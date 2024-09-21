تعزيز كبير لمقاومة الحرارة من الشعاب المرجانية الفائقة من Secore

الشعاب المرجانية الصغيرة التي تم تربيتها بشكل مصطنع باستخدام شكل من أشكال المختبر أظهرت الشعاب المرجانية المشتقة من الإخصاب، على عكس الاستنساخ من أجزاء من الشعاب المرجانية الموجودة، مقاومة أكبر بكثير للتبييض خلال موجة الحر القاتلة التي ضربت منطقة البحر الكاريبي في عام 2023، وفقًا لدراسة جديدة تمت مراجعتها من قبل الأقران من هيئة الحفاظ على البيئة Secore International ومقرها فلوريدا.

وتقول شركة سيكور إن تقريرها يمثل أول دليل علمي على أن الشعاب المرجانية المستعادة باستخدام طرق التكاثر الطبيعية أثبتت أنها أكثر مقاومة للحرارة من الشعاب المرجانية التي انتشرت من شظايا عندما تعرضت لدرجات حرارة مياه البحر أعلى بكثير من عتبات التبييض.

مرجان سليم أثناء عملية التبييض على الشعاب المرجانية (راؤول تيكالكو رينتيريا / سيكور إنترناشيونال)

على مدى السنوات الخمس الماضية، كانت شركة Secore تدير برنامجًا طموحًا لتربية المرجان في المختبرات كوسيلة لاستعادة الشعاب المرجانية، وهو نهج يتضمن السلامه اولا شبكة من الشركاء في مختلف أنحاء منطقة البحر الكاريبي، ويأمل أن تمتد قريبًا إلى ما هو أبعد من ذلك.

"لقد كان كل هذا الجهد يستحق العناء"، هكذا ذكرت الآن. "خلال موجة الحر المدمرة في منطقة البحر الكاريبي في عام 2023، ظلت الشعاب المرجانية الصغيرة التي تكاثرت على الشعاب المرجانية بصحة جيدة، في حين ابيض معظم الشعاب المرجانية البرية المتبقية ومات العديد منها في أعقاب ذلك".

الأسلوب

يقول سيكور إن الطريقة المعتادة لإكثار الشعاب المرجانية صناعياً كانت تتمثل في كسر جزء من مستعمرة المصدر من أجل تنمية مستعمرة جديدة كنسخة طبق الأصل منها. وكانت الشظايا المرجانية الصغيرة تُزرع في مشاتل ثم تُزرع في الشعاب المرجانية يدوياً.

تفريخ المرجان (بول سيلفاجيو / سيكور إنترناشيونال)

إن أسلوب زراعة المرجان الذي يتم تنفيذه الآن لا يقوم على إنتاج استنساخات، بل يتضمن جمع بيض المرجان من المرجان البري، وتخصيب البويضات والحيوانات المنوية في المختبر ــ أو حتى على متن قارب أو شاطئ ــ لإنتاج ملايين الأجنة.

تنمو يرقات المرجان النامية في أحواض المحيط وتستقر على ركائز خاصة ليتم زرعها على الشعاب المرجانية بمجرد وصولها إلى حجم معين.

في كل مرة يتكاثر فيها السكان، يتلقى النسل الجديد مجموعات مختلطة جديدة من الجينات من خلال إعادة التركيب - مما يجعلهم متميزين عن مستعمراتهم الأصلية وبالتالي تمكين التكيف.

ويقول سيكور إن المرجان الصغير الناتج عن التكاثر فقط يظهر مقاومة أعلى للتبييض مقارنة بمستعمرات وأجزاء المرجان البالغة.

وعلى الرغم من أن النسل الطبيعي قد يؤدي أداءً مماثلاً تحت درجات الحرارة المرتفعة، فإن الفشل العام في تجنيد الأنواع التي تبني الشعاب المرجانية في منطقة البحر الكاريبي يعني أن عدد النسل الطبيعي الذي يحدث بعد الآن قليل.

