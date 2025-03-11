كل شيء على ما يرام في واكاتوبي

حوار مع عالمة الأحياء البحرية جوليا ميلر

بعد حصولها على درجة الماجستير في علم الأحياء البحرية من جامعة أكسفورد، انضمت جوليا ميلرز إلى فريق واكاتوبي في عام 2024. وقد جلبت إضافة عالم أحياء بحرية الإثارة للضيوف وموظفي المنتجع والشركاء المجتمعيين. اعتبارًا من اليوم، قدمت ميلرز بالفعل برامج مبتكرة لتقييم صحة الشعاب المرجانية في محمية واكاتوبي البحرية الخاصة باستخدام التصوير بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات. تمكن هذه العملية التحليلية فريق واكاتوبي من مراقبة البيانات القيمة المستمدة من شعابنا المرجانية الحبيبة عن كثب. يتم تعزيز عمل ميلرز من خلال الشراكات طويلة الأمد مع القرى المحلية، التي تشترك معنا في هدفنا المشترك المتمثل في حماية الشعاب المرجانية. إن الارتباط العميق للمجتمع بالمحيط ضروري لنجاح البرنامج. يعد عمل ميلرز المستمر بمثابة شهادة على سبب أهمية الحفاظ على البيئة البحرية - ليس فقط في واكاتوبي ولكن على مستوى العالم.

يتم إجراء مسوحات صحة الشعاب المرجانية في منتجع Wakatobi Dive Resort في جميع أنحاء المنطقة المحمية، مع تعزيز بعض المسوحات من خلال إضافة أخذ عينات من الحمض النووي البيئي ومراقبة المشهد الصوتي.

أجرينا مؤخرًا مقابلة مع جوليا للحصول على أحدث الأخبار حول هذا المشروع الجاري وانطباعاتها عن واكاتوبي بشكل عام.

س: ما هو الجانب الأكثر مكافأة في عامك الأول في واكاتوبي، وما الذي تتطلع إليه أكثر في المستقبل؟

A: "أشعر بإحساس عميق بالهدوء عندما أغوص في واكاتوبي. في حين أن العديد من الشعاب المرجانية في العالم أصبحت الآن مهددة أو معرضة للخطر، فإن كل شيء على ما يرام داخل محميتنا البحرية. لدينا الآن بيانات علمية تؤكد أن مستقبل هذه الشعاب المرجانية المتنوعة بيولوجيًا بشكل لا يصدق آمن، وذلك بفضل نظام الحفاظ الذي يعمل. لقد كان من المجزي بشكل لا يصدق ترجمة متعة الغوص واستكشاف الشعاب المرجانية البكر إلى بيانات تلتقط بدقة التنوع البيولوجي وتتحقق من التأثيرات الإيجابية لمبادرات الحفاظ التعاونية في واكاتوبي.

نستخدم الآن البيانات التي جُمعت خلال العام الماضي لدعوة شركاء خارجيين للمشاركة في جهود الحفاظ على الشعاب المرجانية ذات الأثر الموثق. جهود واكاتوبي في الحفاظ على البيئة تتطور وتتوسع باستمرار، وأتطلع إلى معرفة أفضل السبل لتسريع هذا النمو.

س: هل لاحظت أي تغييرات في صحة المرجان، أو أعداد الأسماك، أو حتى وجود الأنواع الغازية؟

A: "بدأنا نرى إشارة واضحة لحماية النظام البيئي في بيانات صحة الشعاب المرجانية. يتم إجراء التقييمات من خلال مسوحات صور مسح الشعاب المرجانية، والتي يتم تحليلها بعد ذلك بواسطة برنامج الذكاء الاصطناعي المدرب على تصنيف حياة الشعاب المرجانية في واكاتوبي. تشير النتائج إلى أن الشعاب المرجانية داخل المنطقة المحمية أكثر صحة بشكل ملحوظ من الشعاب المرجانية المجاورة غير المحمية. كما تؤكد عمليات مسح الشعاب المرجانية لدينا أنه في العام الماضي، بينما عانت العديد من الشعاب المرجانية من حدث تبييض عالمي كارثي، لم يكن هناك تبييض منهجي كبير في واكاتوبي.

إن دمج المراقبة العلمية وتقييم صحة الشعاب المرجانية في جدول أعمال فريق الغوص في واكاتوبي أصبح سهلاً بفضل خبرتهم الواسعة وحماسهم للمساهمة في الجهود العلمية.

