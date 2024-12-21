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الصين تسبح ضد التيار لاحتجاز أكبر عدد من الحيتان القاتلة

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ما هي الدولة التي تضم أكبر عدد من الحيتان القاتلة في الأسر؟ لفترة طويلة كانت الولايات المتحدة هي الدولة التي تحظى بهذا الشرف المشكوك فيه، ولكن الآن تفوقت عليها الصين لأول مرة.

وفقا لتقرير جديد من قبل تحالف الحيتانيات الصيني ووفقا لمحققي CCA، فإن الصين تحتجز الآن 22 حوتًا قاتلًا في الأسر، معظمها معروضة للعامة بما وصفه CCA بـ "ضمانات رعاية ضئيلة".

وتقول منظمة CCA إنه مع تراجع شهية المجتمع الدولي لمشاهدة الحيتان والدلافين وهي تؤدي حركات بهلوانية في أحواض السمك، اتجهت الصين في الاتجاه المعاكس. وهذا يعني أنها أصبحت أيضاً الدولة الرائدة على مستوى العالم من حيث أعداد الدلافين ذات الأنف الزجاجي الأسيرة، والتي يبلغ عددها أكثر من 730، والحيتان البيضاء، والتي يبلغ عددها نحو 145.

وتقول مجموعة من هيئات رعاية الحيوان الدولية والصينية ومقرها واشنطن العاصمة: "إن صناعة المتنزهات الترفيهية البحرية الصينية المتوسعة تستمر في إدامة مشاكل الحفاظ على البيئة ورفاهيتها".

من بين الحيتان القاتلة الصينية البالغ عددها 22 حوتًا، تم استيراد 15 منها من بحر أوخوتسك الروسي، بينما وُلدت سبعة منها في الأسر. ولم يتم عرض معظم الحيوانات إلا في عام 2023، مع افتتاح منشأة في تشوهاى تسمى سفينة الفضاء تشيميلونج.

اعتبارًا من يوليو 2024، كان هناك 101 منشأة للحيتانيات الأسيرة تعمل في الصين، وهو ضعف عددها في عام 2015، مع 11 منشأة أخرى قيد الإنشاء. وتؤوي هذه المنشآت ما يقدر بنحو 1,307 من الحيتانيات تمثل 15 نوعًا. 

التوريد من اليابان

في الولايات المتحدة، يتم الاحتفاظ بـ 18 حوتًا قاتلًا في الأسر في ثلاث حدائق سي وورلد. حظرت روسيا صيد الحيتان القاتلة والبيلوجا الحية للترفيه في عام 2018، ومنذ ذلك الحين يُقال إن الصين اضطرت إلى التركيز بشكل متزايد على التربية والاستيراد من اليابان لتلبية الطلب.

"الصين هي هيه وتقول الدكتورة نعومي روز، كبيرة العلماء في علم أحياء الثدييات البحرية في جامعة هارفارد: "إن سوق الحيتانيات البرية التي يتم اصطيادها، والتي أضرت بسمعتها الدولية، أدت إلى زعزعة استقرار مجموعات الحيتان الحرة وأسفرت عن عدد غير معروف من وفيات الحيوانات". معهد رعاية الحيوان (AWI)، أحد الأعضاء المؤسسين لـ CCA. زارت الصين في بداية العام لمراقبة الحيتان القاتلة التي تعيش في المرافق هناك.

حيتان قاتلة تقدم عروضها في منتزه ترفيهي صيني (AWI)
حيتان قاتلة تقدم عروضها في منتزه ترفيهي صيني (AWI)

وتقول روز: "إن صناعة المتنزهات البحرية في الصين غير قادرة على تلبية الاحتياجات الجسدية والسلوكية المعقدة للحيتانيات. وهناك عدد متزايد من المرافق التي تقدم للزوار تجارب السباحة أو الغوص مع الحيتانيات، مما يعرض الجمهور للخطر - كما يتضح من العدد المتزايد من الإصابات المبلغ عنها - في حين تفشل في تقديم معلومات مفيدة عن الحفاظ على البيئة. 

"وعلاوة على ذلك، تعاني العديد من الحيوانات من سوء معاملة المدربين، كما هو موثق علنًا، ومن نقص الرعاية البيطرية المتخصصة."

التفاوت في السجلات

لا توجد معلومات متاحة للعامة عن حالة الحيتانيات الأسيرة في الصين، على الرغم من أن تقرير جمعية الحفاظ على المحيطات يشير إلى عدة وفيات، بما في ذلك وفاة اثنين من خنازير البحر عديمة الزعانف على نهر اليانغتسي المهددة بالانقراض. 

ويزعم التحالف أيضاً أن عدد الحيتانيات البرية المسجلة في قاعدة بيانات اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض والمستوردة إلى الصين يختلف عن سجلات التصدير من البلدان الأصلية، بما في ذلك اليابان، بما يزيد على 380 حوتاً. ويقول التحالف: "هذه منطقة تثير قلقاً بالغاً بالنسبة للحكومة والصناعة وتمثل انتهاكاً محتملاً لقواعد اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض".

ترغب CCA في أن تقوم الحكومة الصينية بإجراء تحقيقات مستقلة في بيانات استيراد اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض ورعاية الحيتانيات الأسيرة في الصين، وحظر أنشطة الاتصال الوثيق بين الزوار والحيوانات، وإعداد خطط للتخلص التدريجي من عرضها في المتنزهات الترفيهية البحرية.

إلى جانب AWI، تضم CCA مؤسسة Born Free Foundation، وصندوق الأنواع المهددة بالانقراض، وجمعية الحفاظ على الدلافين في هونج كونج، ووكالة التحقيق في الحياة، وMarine Connection، وWhale & Dolphin Conservation. أحدث أخبار التحالف منتزهات المحيط تقرير هي الطبعة الثالثة.

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رابط الشركة التابعة لـ Scuba.com:
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:20 سكوبا.كوم
02:20 ربط شريط الكاميرا
04:15 خط القوس
06:42 إزالة أحزمة الزعانف
08:19 انزلاق الرصاص
10:16 سحابات الظهر
12:56 طي القواعد
14:26 الرقبة الرطبة

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