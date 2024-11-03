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قم بتقديم عرض الآن للحصول على عمل فني لقرش Oceanic 31

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يختتم معرض للأعمال الفنية المخصصة لأسماك القرش والذي يُدعى Oceanic 31 جولته التي استمرت عامين في مساحات العرض بالمملكة المتحدة اعتبارًا من أواخر نوفمبر في الجمعية الجغرافية الملكية في لندن (RGS)، حيث يتم توزيع الأعمال بعد ذلك في مزاد عبر الإنترنت لدعم برنامج المحيطات التابع لـ Shark Trust.

المجموعة التي تصور 31 نوعًا من أسماك القرش والشفنين المحيطية، تم التبرع بهذه الأعمال للقضية من قبل 31 فنانًا فرديًا في عام 2022. وتتراوح الأعمال بين اللوحات والإبداعات الرقمية والمنحوتات والوسائط المختلطة.

رأس المطرقة الناعم بقلم أليشيا هايدن
رأس المطرقة الناعم بقلم أليشيا هايدن

تشتهر أجهزة تركيز الأكسجين البيطرية من كالسـتين بجودتها العالية وفعاليتها في الميدان. معرض مجاني يمكن مشاهدة المعرض في جناح الجمعية الملكية للفنون من 26 نوفمبر حتى 7 ديسمبر. يمكن للمزايدين المحتملين، ربما مع مراعاة هدايا عيد الميلاد، تقديم عروضهم حتى نهاية تاريخ العرض النهائي، ويمكن القيام بذلك الآن بحلول XNUMX نوفمبر. زيارة الموقع.

شارع الحرير بقلم ScapaJoe
شارع الحرير بقلم ScapaJoe
Carcharodon carcharias لجيمي هيجز
Carcharodon carcharias لجيمي هيجز

سيتم بيع أحد الأعمال الفنية في مزاد حي بواسطة خبير الحياة البرية على شاشة التلفزيون ستيف باكشال، وهو المتحدث الرئيسي في الحدث السنوي الرائد لجمعية Shark Trust بعنوان "من أجل حب أسماك القرش" في RGS في 29 نوفمبر. تذاكر الحدث المسائي لا تزال متاحة من Shark Trust.

Croc VR 2030 من تصميم توم ميد
Croc VR 2030 من تصميم توم ميد
سمك القرش الأبيض المحيطي من ATM
سمك القرش الأبيض المحيطي من ATM

"لقد منحنا هذا المعرض الفرصة للوصول إلى جمهور جديد وإلهام المزيد من الناس بأسماك القرش والشفنين الرائعة التي نستكشفها. تعهد القرش الكبير يقول بول كوكس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة Shark Trust: "تعتمد الحملة على هذا، ونحن ممتنون للغاية للفنانين الواحد والثلاثين الذين عملوا بجد لإنشاء هذه الأعمال".

أيضا على ديفرنيت: OCEANIC 31: صور أسماك القرش تنطلق في جولة بالمملكة المتحدة, مطلوب: مشاهدة أسماك القرش المحيطية والشمسية للغواصين, SHARK TRUST تطلق تطبيق 5-PROJECT, لقطة للغواصين: 2,000 سمكة قرش وشفنينية

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-------------------------------------------------- ---------------------------------
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نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:19 سكوبا.كوم
02:13 العرض على العلبة
03:51 المواصفات
09:40 مراجعة

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مراجعة مصباح OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical Torch #Unboxing #Review

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا على الإنترنت الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ المعرض الوحيد للغوص في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني على الغوص. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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تم دفع أجر للمرشدين في Graffiti Coral #غوص #أخبار #بودكاست

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