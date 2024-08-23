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تطلب BSAC من الغواصين إجراء التنظيف في سبتمبر

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غواص على معول القمامة تحت الماء (BSAC)
غواص على معول القمامة تحت الماء (BSAC)

يشجع نادي Sub-Aqua البريطاني أعضائه، سواء كانوا غواصين أو سباحين، على المشاركة في مبادرته القادمة Great British Underwater Litter Pick.

تم تصميم هذا الحدث ليتزامن مع ويكمل حملة "Great British Beach Clean" التي تنظمها جمعية الحفاظ على البيئة البحرية منذ فترة طويلة، والتي تقام هذا العام في الفترة من 20 إلى 29 سبتمبر.

يمكن لأعضاء BSAC أن يروا بأم أعينهم كمية المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وغيرها من القمامة الموجودة في قاع البحر، وتأثيرها الضار على الحياة البحرية والنظم البيئية. ومع ذلك، يأمل النادي أن ينضم الغواصون ليس فقط إلى الأعمال العلاجية تحت الماء ولكن أيضًا إلى تنظيف الشاطئ.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 80% من القمامة البحرية تأتي من الأرض، وبالتالي فإن النظرية هي أن الحفاظ على نظافة الشواطئ يقلل من كمية القمامة التي يتم غسلها أو رميها في البحر. 

يُطلب من الغواصين الحصول على التنظيف في شهر سبتمبر (BSAC)
نقل العلب والزجاجات (BSAC)

"يمكن للأعضاء المساعدة في عكس اتجاه التلوث البحري في كل مرة يغوصون فيها أو يتوجهون إلى الشاطئ"، كما يقول النادي، الذي يطلب ليس فقط من فروعه ومراكز الغوص والأعضاء الأفراد ولكن أيضًا من الغواصين من الوكالات الأخرى المشاركة في هذه العملية. اختيار القمامة البريطانية العظيمة تحت الماء.

أخبار جيدة بشأن الحقائب

يقوم متطوعو MCS بإجراء مسوحات حول نظافة الشاطئ على مدار العام، ولكن من المتوقع أن يشارك خلال عملية تنظيف الشاطئ آلاف الأشخاص، حيث يقومون بتسجيل القمامة التي يلتقطونها بحيث يمكن استخدام البيانات للمساعدة في الجهود المستقبلية.

في MCS حالة شواطئنا وفي تقرير عام 2023، كشفت هذه البيانات عن انخفاض ملحوظ في عدد الأكياس البلاستيكية المتداولة. يمثل الرقم 4,684 المسجل في جميع أنحاء المملكة المتحدة وجزر القنال انخفاضًا متوسطًا بنسبة 80٪ في الأعداد التي تم غسلها خلال العقد الماضي، حيث بدأت المتاجر في فرض رسوم عليها.

جمع القمامة تحت الماء (BSAC)
جمع القمامة تحت الماء (BSAC)

تقول ماري تيتلي، الرئيس التنفيذي لشركة BSAC، "إن جمع القمامة في كل غوص يمكن أن يحدث فرقًا حقيقيًا، سواء من خلال جمع القمامة في موقع غوص عادي، أو من خلال جهد النادي المركز خلال رحلة غوص أطول". 

"من خلال التدريب الذي تقدمه جمعية الحفاظ على البيئة البحرية لمنظمي تنظيف الشاطئ، يمكن أن تشكل عمليات تنظيف الشاطئ أيضًا جزءًا من حدث اختيار القمامة تحت الماء، بحيث يمكن لجميع أعضاء النادي وعائلاتهم المشاركة.

"كلما زاد عدد أعضاء BSAC الذين شاركوا في عملية اختيار القمامة البريطانية العظيمة تحت الماء، كلما كان التأثير الإيجابي الذي يمكننا تحقيقه."

"نحن ممتنون حقًا للحصول على دعم BSAC في رفع مستوى الوعي بالقمامة البحرية،" قالت جوستين ميلارد، المديرة المساعدة للمشاركة في MCS. "يرى أعضاؤها الضرر الذي يمكن أن تلحقه القمامة في بحارنا بحياتنا البحرية الرائعة في المملكة المتحدة. 

"نحن نشجع جميع أعضاء BSAC على المشاركة في عملية تنظيف الشاطئ معنا هذا الصيف لوقف غسل القمامة أو إعادتها إلى البحر."

