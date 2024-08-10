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بيانات بحر المرجان على مدى 400 عام تتحدى موقف الأمم المتحدة

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المرجان المبيض على الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا (AIMS)
المرجان المبيض على الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا (AIMS)

لقد عارض العلماء بشدة ما يعتبرونه تقييمًا راضيًا من قبل الأمم المتحدة لمستوى التهديد الذي يشكله تغير المناخ على الحاجز المرجاني العظيم.

وفي نهاية شهر يوليو/تموز، رفضت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو إدراج منطقة GBR على أنها منطقة "في خطر" عندما أصدرت قرارها النهائي بشأن حالة أكبر الشعاب المرجانية في العالم.

في المقابل ، في تقرير جديد نشر للتو in الطبيعة، فريق بحث أسترالي أمريكي بقيادة الدكتور بنيامين هينلي من جامعة ملبورن يدعي أن أعلى حرارة للمحيطات في القرون الأربعة الماضية تضع منطقة GBR في خطر كبير. ويقولون إن ارتفاع درجات حرارة البحر وأحداث ابيضاض المرجان الجماعية تهدد بتدمير بيئتها وتنوعها البيولوجي وجمالها.

وباستخدام عينات الهيكل العظمي المرجاني المأخوذة من داخل بحر المرجان والمناطق المحيطة به، أعاد العلماء قياس درجات حرارة سطح البحر الصيفية السنوية بين عامي 1618 و1995. وتم دمج هذه البيانات مع بيانات درجة حرارة سطح البحر المسجلة بين عامي 1900 و2024.

وقام الفريق أيضًا بتحليل نماذج محاكاة المناخ لدرجات حرارة سطح البحر، مع وبدون تغير المناخ، ووجدوا أن تغير المناخ الذي يسببه الإنسان هو المسؤول عن الارتفاع السريع في درجات الحرارة في المنطقة. 

وُجد أن أحداث التبييض الجماعي الأخيرة تزامنت مع خمس من السنوات الست الأكثر سخونة خلال الـ 400 عام التي غطتها الدراسة. وفي الأعوام 2024 و2017 و2020، شهد بحر المرجان أعلى درجات الحرارة دفئًا خلال الفترة بأكملها.

أثبت العام الحالي أنه الأكثر دفئًا على الإطلاق بفارق كبير. وكانت أحداث الحرارة في الأعوام 2016 و2004 و2022 هي السنوات الثلاث التالية الأكثر دفئًا على الإطلاق.

خارج المخططات

قال الدكتور هينلي: "عندما رسمت نقطة البيانات لعام 2024، كان علي أن أتحقق من حساباتي ثلاث مرات". "لقد كان هذا الرقم خارج المخططات، وهو أعلى بكثير من الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2017. إنها نتيجة مأساوية ولكنها شبه حتمية أن يحدث ابيضاض المرجان على نطاق واسع مرة أخرى هذا العام.

"إنها حتمية التأثيرات على الشعاب المرجانية في السنوات القادمة هي ما يهمني حقًا. وفي غياب عمل عالمي سريع ومنسق وطموح لمكافحة تغير المناخ، فمن المرجح أن نشهد زوال إحدى عجائب الدنيا الطبيعية المذهلة.

ابيضاض المرجان
تبيض المرجان (وكالة المحيطات / XL Catlin Seaview Survey / ريتشارد فيفرز)

وخلص الدكتور هينلي، الذي أجرى معظم الدراسة كباحث ما بعد الدكتوراه في جامعة كاليفورنيا، إلى أنه "بدون تدخل عاجل، فإن الحاجز المرجاني العظيم الشهير معرض لخطر الشواطئ بشكل شبه سنوي بسبب درجات حرارة المحيط المرتفعة هذه". جامعة ولونغونغ. "إن السلامة البيئية للشعاب المرجانية وقيمتها العالمية المتميزة على المحك.

"لدينا العديد من الحلول الرئيسية لتغيير تغير المناخ. ما نحتاج إليه هو تغيير تدريجي في مستوى العمل الوطني والدولي المنسق للانتقال إلى صافي الصفر. ونأمل أن تزود دراستنا صناع السياسات بمزيد من الأدلة لمواصلة تخفيضات أعمق في انبعاثات الغازات الدفيئة على المستوى الدولي.

وذكر أن "معظم ممتلكات التراث العالمي معرضة أيضًا لتغير المناخ". اليونسكو في رفض إعلان أن منطقة GBR في خطر. "تقدم أستراليا أجندة طموحة للبيئة والمناخ، في الداخل والخارج، لتحقيق عالم خالٍ من الانبعاثات وعالم إيجابي تجاه الطبيعة. 

"نحن ندعم الجهود العالمية لحماية جميع ممتلكات التراث العالمي من تأثير تغير المناخ. نحن شركة رائدة عالميًا في إدارة الشعاب المرجانية وسنواصل مشاركة خبراتنا مع الشركاء الدوليين لحماية المزيد من الأشياء الثمينة واستعادة المزيد مما تضرر وإدارة الطبيعة للمستقبل.

أيضا على ديفرنيت: تبيض منطقة GBR مرة أخرى - مع تحول الأسماك إلى اللون الرمادي, تم تأكيد حدث التبييض الشامل لـ GBR, تعتبر جولة الإعادة أحدث تهديد لبريطانيا العظمى, رحلة GBR تكشف عن الشعاب المرجانية غير المعروفة

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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اكتشف الغواصون الفأس الشمالي من العصر البرونزي

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