حدث الخورن السليم (بول سيلفاجيو / سيكور إنترناشيونال)

الفجر الأول

كان فريق Secore في رحلة مراقبة روتينية في المكسيك أول من لاحظ أن الشعاب المرجانية المزروعة خارج الشعاب المرجانية تبدو صحية تمامًا، وقام نظراؤهم في كوراساو بملاحظة مماثلة مع نوع مختلف بعد فترة وجيزة.

وتقول الدكتورة مارغريت ميلر، مديرة الأبحاث في شركة سيكور: "لقد جمع علماؤنا في كوراساو والمكسيك، بالتعاون مع شريكنا مختبر كوراليوم، بيانات عن الحالة الصحية للعديد من الأنواع ومجموعات الشعاب المرجانية التي تم زراعتها في الخارج. ثم اتصلنا بشركائنا في جميع أنحاء شبكة استعادة الكاريبي لمعرفة مدى انتشار هذا النمط واتساقه.

"وقد قدم هذا تأكيداً على أن المجندين المساعدين لستة أنواع من الشعاب المرجانية في 15 موقعاً فردياً للشعاب المرجانية في خمس دول في جميع أنحاء حوض البحر الكاريبي أظهروا نفس النمط: حيث أن الشعاب المرجانية الصغيرة التي تم تربيتها من أجل الترميم أكثر مقاومة للتبييض تحت مستويات شديدة من الإجهاد الحراري من الشعاب المرجانية السائدة على الشعاب المرجانية."

ويقول الدكتور ميلر: "لقد عملت على تربية الشعاب المرجانية في منطقة البحر الكاريبي على مدى السنوات الثلاثين الماضية، وفي الوقت نفسه شهدت خسارة هائلة للشعاب المرجانية - بسبب الأمراض والأعاصير وموجات الحر - وتفكك المجتمعات التي تعتمد عليها".

"إن هذه النتائج توفر الكثير من التشجيع والتأكيد على أن الترميم باستخدام الشعاب المرجانية المجندة بمساعدة يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في تنظيم استمرار الشعاب المرجانية في مستقبلنا الأكثر دفئًا. ومع ذلك، فإن تأمين مستقبل الشعاب المرجانية حقًا يعتمد تمامًا على نجاح البشرية في السيطرة على ظاهرة الانحباس الحراري العالمي."

الشعاب المرجانية المبيضة من قرون الأيائل (ساندرا ميندوزا كيروز / سيكور إنترناشيونال)

الشعاب المرجانية الصحية (بول سيلفاجيو / سيكور الدولية)

الاستثمار يؤتي ثماره

يقول الدكتور ديرك بيترسون، مؤسس شركة سيكور ومديرها التنفيذي: "لقد أتت استثماراتنا على مدى السنوات الخمس الماضية لبناء شبكة كبيرة لاستعادة الشعاب المرجانية في منطقة البحر الكاريبي بثمارها".

"إن هذه الشبكة لا تنتج وتزرع عشرات الآلاف من الشعاب المرجانية كل عام فحسب، بل يمكنها أيضًا تقييم كيفية استجابة هذه الشعاب المرجانية لموجة الحر غير المسبوقة هذه على الفور. وتتمثل أولويتنا الآن في توسيع نطاق الجهود إلى مستوى النظام البيئي."

إن استعادة الشعاب المرجانية وحدها لن تعالج الشعاب المرجانية على المدى الطويل - ولكنها يمكن أن توفر الوقت اللازم بشكل عاجل لدعم مجموعات الشعاب المرجانية للبقاء على قيد الحياة حتى القرن المقبل، كما يقول سيكوروتتطلع الشركة الآن إلى توسيع أنشطتها إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وتخطط لتشكيل فريق في موريشيوس قبل نهاية عام 2024 لإنشاء قاعدة في المحيط الهندي.

وتغطي الدراسة العمل الذي تم تنفيذه قبالة سواحل المكسيك وجمهورية الدومينيكان وجزر فيرجن الأمريكية وبونير وكوراساو. يتم نشر في مجلة بلوزون.

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