للمشاركة أو تنظيم عملية جمع القمامة تحت الماء في الفترة ما بين 20 و29 سبتمبر موقع BSAC للحصول على إرشادات بشأن التخطيط والسلامة، و قم بزيارة موقع MCS لمعرفة المزيد عن تنظيف الشاطئ.

أيضا على ديفرنيت: شواطئ المملكة المتحدة أقذر من أي وقت مضى, يتحول مد الأكياس البلاستيكية إلى شواطئ المملكة المتحدة, BSAC في السبعين من عمرها: إلى أين من هنا؟, مسح الأعشاب البحرية العظيم يفاجئ المنظمين

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
هذا الأسبوع في البودكاست، أمر قاض فيدرالي أمريكي بدفع التعويضات الأولى عن النفقات المتكبدة في وفاة 34 شخصًا لقوا حتفهم عندما اشتعلت النيران في سفينة الغوص Conception في كاليفورنيا في عام 2019 - على الرغم من ما إذا كان قائدها جيري بويلان في موقف لدفع الفاتورة لا يزال غير واضح. يمكن نشر حمالات للشعاب المرجانية الصغيرة، المصممة لإحباط الحيوانات المفترسة المسننة، مثل الأسماك الببغائية، كجزء من حملة لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية التي تعرضت لأحداث اضطرابات، مثل ابيضاض المرجان. تم إغلاق متحف الغوص في جوسبورت خلال عام 2024 لترميم "المبنى الرطب المحمي من الدرجة الثانية*" ولكن لديه خطط طموحة لإعادة فتحه اعتبارًا من يونيو المقبل، بشكل أكثر جفافًا ومع معارض جديدة. https://www.scubadivermag.com/still-free-conception-captain-ordered-to-pay-up/ https://divernet.com/scuba-news/conservation/drying-out-diving-museum-needs- support/ https://www.bbc.co.uk/news/articles/cz07721y33xo https://www.bbc.co.uk/news/articles/c6p2rk2gkx4o https://www.scubadivermag.com/anti-parrot- cradles-a-coral-game-changer/ https://www.youtube.com/watch?v=0SYlATuvJcg https://fourthelement.com/product/tech-fin/ كن من المعجبين: https://www.scubadivermag .com/join مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------- -------------------------------------------------- ----- مواقعنا الإلكترونية: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، موقع مراجعات معدات الغوص: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، موقع تقارير السفر: https://www.godivingshow.com ➡️ موقع عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ------- -------------------------------------------------- -------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https:// twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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https://divernet.com/scuba-news/conservation/drying-out-diving-museum-needs-support/
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cz07721y33xo
https://www.bbc.co.uk/news/articles/c6p2rk2gkx4o
https://www.scubadivermag.com/anti-parrot-cradles-a-coral-game-changer/

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
00:52 سكوبا.كوم
02:09 العناية بالقدمين قبل الغوص
08:20 العناية بالقدمين بعد الغوص

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العناية بالقدم أثناء الغوص #الغوص #كيفية

كيف يمكنك توجيه خرطوم Drysuit الخاص بك؟ #askmarkanything @denisb8426 #askmark مرحبًا مارك، لقد قمت مؤخرًا بأول غطس لي ببدلة جافة. على الشاطئ أجريت بعض المناقشات حول توجيه خرطوم النفخ للبدلة الجافة. أخبرني زملائي الأكثر خبرة أن أضعه على حزامي... لذلك فقط من المرحلة الأولى...تحت الذراع....إلى البدلة الجافة. لقد رأيت العديد من مقاطع الفيديو حيث يضعها الناس تحت الحزام... هل لديك أسباب للقيام بهذا أو ذاك؟ تحياتي من ألمانيا. الأمعاء لوفت! Denis #scuba #scubadiving #scubadiver الروابط كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------- -------------------------------------------------- ------------------------ مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، معدات الغوص موقع التعليقات: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، موقع تقارير السفر: https://www.godivingshow.com ➡️ موقع عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة: https:/ /www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية -------------------------------------- --------------------------------------------- تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها ولا ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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@دينيسب8426
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روابط

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كيف يمكنك توجيه خرطوم Drysuit الخاص بك؟ @denisb8426 #askmark

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