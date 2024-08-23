تطلب BSAC من الغواصين إجراء التنظيف في سبتمبر

يشجع نادي Sub-Aqua البريطاني أعضائه، سواء كانوا غواصين أو سباحين، على المشاركة في مبادرته القادمة Great British Underwater Litter Pick.

تم تصميم هذا الحدث ليتزامن مع ويكمل حملة "Great British Beach Clean" التي تنظمها جمعية الحفاظ على البيئة البحرية منذ فترة طويلة، والتي تقام هذا العام في الفترة من 20 إلى 29 سبتمبر.

يمكن لأعضاء BSAC أن يروا بأم أعينهم كمية المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وغيرها من القمامة الموجودة في قاع البحر، وتأثيرها الضار على الحياة البحرية والنظم البيئية. ومع ذلك، يأمل النادي أن ينضم الغواصون ليس فقط إلى الأعمال العلاجية تحت الماء ولكن أيضًا إلى تنظيف الشاطئ.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 80% من القمامة البحرية تأتي من الأرض، وبالتالي فإن النظرية هي أن الحفاظ على نظافة الشواطئ يقلل من كمية القمامة التي يتم غسلها أو رميها في البحر.

نقل العلب والزجاجات (BSAC)

"يمكن للأعضاء المساعدة في عكس اتجاه التلوث البحري في كل مرة يغوصون فيها أو يتوجهون إلى الشاطئ"، كما يقول النادي، الذي يطلب ليس فقط من فروعه ومراكز الغوص والأعضاء الأفراد ولكن أيضًا من الغواصين من الوكالات الأخرى المشاركة في هذه العملية. اختيار القمامة البريطانية العظيمة تحت الماء.

أخبار جيدة بشأن الحقائب

يقوم متطوعو MCS بإجراء مسوحات حول نظافة الشاطئ على مدار العام، ولكن من المتوقع أن يشارك خلال عملية تنظيف الشاطئ آلاف الأشخاص، حيث يقومون بتسجيل القمامة التي يلتقطونها بحيث يمكن استخدام البيانات للمساعدة في الجهود المستقبلية.

في MCS حالة شواطئنا وفي تقرير عام 2023، كشفت هذه البيانات عن انخفاض ملحوظ في عدد الأكياس البلاستيكية المتداولة. يمثل الرقم 4,684 المسجل في جميع أنحاء المملكة المتحدة وجزر القنال انخفاضًا متوسطًا بنسبة 80٪ في الأعداد التي تم غسلها خلال العقد الماضي، حيث بدأت المتاجر في فرض رسوم عليها.

جمع القمامة تحت الماء (BSAC)

تقول ماري تيتلي، الرئيس التنفيذي لشركة BSAC، "إن جمع القمامة في كل غوص يمكن أن يحدث فرقًا حقيقيًا، سواء من خلال جمع القمامة في موقع غوص عادي، أو من خلال جهد النادي المركز خلال رحلة غوص أطول".

"من خلال التدريب الذي تقدمه جمعية الحفاظ على البيئة البحرية لمنظمي تنظيف الشاطئ، يمكن أن تشكل عمليات تنظيف الشاطئ أيضًا جزءًا من حدث اختيار القمامة تحت الماء، بحيث يمكن لجميع أعضاء النادي وعائلاتهم المشاركة.

"كلما زاد عدد أعضاء BSAC الذين شاركوا في عملية اختيار القمامة البريطانية العظيمة تحت الماء، كلما كان التأثير الإيجابي الذي يمكننا تحقيقه."

"نحن ممتنون حقًا للحصول على دعم BSAC في رفع مستوى الوعي بالقمامة البحرية،" قالت جوستين ميلارد، المديرة المساعدة للمشاركة في MCS. "يرى أعضاؤها الضرر الذي يمكن أن تلحقه القمامة في بحارنا بحياتنا البحرية الرائعة في المملكة المتحدة.

"نحن نشجع جميع أعضاء BSAC على المشاركة في عملية تنظيف الشاطئ معنا هذا الصيف لوقف غسل القمامة أو إعادتها إلى البحر."

للمشاركة أو تنظيم عملية جمع القمامة تحت الماء في الفترة ما بين 20 و29 سبتمبر موقع BSAC للحصول على إرشادات بشأن التخطيط والسلامة، و قم بزيارة موقع MCS لمعرفة المزيد عن تنظيف الشاطئ.

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