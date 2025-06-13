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ينضم الغواص ثيو إلى ستيفن فراي في صيد الأسماك بالشباك القاعية

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سفراء بلو مارين، الممثلان ستيفن فراي وثيو جيمس (مؤسسة بلو مارين)
سفراء بلو مارين، الممثلان ستيفن فراي وثيو جيمس (مؤسسة بلو مارين)

متابعة لرسالة الفيلم الوثائقي للسير ديفيد أتينبورو المحيطات وبالتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، الذي يختتم أعماله في نيس اليوم (13 يونيو)، حقق مقطع فيديو دعائي لمؤسسة بلو مارين الخيرية البريطانية، بطولة الغواص ثيو جيمس وستيفن فراي، نجاحًا كبيرًا. online.

In الخط السفلي جوامع (متباعدة، اللوتس الأبيض، السادة) يلعب دور أحد رواد المطاعم الراقية الذي يطلب طبق سمك يبدو مستدامًا من نادل متغطرس يجسده فراي.

كلا الممثلين هما سفيران للبحرية الزرقاء، والغرض من الفيلم القصير هو تذكير الجمهور بالتكاليف غير المرئية المترتبة على تناول البشر الطعام كما يحلو لهم. 

فيديو يوتيوب

قال جيمس بعد الانتهاء من التصوير: "باعتباري غواصًا متحمسًا، كنت مفتونًا بالمحيط منذ فترة طويلة وكنت مرعوبًا من التأثير الذي يحدثه البشر عليه".

بعد أن تعرّضتُ لكمية كبيرة من الصيد العرضي، أدركتُ مدى بشاعة وتدمير ممارسة الصيد بشباك الجر القاعية. كان الأمر مُقلقًا للغاية، لكنني كنتُ سعيدًا بممارسته إذا كان سيُسهم في إحداث تغيير حقيقي. 

الحظر في المملكة المتحدة، ولكن متى؟

تم إنتاج فيلم الحملة على أمل دفع الحظر العاجل المطلوب على صيد الأسماك بالشباك القاعية في ما يسمى بالمناطق البحرية المحمية (MPAs) في المملكة المتحدة، كما تقول منظمة بلو مارين.  

تقول المؤسسة: "لا يزال 90% من المحميات البحرية في المملكة المتحدة حاليًا عرضة للصيد بشباك الجر القاعي، أما بالنسبة للأسماك التي تُصطاد عشوائيًا في شباك سفن الجر، فإن ما يصل إلى 80% منها يُرمى أو يُدمر". "فلنضع حدًا لهذا الآن. انضموا إلينا في العمل".

تساقط الأسماك على جيمس (ستيفن فراي لم يظهر) (مؤسسة بلو مارين)
تساقط الأسماك على جيمس (مؤسسة بلو مارين)

في الواقع، في اليوم العالمي للمحيطات (8 يونيو/حزيران)، وهو اليوم الذي تم فيه عرض الفيلم، أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن نيتها حظر صيد الأسماك باستخدام شباك الجر القاعية في 41 منطقة محمية بحرية تغطي مساحة قدرها 30,000 ألف كيلومتر مربع من المياه الإنجليزية (1.5 مرة مساحة ويلز). 

أقرّت منظمة بلو مارين قائلةً: "هذه خطوةٌ هائلةٌ نحو وقف التدمير غير المبرر لمحمياتنا البحرية"، مؤكدةً في الوقت نفسه أن شيئًا لن يتغير حتى تُصبح المقترحات واقعًا ملموسًا ويُفرض حظرٌ عليها. وتطلب المنظمة من المؤيدين... شارك الفيديو على وسائل الإعلام الاجتماعية. 

ال مؤسسة بلو مارين وفيلم Atomized Studios الخط السفلي تم إخراج الفيلم بواسطة بن مالابي.

أيضا على ديفرنيت: فيلم لاذع من إنتاج أتينبورو يدين صيد الأسماك بشباك الجر في المناطق البحرية المحمية, الأمير ويليام "متفائل" بشأن مستقبل المحيطات, 5 طرق لتحسين الحفاظ على الحياة البحرية في جميع أنحاء بريطانيا, الحدائق الورقية: "ثلثا المناطق البحرية المحمية غير فعالة"

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@جاكتارين
#askmark أهلاً! كنت أتعلم عن التركيب الجانبي، وأجد صعوبة في إيجاد مثال واضح لكيفية تجهيز الدبابات. أعلم أنه سيتم شرحه في التدريب، لكنني أحتاج لمعرفة ما يجب شراؤه قبل بدء الدورة، فلا يوجد متجر جيد للتركيب الجانبي بالقرب مني.

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◀️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
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✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر.

أهلاً بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم الغوص تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار الغوص، من وجهات سفر غوص رائعة وتقييمات صادقة للمعدات إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة عن الغوص تحت الماء.

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كيف تقوم بتجهيز الأسطوانة الجانبية؟

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◀️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
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أهلاً بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم الغوص تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار الغوص، من وجهات سفر غوص رائعة وتقييمات صادقة للمعدات إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة عن الغوص تحت الماء.

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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