حلقة عائمة والعديد من العناصر الأخرى، بما في ذلك قارب صيانة نصف غارق.

قام المتطوعون على الأرض بمعالجة القمامة الساحلية التي شملت رغوة البوليسترين المكسورة من مزرعة الأسماك والنفايات المنزلية العامة.

يمكن إعادة تدوير شبكات الصيد وبعض العناصر الأخرى إلى نايلون متجدد من إيكونيل من قبل شريك المؤسسة أكوافيليمكن أيضًا إعادة تدوير الأنابيب والهياكل الأخرى.

غواص في مينيدي (مايكل ويسترايشر)
غواص في مينيدي (مايكل ويسترايشر)
جمع المواد لإعادة التدوير (البحار الصحية)
المواد التي تم جمعها لإعادة التدوير (البحار الصحية)

التواصل المحلي

وبالتعاون مع حملة التنظيف، وكما فعلت مع آخرين في الماضي، نظمت منظمة Healthy Seas أيضًا برامج تعليمية مع المدارس الابتدائية المحلية وورشة عمل جامعية، بالإضافة إلى حملتين لتنظيف الموانئ في أستاكوس وميتيكاس بدعم من شريك الغوص المحلي.

كانت المهمة عبارة عن جهد تعاوني بين المؤسسة وهيونداي موتور أوروبا وشركاء آخرين بما في ذلك Aquafil وDiopas وOzon ومركز التعليم في الهواء الطلق الأوروبي وWe Dive We Clean وOdyssey Outdoor Activities وDotank Plus.

استعادة قارب في إحدى عمليات شهر مايو (كور كويفنهوفن)
استعادة قارب خلال إحدى عمليات شهر مايو (كور كويفنهوفن)
مجموعة Ghostnet في مايو (Rogier Visser)
مجموعة Ghost-net في مايو (Rogier Visser)

"لقد كان هذا العام رائعًا"، علق بحار صحية "من خلال ثلاث عمليات تنظيف كبرى والعديد من البرامج التعليمية، حققنا تأثيرًا لا يصدق، ليس فقط في إزالة النفايات ولكن أيضًا في زيادة الوعي بين المجتمعات والجيل القادم. نحن ممتنون لشركائنا ومتطوعينا على التزامهم وعملهم الجاد."

وشارك في عملية التنظيف التي استمرت ستة أيام في أكتوبر 35 شخصًا جمعوا 128.5 طنًا من القمامة البحرية، منها 50.9 طنًا من شباك الصيد. وفي عملية التنظيف التي جرت في مايو، والتي شارك فيها 30 شخصًا على مدار ثمانية أيام، جمعت 42.7 طنًا (11.3 طنًا من الشباك).

"بالتعاون مع 150 شريكًا ونحو 550 متطوعًا متفانيًا، قمنا بجمع 991 طنًا من شبكات الصيد والقمامة البحرية الأخرى منذ إنشائنا في عام 2013"، وفقًا لتقرير منظمة Healthy Seas.

أيضا على ديفرنيت: غواصون يضبطون مزرعة الأشباح 2 في فيلم "العودة إلى إيثاكا", الغواصون يستجيبون لنداء التنظيف الملحمي, فرقة الأشباح تتخلص من حطام لامبيدوسا

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:19 سكوبا.كوم
02:13 العرض على العلبة
03:51 المواصفات
09:40 مراجعة

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في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا على الإنترنت الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ المعرض الوحيد للغوص في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني على الغوص. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره.



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https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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