تقول جوليا إن دمج الرصد العلمي في جدول عمل فريق الغوص يُسهّله خبرتهم الواسعة وحماسهم للمساهمة في الجهد العلمي. صورة لكريستيان جايكل.

يتألف الحمض النووي البيئي من أجزاء صغيرة من المواد الوراثية التي تتركها الكائنات الحية خلفها، مثل الخلايا والجلد والنفايات والمخاط. تحتوي مياه الشعاب المرجانية على معلومات قيمة تتعلق بسكان الشعاب المرجانية القريبة، ولكن يجب فك تشابك هذه المعلومات. لقد قمنا بتصفية مياه الشعاب المرجانية، وحبس الحمض النووي على مرشح، ثم شحن المرشح إلى مختبر للتحليل. في المختبر، يستخدمون قطعًا صغيرة تسمى البادئات لبدء فرز الحمض النووي. البادئات تشبه العلامات الصغيرة للحمض النووي. إنها تلتصق بجزء من التسلسل المشترك لنوع معين من الكائنات الحية. على سبيل المثال، هناك بادئات تلتصق بالمرجان، والتي ستستهدف قسمًا معينًا من الحمض النووي الخاص بأنواع المرجان المختلفة. هذه تقنية جديدة رائعة لأنها تسمح لك بجمع كميات هائلة من المعلومات بطريقة غير جراحية. كان هذا مشروعًا مثيرًا للاهتمام بشكل خاص لأن بادئات المرجان لم تظهر في الأدبيات العلمية إلا مؤخرًا. لقد اكتشفنا معظم الشعاب المرجانية النادرة فقط في أكثر المواقع تنوعًا بيولوجيًا. يبدو أنه يمكننا الاستفادة من مسح الحمض النووي البيئي للمرجان كمؤشر مباشر لصحة الشعاب المرجانية، وهو نهج جديد! هذا مثير للغاية!

وقد سلطت هذه البيانات الضوء على التنوع البيولوجي في واكاتوبي، على سبيل المثال، مؤكدة وجود 11 نوعًا من الشعاب المرجانية المعرضة للخطر، إلى جانب مخلوقات نادرة أخرى.

"إن العمل في مكان يتعايش فيه الناس مع الحياة البحرية يعد امتيازًا نادرًا، "ليس فقط بشكل سلمي، بل بشكل منتج."

س: ما هي مبادرات البحث الأخرى المتعلقة بالشعاب المرجانية التي هي قيد التنفيذ أو في مرحلة التخطيط؟

A: "نحن الآن نعمل على توسيع جهودنا البحثية لقياس نبض الشعاب المرجانية عبر مساحة أوسع من المنطقة المحمية على مدار العام. وهذا يعني دمج المراقبة العلمية في جدول فريق الغوص، وهي مهمة أصبحت سهلة بفضل الثروة الهائلة من الخبرة التي يتمتع بها الفريق وحماسهم للمساهمة في الجهود العلمية. إن الحصاد المستمر للبيانات الذي يقوم به فريق الغوص، بمساعدة تحليل الذكاء الاصطناعي، يمكّننا من مراقبة حالة النظام البيئي للشعاب المرجانية بالكامل.

"كما نضيف طرقًا جديدة إلى مجموعة أدواتنا. فقد قمنا مؤخرًا بنشر مجموعة أجهزة استشعار تنقل معلومات الطقس المحيطية المباشرة إلى تطبيق. وهذا يمكّننا من مراقبة النبض الأيضي للشعاب المرجانية في الوقت الفعلي. ويمكننا أن نشاهد طوال اليوم كيف يحدد ضوء الشمس التوازن بين التمثيل الضوئي والتنفس على الشعاب المرجانية، مما يؤدي إلى التقلبات اليومية الكبيرة في كيمياء المياه. والتقلبات الكبيرة التي نلاحظها في واكاتوبي هي علامة على وجود شعاب مرجانية نشطة أيضيًا، وبالتالي فهي علامة على النظم البيئية المنتجة."

س: ما الذي يلهمك في العمل مع فريق المنتجع؟

A: "إن العمل في مكان يتعايش فيه الناس مع الحياة البحرية، ليس فقط بسلام، بل وبصورة منتجة، يعد امتيازًا نادرًا. إن العمل فوق وتحت الماء في واكاتوبي، من الملهم حقًا أن نشهد كيف تدعم الأنظمة بعضها البعض بشكل مباشر. واكاتوبي ليس نظامًا ثابتًا - فهو يتمتع بتاريخ غني من العمليات الناجحة ويستمر في طليعة الابتكار. إن العمل في هذه البيئة الديناميكية يعني تحسين تدابير البحث باستمرار مع مراقبة الخطوة التالية - التغيير الذي من شأنه أن يعزز القيمة."

