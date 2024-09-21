أكبر مورد على الإنترنت للغواصين
أكبر مورد على الإنترنت للغواصين
بحث
أغلق مربع البحث هذا.

تعزيز كبير لمقاومة الحرارة من الشعاب المرجانية الفائقة من Secore

اتبع Divernet على أخبار جوجل
إشترك في رسائلنا الإخبارية الأسبوعية
زراعة الشعاب المرجانية (بول سيلفاجيو / سيكور إنترناشيونال)
زراعة الشعاب المرجانية (بول سيلفاجيو / سيكور إنترناشيونال)

الشعاب المرجانية الصغيرة التي تم تربيتها بشكل مصطنع باستخدام شكل من أشكال المختبر أظهرت الشعاب المرجانية المشتقة من الإخصاب، على عكس الاستنساخ من أجزاء من الشعاب المرجانية الموجودة، مقاومة أكبر بكثير للتبييض خلال موجة الحر القاتلة التي ضربت منطقة البحر الكاريبي في عام 2023، وفقًا لدراسة جديدة تمت مراجعتها من قبل الأقران من هيئة الحفاظ على البيئة Secore International ومقرها فلوريدا. 

وتقول شركة سيكور إن تقريرها يمثل أول دليل علمي على أن الشعاب المرجانية المستعادة باستخدام طرق التكاثر الطبيعية أثبتت أنها أكثر مقاومة للحرارة من الشعاب المرجانية التي انتشرت من شظايا عندما تعرضت لدرجات حرارة مياه البحر أعلى بكثير من عتبات التبييض.

الشعاب المرجانية (راؤول تيكالكو رينتيريا / سيكور الدولية)
مرجان سليم أثناء عملية التبييض على الشعاب المرجانية (راؤول تيكالكو رينتيريا / سيكور إنترناشيونال)

على مدى السنوات الخمس الماضية، كانت شركة Secore تدير برنامجًا طموحًا لتربية المرجان في المختبرات كوسيلة لاستعادة الشعاب المرجانية، وهو نهج يتضمن السلامه اولا شبكة من الشركاء في مختلف أنحاء منطقة البحر الكاريبي، ويأمل أن تمتد قريبًا إلى ما هو أبعد من ذلك. 

"لقد كان كل هذا الجهد يستحق العناء"، هكذا ذكرت الآن. "خلال موجة الحر المدمرة في منطقة البحر الكاريبي في عام 2023، ظلت الشعاب المرجانية الصغيرة التي تكاثرت على الشعاب المرجانية بصحة جيدة، في حين ابيض معظم الشعاب المرجانية البرية المتبقية ومات العديد منها في أعقاب ذلك".

جدول المحتويات

الأسلوب

يقول سيكور إن الطريقة المعتادة لإكثار الشعاب المرجانية صناعياً كانت تتمثل في كسر جزء من مستعمرة المصدر من أجل تنمية مستعمرة جديدة كنسخة طبق الأصل منها. وكانت الشظايا المرجانية الصغيرة تُزرع في مشاتل ثم تُزرع في الشعاب المرجانية يدوياً.

تفريخ المرجان (بول سيلفاجيو / سيكور إنترناشيونال)
تفريخ المرجان (بول سيلفاجيو / سيكور إنترناشيونال)

إن أسلوب زراعة المرجان الذي يتم تنفيذه الآن لا يقوم على إنتاج استنساخات، بل يتضمن جمع بيض المرجان من المرجان البري، وتخصيب البويضات والحيوانات المنوية في المختبر ــ أو حتى على متن قارب أو شاطئ ــ لإنتاج ملايين الأجنة. 

تنمو يرقات المرجان النامية في أحواض المحيط وتستقر على ركائز خاصة ليتم زرعها على الشعاب المرجانية بمجرد وصولها إلى حجم معين. 

في كل مرة يتكاثر فيها السكان، يتلقى النسل الجديد مجموعات مختلطة جديدة من الجينات من خلال إعادة التركيب - مما يجعلهم متميزين عن مستعمراتهم الأصلية وبالتالي تمكين التكيف. 

ويقول سيكور إن المرجان الصغير الناتج عن التكاثر فقط يظهر مقاومة أعلى للتبييض مقارنة بمستعمرات وأجزاء المرجان البالغة.

وعلى الرغم من أن النسل الطبيعي قد يؤدي أداءً مماثلاً تحت درجات الحرارة المرتفعة، فإن الفشل العام في تجنيد الأنواع التي تبني الشعاب المرجانية في منطقة البحر الكاريبي يعني أن عدد النسل الطبيعي الذي يحدث بعد الآن قليل. 

