تم رصد سمكة قرش ملاك قبالة سواحل غرب ويلز

التُقطت صورة نادرة لقرش ملاك بواسطة كاميرا تحت الماء في خليج كارديجان، تابعة لصندوق الحياة البرية في جنوب وغرب ويلز (WTSWW). وهذه أول مشاهدة من نوعها منذ أربع سنوات.

أسماك قرش الملاك مُهددة بالانقراض بشدة على القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. غالبًا ما يربطها غواصو المملكة المتحدة بجزر الكناري، حيث تزداد احتمالية رصدها. يصل طولها إلى مترين، وتتصرف مثل أسماك الراي، حيث تتخفى في الرمال لمهاجمة الفرائس المارة، مثل الأسماك المفلطحة والقشريات والرخويات.

ويجعل هذا السلوك هذه الأسماك عرضة لخطر الصيد بالشباك القاعية، كما يساهم معدل تكاثرها البطيء في انخفاض مثير للقلق في أعدادها.

ديفرنت تم الإبلاغ أمس (26 يوليو) عن كيفية تحتفل مؤسسة كورنوال للحياة البرية بالأسبوع البحري الوطني، والذي سيكون موضوعه لعام ٢٠٢٥ "قاع البحر تحت الأمواج". تُعدّ مراقبة أسماك القرش في قاع البحر التي تُجريها WTSWW بدايةً مناسبةً لمساهماتها في هذا الحدث السنوي.

تم تسجيل القرش بواسطة نظام فيديو عن بعد تحت الماء (BRUVS) الذي نشرته المؤسسة من خلال مركز كارديجان باي للحياة البرية البحريةحيث يُجري فريقٌ بحثًا حول الأنظمة الغذائية للدلافين والتنوع البحري في المنطقة. وُضعت كاميراتٌ في موائل مختلفة داخل المناطق البحرية المحمية وخارجها، وسُجِّلت لمدة ساعة في كل موقع.

تقول منظمة حماية البيئة في ويلز إن المناطق البحرية المحمية الـ 139 المعينة في ويلز ليست محمية بالكامل من صيد الأسماك بالشباك القاعية. WTSWW.

ووصفت الدكتورة سارة بيري، مديرة الحفاظ على البيئة البحرية والبحث في المؤسسة، هذه الملاحظة بأنها "لقاء نادر ومثير"، وقالت إنها جاءت في لحظة حاسمة، حيث يناقش البرلمان الويلزي حظر صيد الأسماك بالشباك القاعية في المناطق البحرية المحمية مع حكومة المملكة المتحدة.

وقال بيري: "يستخدم مشروعنا "محققو النظام الغذائي للدلافين"، الذي تموله الحكومة الويلزية من خلال صندوق شبكات الطبيعة، كاميرات تحت الماء للكشف عن التنوع المذهل للحياة في قاع البحر".

"تسلط هذه النتائج الضوء على الحاجة الملحة لحماية هذه الموائل الهشة من الأنشطة الضارة مثل صيد الأسماك بالشباك القاعية." تسعى للحصول على المزيد من التوقيعات على عريضتها لوقف هذه الممارسة.

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