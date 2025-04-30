CMAS تعاقب قائد غوص صيد الرمح

تم إلغاء وضع CMAS Divemaster لغواص فلبيني مستقل بعد القبض عليه أثناء صيد الأسماك بالرمح باستخدام معدات الغوص في 21 أبريل، مما يعني أنه لم يعد قادرًا على العمل كمحترف غوص تحت راية المنظمة.

أعلنت جمعية الغوص الفلبينية (CMAS) أن فيلمار مادرياجا لم يعد عضوًا فيها أو تابعًا لها بسبب ممارسته صيدًا بالرمح غير القانوني مرتديًا معدات الغوص الكاملة في موقع كاتدرائية روك. يقع موقع غوص كاتدرائية روك في مابيني، أنيلاو، بالقرب من مسقط رأس الغواص، باتانجاس.

أُلقي القبض على مادرياغا، الذي قيل إنه تلقى تحذيرات عديدة سابقًا بشأن سلوكه، أثناء خروجه من الموقع حوالي الساعة السابعة مساءً. صخور الكاتدرائية هي محمية بحرية مُعلنة، وهي نوع من المناطق البحرية المحمية التي يُقيد فيها القانون الأنشطة البشرية لحماية الموارد البحرية والتنوع البيولوجي.

العودة من الغوص في كاتدرائية روك (CMAS الفلبين)

فيلمار مادريجا

صيد الأسماك بالرمح قانوني في الفلبين، وعادةً ما يكون نشاط غوص حر، ولكن استخدام معدات الغوص لهذا الغرض قد يكون مقيدًا أو محظورًا في بعض المناطق، وخاصةً المحميات البحرية. كما يُحظر استخدام بنادق الرمح بدلًا من الرماح التقليدية في بعض المياه الفلبينية.

سيماس هي منظمة دولية جامعة عريقة لهيئات تدريب الغواصين والرياضات التنافسية تحت الماء. يبقى أن نرى ما إذا كانت العقوبة التي فرضتها على مادرياغا حالةً استثنائيةً أم جزءًا من حملةٍ مُنسَّقةٍ على صيد الأسماك بالرمح غير القانوني، والذي يُقال إنه ممارسةٌ شائعةٌ في المناطق المحمية المحلية.

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