حدث الخورن السليم (بول سيلفاجيو / سيكور إنترناشيونال)
حدث الخورن السليم (بول سيلفاجيو / سيكور إنترناشيونال)

الفجر الأول

كان فريق Secore في رحلة مراقبة روتينية في المكسيك أول من لاحظ أن الشعاب المرجانية المزروعة خارج الشعاب المرجانية تبدو صحية تمامًا، وقام نظراؤهم في كوراساو بملاحظة مماثلة مع نوع مختلف بعد فترة وجيزة.

وتقول الدكتورة مارغريت ميلر، مديرة الأبحاث في شركة سيكور: "لقد جمع علماؤنا في كوراساو والمكسيك، بالتعاون مع شريكنا مختبر كوراليوم، بيانات عن الحالة الصحية للعديد من الأنواع ومجموعات الشعاب المرجانية التي تم زراعتها في الخارج. ثم اتصلنا بشركائنا في جميع أنحاء شبكة استعادة الكاريبي لمعرفة مدى انتشار هذا النمط واتساقه. 

"وقد قدم هذا تأكيداً على أن المجندين المساعدين لستة أنواع من الشعاب المرجانية في 15 موقعاً فردياً للشعاب المرجانية في خمس دول في جميع أنحاء حوض البحر الكاريبي أظهروا نفس النمط: حيث أن الشعاب المرجانية الصغيرة التي تم تربيتها من أجل الترميم أكثر مقاومة للتبييض تحت مستويات شديدة من الإجهاد الحراري من الشعاب المرجانية السائدة على الشعاب المرجانية."

ويقول الدكتور ميلر: "لقد عملت على تربية الشعاب المرجانية في منطقة البحر الكاريبي على مدى السنوات الثلاثين الماضية، وفي الوقت نفسه شهدت خسارة هائلة للشعاب المرجانية - بسبب الأمراض والأعاصير وموجات الحر - وتفكك المجتمعات التي تعتمد عليها". 

"إن هذه النتائج توفر الكثير من التشجيع والتأكيد على أن الترميم باستخدام الشعاب المرجانية المجندة بمساعدة يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في تنظيم استمرار الشعاب المرجانية في مستقبلنا الأكثر دفئًا. ومع ذلك، فإن تأمين مستقبل الشعاب المرجانية حقًا يعتمد تمامًا على نجاح البشرية في السيطرة على ظاهرة الانحباس الحراري العالمي."

الشعاب المرجانية المبيضة من قرون الأيائل (ساندرا ميندوزا كيروز / سيكور إنترناشيونال)
الشعاب المرجانية المبيضة من قرون الأيائل (ساندرا ميندوزا كيروز / سيكور إنترناشيونال)
الشعاب المرجانية الصحية (بول سيلفاجيو / سيكور الدولية)
الشعاب المرجانية الصحية (بول سيلفاجيو / سيكور الدولية)

الاستثمار يؤتي ثماره

يقول الدكتور ديرك بيترسون، مؤسس شركة سيكور ومديرها التنفيذي: "لقد أتت استثماراتنا على مدى السنوات الخمس الماضية لبناء شبكة كبيرة لاستعادة الشعاب المرجانية في منطقة البحر الكاريبي بثمارها". 

"إن هذه الشبكة لا تنتج وتزرع عشرات الآلاف من الشعاب المرجانية كل عام فحسب، بل يمكنها أيضًا تقييم كيفية استجابة هذه الشعاب المرجانية لموجة الحر غير المسبوقة هذه على الفور. وتتمثل أولويتنا الآن في توسيع نطاق الجهود إلى مستوى النظام البيئي."

إن استعادة الشعاب المرجانية وحدها لن تعالج الشعاب المرجانية على المدى الطويل - ولكنها يمكن أن توفر الوقت اللازم بشكل عاجل لدعم مجموعات الشعاب المرجانية للبقاء على قيد الحياة حتى القرن المقبل، كما يقول سيكوروتتطلع الشركة الآن إلى توسيع أنشطتها إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وتخطط لتشكيل فريق في موريشيوس قبل نهاية عام 2024 لإنشاء قاعدة في المحيط الهندي.

وتغطي الدراسة العمل الذي تم تنفيذه قبالة سواحل المكسيك وجمهورية الدومينيكان وجزر فيرجن الأمريكية وبونير وكوراساو. يتم نشر في مجلة بلوزون.

