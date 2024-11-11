غواصون ينظفون المكان بعد اختفاء مزارع الأسماك

اختتمت مؤسسة البحار الصحية وشركاؤها مشروعها الذي استمر لمدة عام تحت عنوان "عملية المزارع الشبحية - استعادة المياه" بما تقول المؤسسة أنه عملية تنظيف شاملة في مينيدي، في خليج أمفراكيكوس في غرب اليونان.

المزارع الشبح هي مزارع سمكية مهجورة تركت لتتحلل في البحر، وتلوث المناطق الساحلية وتتسبب في أضرار جسيمة للنباتات والحيوانات البحرية والمجتمعات المحلية، كما تقول منظمة Healthy Seas.

كانت عملية تنظيف مينيدي هي الثالثة من نوعها التي تقودها المؤسسة في عام 2024، ولكن على عكس العمليات السابقة التي نفذت في إيثاكا وباتراس، استهدفت العملية مزرعة تم التخلي عنها مؤخرًا، قبل أن يكون هناك وقت لحدوث تدهور شديد.

منظر لموقع مزرعة الأسماك في مينيدي (البحار الصحية)

متطوعون من المنظمة شبح الغوص عملوا على استعادة الشباك وفصلها عن الحلقات وتوثيق العملية تحت الماء وعلى السطح بكاميراتهم. وبصرف النظر عن الشباك، استعادوا من البحر 35 عوامة كبيرة و43 حلقة عائمة والعديد من العناصر الأخرى، بما في ذلك قارب صيانة نصف غارق.

قام المتطوعون على الأرض بمعالجة القمامة الساحلية التي شملت رغوة البوليسترين المكسورة من مزرعة الأسماك والنفايات المنزلية العامة.

يمكن إعادة تدوير شبكات الصيد وبعض العناصر الأخرى إلى نايلون متجدد من إيكونيل من قبل شريك المؤسسة أكوافيليمكن أيضًا إعادة تدوير الأنابيب والهياكل الأخرى.

غواص في مينيدي (مايكل ويسترايشر)

المواد التي تم جمعها لإعادة التدوير (البحار الصحية)

التواصل المحلي

وبالتعاون مع حملة التنظيف، وكما فعلت مع آخرين في الماضي، نظمت منظمة Healthy Seas أيضًا برامج تعليمية مع المدارس الابتدائية المحلية وورشة عمل جامعية، بالإضافة إلى حملتين لتنظيف الموانئ في أستاكوس وميتيكاس بدعم من شريك الغوص المحلي.

كانت المهمة عبارة عن جهد تعاوني بين المؤسسة وهيونداي موتور أوروبا وشركاء آخرين بما في ذلك Aquafil وDiopas وOzon ومركز التعليم في الهواء الطلق الأوروبي وWe Dive We Clean وOdyssey Outdoor Activities وDotank Plus.

استعادة قارب خلال إحدى عمليات شهر مايو (كور كويفنهوفن)

مجموعة Ghost-net في مايو (Rogier Visser)

"لقد كان هذا العام رائعًا"، علق بحار صحية "من خلال ثلاث عمليات تنظيف كبرى والعديد من البرامج التعليمية، حققنا تأثيرًا لا يصدق، ليس فقط في إزالة النفايات ولكن أيضًا في زيادة الوعي بين المجتمعات والجيل القادم. نحن ممتنون لشركائنا ومتطوعينا على التزامهم وعملهم الجاد."

وشارك في عملية التنظيف التي استمرت ستة أيام في أكتوبر 35 شخصًا جمعوا 128.5 طنًا من القمامة البحرية، منها 50.9 طنًا من شباك الصيد. وفي عملية التنظيف التي جرت في مايو، والتي شارك فيها 30 شخصًا على مدار ثمانية أيام، جمعت 42.7 طنًا (11.3 طنًا من الشباك).

"بالتعاون مع 150 شريكًا ونحو 550 متطوعًا متفانيًا، قمنا بجمع 991 طنًا من شبكات الصيد والقمامة البحرية الأخرى منذ إنشائنا في عام 2013"، وفقًا لتقرير منظمة Healthy Seas.

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