تمثل هذه الصورة تقدمًا في تقييم صحة الشعاب المرجانية ونمو الشعاب المرجانية الصحية في مواقع واكاتوبي. تصوير وارن بافرستوك

س: هل لديك موقع غوص مفضل أو نوع من الحياة البحرية في واكاتوبي؟

A: بالنسبة لي، من أفضل مزايا زيارة مواقع الغوص نفسها باستمرار هو التعرف على حيوانات ذات شخصيات مميزة. هناك أخطبوط سريع الغضب في حديقة الحيوان، غالبًا ما يقف على صخرة يلكم أي سمكة تقترب منه!

بدون برامج تقييم صحة الشعاب المرجانية، لن تتمكن السلاحف مثل هذه السلاحف من الحصول على شعاب مرجانية صحية يمكن الاعتماد عليها في موقع دنيا بارو. تصوير كريستيان جلور

سمكة ملفوفة في كورنوكوبيا، وهي عادةً نوع خجول، تسعد دائمًا بالتقاط صورة. زوج من أسماك القنفذ يطاردان بعضهما البعض باستمرار في زاوية الحلزون. سمكة منقار الصقر في دنيا بارو منشغلة دائمًا بتناول الطعام لدرجة أنها لا تكاد تلاحظ وجود أي شخص!

يساعد برنامج تقييم صحة الشعاب المرجانية في واكاتوبي على ضمان وجود شعاب مرجانية نابضة بالحياة وتجمعات من الأسماك مثل سمك الهامور الأسود في موقع واكاتوبي روما. تصوير والت ستيرنز

لم أستطع اختيار موقع مفضل واحد - فالجغرافيا الحيوية المتنوعة في جميع أنحاء الشعاب المرجانية في واكاتوبي تولد تجمعات فريدة. غالبًا ما يشار إلى القمم والتلال المرجانية باسم "المغناطيس البيئي"، حيث تجتذب تضاريسها تجمعات الأسماك المفترسة. روما هي أحد هذه المواقع، حيث يمكنك غالبًا رصد سمك التونة ذو الأسنان الكلبية من خلال أسراب سمك النهاش الأسود والباراكودا والإمبراطور طويل الأنف. في بوكيتس، يمتد منحدر الشعاب المرجانية إلى عمق أكبر من أي مكان آخر، مما يؤدي إلى تنوع مذهل من أنواع المرجان الصلب، والتي لا تستطيع النمو في العمق إلا بسبب مياه واكاتوبي الصافية. تعمل التيارات في شاطئ تركيا على تسريع المياه فوق سلسلة من التلال التي تجذب أسماك قرش الشعاب المرجانية ذات الأطراف السوداء وأسماك الراي النسر.

س: ما هي التطورات المثيرة الأخرى التي يمكننا أن نتوقعها في الأشهر المقبلة؟

A: "في يناير/كانون الثاني من هذا العام، زار فريق من برنامج Pristine Seas التابع لمؤسسة National Geographic المنتجع لتوثيق جهودنا. وسيتم دمج عملهم في فيلم يرويه ديفيد أتينبورو بعنوان "المحيط"، والذي سيتم عرضه في مايو/أيار من هذا العام. وكجزء من حملتهم لتحفيز العمل بعد عرض هذا الفيلم، زارت مؤسسة National Geographic خمسة مواقع كدراسات حالة للحفاظ على البيئة البحرية بنجاح. وقد تم اختيار واكاتوبي كمكان حيث يكون لجهود الحفاظ على البيئة تأثير إيجابي مستدام على كل من الناس والبيئة. وإذا تم تكرار نموذج تقييم صحة الشعاب المرجانية في واكاتوبي، فيمكنه تحويل النظم البيئية البحرية إلى ما هو أبعد من سولاويزي، لذلك كان من الرائع أن تتاح لي الفرصة للمشاركة في مهمة برنامج Pristine Sea. لقد كان هذا الفريق قد سافر إلى عدد لا يحصى من الأماكن البعيدة، ورووا قصصًا لا حصر لها، ومع ذلك فقد أدركوا تفرد واكاتوبي، فوق وتحت الماء."

تقول عالمة الأحياء البحرية جوليا ميلرز: "كل شيء على ما يرام في واكاتوبي". تصوير منتجع واكاتوبي

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