أيضا على ديفرنيت: انهيار الشعاب المرجانية: هل يمكن إنقاذ شعابنا المرجانية؟, مزارعو المرجان يعيدون تشكيل المستقبل, ما الذي سيحتاجه المرجان للبقاء على قيد الحياة؟, 10 طرق تساعد بها التكنولوجيا في إنقاذ المرجان

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
@adefrutos63 #askmark كيف تتعامل مع الغطسات اللاحقة عندما تكون غطستك الأخيرة مرهقة للغاية بسبب نقص الهواء؟ #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا روابط كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل.

@adefrutos63
#askmark كيف تتعامل مع الغطسات اللاحقة عندما تكون غطستك الأخيرة مرهقة للغاية بسبب نقص الهواء؟
#الغوص #الغوص #الغوص
روابط

كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join
مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS42ODgwQ0RBNTY1OTRERDQy

العودة إلى الماء بعد غوصة سيئة؟ #اسأل_مارك #غوص

رابط موقع Scuba.com: https://www.scubadivermag.com/affiliate/9vpz انضم إلى معجبينا: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستجرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل. 00:00 المقدمة 01:19 Scuba.com 02:13 فك الصندوق 03:51 المواصفات 09:40 المراجعة

رابط موقع Scuba.com:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/9vpz


كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join
مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:19 سكوبا.كوم
02:13 العرض على العلبة
03:51 المواصفات
09:40 مراجعة

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RjgyNkZCNjkwMkZDMzcz

مراجعة مصباح OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical Torch #Unboxing #Review

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا على الإنترنت الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ المعرض الوحيد للغوص في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني على الغوص. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join
مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FRUEzOUYxQTE4OEIyMTI3

تم دفع أجر للمرشدين في Graffiti Coral #غوص #أخبار #بودكاست

حمل أكثر... اشتراك

لنبقى على تواصل!

احصل على تقرير أسبوعي عن جميع أخبار ومقالات Divernet قناع سكوبا
نحن لا بريد عشوائي! اقرأ ⁩سياسة الخصوصية⁧⁩ للمزيد من المعلومات.

اشتراك
إخطار
ضيف

0 التعليقات
معظم صوت
الأحدث أقدم
التقيمات المضمنة
عرض جميع التعليقات
أحدث التعليقات
ليز جونز: سفينة SS United States ستصبح أكبر حاجز مرجاني اصطناعي في العالم
جيفري برايان: سفينة SS United States ستصبح أكبر حاجز مرجاني اصطناعي في العالم
lesleybrooke2005@yahoo.co.uk: تمثال لنهر كينت – رسم الغواص في غرينادا قريبًا
بيري باباكوستاس: سفينة SS United States ستصبح أكبر حاجز مرجاني اصطناعي في العالم
بسكويت: سفينة SS United States ستصبح أكبر حاجز مرجاني اصطناعي في العالم
أخبار حديثة
أدت معلومات جزر فارو إلى اعتقال "الشوكة في خاصرة" واتسون أدت معلومات جزر فارو إلى اعتقال "الشوكة في خاصرة" واتسون
وفاة امرأة بلدغة سمكة قرش قبالة سواحل الصحراء الغربية وفاة امرأة بلدغة سمكة قرش قبالة سواحل الصحراء الغربية
ظهور سمكة المولا مولا في البحر الأحمر يثير ضجة إعلامية محلية ظهور سمكة المولا مولا في البحر الأحمر يثير ضجة إعلامية محلية
"اكتشاف غير عادي": مسح مزرعة الرياح يكشف عن حطام سفينة من الحرب العالمية الأولى "اكتشاف غير عادي": مسح مزرعة الرياح يكشف عن حطام سفينة من الحرب العالمية الأولى
تمثال لنهر كينت – رسم الغواص في غرينادا قريبًا تمثال لنهر كينت – رسم الغواص في غرينادا قريبًا
تعليق عمل مستشار في مجال الماريجوانا بعد وفاة غواص في مالطا تعليق عمل مستشار في مجال الماريجوانا بعد وفاة غواص في مالطا

اتصل بنا

فيسبوك اكس تويتر إنستغرام يوتيوب

الصور غير المنسوبة على هذا الموقع هي حقوق الطبع والنشر للمصور.
اتصل بمجلة DIVER للتفاصيل.

Copyright 2024  رورك ميديا ​​المحدودة. كل الحقوق محفوظة.

0
أحب أفكارك ، يرجى التعليق.x