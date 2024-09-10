غواص محترف متهم بنحت الشعاب المرجانية مقابل المال

استمرت تداعيات نحت أسماء الأشخاص على الشعاب المرجانية في وجهة الغوص في بوهول بالفلبين، حيث أصبحت السلطات الآن مقتنعة بأن واحدًا أو أكثر من مرشدي الغوص المحليين ومشغلي القوارب كانوا يجمعون رسومًا إضافية من السياح لإنشاء كتابات الجرافيتي تحت الماء.

يُقال إن أحد مرشدي الغوص اعترف بتخريب الشعاب المرجانية. إن الإضرار بالشعاب المرجانية أمر غير قانوني بموجب قانون قانون مصايد الأسماك الفلبيني، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات جنائية إليه.

تم العثور على أسماء ما لا يقل عن 13 شخصًا محفورة على الشعاب المرجانية في موقع Estaca للغوص والغطس قبالة جزيرة Puntud (Virgin سابقًا) بالقرب من Panglao، عندما تم إجراء فحص في نهاية أغسطس بعد بلاغ من مرشد غوص PADI محلي.

الشعاب المرجانية المخربة بالقرب من جزيرة بونتود (دانيلو مينورياس)

وقد نشر سائح كوري صورة الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر مرشد يقوم بتخريب الشعاب المرجانية، وحاكم بوهول إيريكو أرسطو أومينتادو عرض مكافأة لمزيد من المعلومات، كما ورد في ديفرنت في الرابع من سبتمبر، تضاعفت قيمة المكافأة أربع مرات إلى 4 ألف بيزو (حوالي 200,000 جنيه إسترليني).

بدعم من المحافظ، أغلق عمدة بانجلاو إدجاردو "بوي" أركاي الموقع أمام الأنشطة السياحية اعتبارًا من أمس (9 سبتمبر) لمدة ستة أشهر على الأقل وربما أكثر من عام. ويقول إن الشعاب المرجانية في المنطقة، التي تشكل جزءًا من "مناظر بانجلاو البحرية المحمية" بموجب "نظام المناطق المحمية المتكاملة الوطنية الموسعة"، ستحتاج إلى بعض الوقت للتعافي.

ويقول أركاي أيضًا إنه في الخامس من سبتمبر/أيلول استجوب شخصيًا الدليل الذي لم يُذكر اسمه والذي شوهد في الفيديوبعد أن اعترف بكتابة اسم ضيفة على المرجان بناءً على طلبها، تم تحذيره من أنه قد يتم إعلانه شخص غير مرغوب فيه لدوره في "قتل السياحة".

وتقوم وزارة البيئة والموارد الطبيعية في الفلبين ومكتب البيئة والموارد الطبيعية في مقاطعة بوهول حاليًا بتقييم موقع الغوص. وقال أومينتادو إنه ينوي إنشاء فريق عمل يتمتع بصلاحيات الاعتقال لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.

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