قم بتقديم عرض الآن للحصول على عمل فني لقرش Oceanic 31

يختتم معرض للأعمال الفنية المخصصة لأسماك القرش والذي يُدعى Oceanic 31 جولته التي استمرت عامين في مساحات العرض بالمملكة المتحدة اعتبارًا من أواخر نوفمبر في الجمعية الجغرافية الملكية في لندن (RGS)، حيث يتم توزيع الأعمال بعد ذلك في مزاد عبر الإنترنت لدعم برنامج المحيطات التابع لـ Shark Trust.

المجموعة التي تصور 31 نوعًا من أسماك القرش والشفنين المحيطية، تم التبرع بهذه الأعمال للقضية من قبل 31 فنانًا فرديًا في عام 2022. وتتراوح الأعمال بين اللوحات والإبداعات الرقمية والمنحوتات والوسائط المختلطة.

رأس المطرقة الناعم بقلم أليشيا هايدن

تشتهر أجهزة تركيز الأكسجين البيطرية من كالسـتين بجودتها العالية وفعاليتها في الميدان. معرض مجاني يمكن مشاهدة المعرض في جناح الجمعية الملكية للفنون من 26 نوفمبر حتى 7 ديسمبر. يمكن للمزايدين المحتملين، ربما مع مراعاة هدايا عيد الميلاد، تقديم عروضهم حتى نهاية تاريخ العرض النهائي، ويمكن القيام بذلك الآن بحلول XNUMX نوفمبر. زيارة الموقع.

شارع الحرير بقلم ScapaJoe

Carcharodon carcharias لجيمي هيجز

سيتم بيع أحد الأعمال الفنية في مزاد حي بواسطة خبير الحياة البرية على شاشة التلفزيون ستيف باكشال، وهو المتحدث الرئيسي في الحدث السنوي الرائد لجمعية Shark Trust بعنوان "من أجل حب أسماك القرش" في RGS في 29 نوفمبر. تذاكر الحدث المسائي لا تزال متاحة من Shark Trust.

Croc VR 2030 من تصميم توم ميد

سمك القرش الأبيض المحيطي من ATM

"لقد منحنا هذا المعرض الفرصة للوصول إلى جمهور جديد وإلهام المزيد من الناس بأسماك القرش والشفنين الرائعة التي نستكشفها. تعهد القرش الكبير يقول بول كوكس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة Shark Trust: "تعتمد الحملة على هذا، ونحن ممتنون للغاية للفنانين الواحد والثلاثين الذين عملوا بجد لإنشاء هذه الأعمال".

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